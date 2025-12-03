Los vínculos con Chile de Salvador Nasralla, el candidato presidencial que lidera por estrecho margen los escrutinios en Honduras

Imagen del 22 de noviembre de 2025 del candidato a la Presidencia de Honduras por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, reaccionando durante su cierre de campaña, en Tegucigalpa. Foto: Xinhua/Rafael Ochoa

El empate técnico entre los aspirantes a la Presidencia de Honduras, Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, mantenía este martes escépticos a muchos hondureños, que no dudan de que “ellos ya saben quién ha ganado”, pero alargan la incertidumbre para no aceptar la derrota.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este martes la puesta en marcha de un mecanismo alterno de divulgación para garantizar que medios de comunicación y partidos políticos puedan seguir el avance del escrutinio en tiempo real, luego de que el portal oficial de resultados presentara fallas técnicas.

El sitio web de resultados del CNE, que dejó de actualizar resultados el lunes a las 11.50, dejaba a Nasry Asfura (39,92%) con una ventaja de 515 votos sobre Salvador Nasralla (39,89%), con el 57,03% de las actas procesadas. Por el ajustado resultado, ninguno de los dos candidatos a la Presidencia se ha declarado ganador, por lo contrario, se mantienen cautelosos bajo la esperanza de ganar las elecciones generales celebradas el domingo.

Imagen del 22 de noviembre de 2025 de simpatizantes del candidato a la Presidencia de Honduras por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, asistiendo a su cierre de campaña, en Tegucigalpa. Foto: Xinhua/Rafael Ochoa [e]RAFAEL OCHOA

Sin embargo, en un posteo en su cuenta de X durante la madrugada de este martes, Nasralla publicó un pantallazo con datos actualizados a las 22.27 del lunes donde él aparece en primer lugar con el 40,02% de los votos, frente al 39,69% de Asfura, con una ventaja de 6.875 sufragios a favor del candidato del Partido Liberal.

Y durante este martes el CNE divulgó un nuevo corte de actas, que ratifica el liderazgo de Nasralla. Según los últimos resultados, el candidato del Partido Liberal obtiene 819.443 votos, lo que representa un 40,05% del total de sufragios contabilizados hasta el momento, con el 64,76% de actas escrutadas. Asfura, en tanto, registra 813.132 votos, equivalente a un 39,74%. La diferencia entre ambos candidatos se mantiene en más de 6.311 votos, mostrando una contienda muy reñida, destaca el diario hondureño La Prensa.

No es la primera vez, en todo caso, que Nasralla vive una situación similar en cuanto a incertidumbre. En las elecciones de 2017, el entonces candidato de Alianza de Oposición contra la Dictadura se proclamó ganador, pero finalmente se impuso el presidente Juan Orlando Hernández, quien resultó reelecto. El exmandatario (2014-2022) es el mismo que este lunes salió de la prisión en Estados Unidos tras el indulto otorgado por Donald Trump. El exjefe de Estado cumplió uno de los 45 años de cárcel a los que fue condenado en ese país por cargos de narcotráfico.

Conocido como “el señor de la televisión” durante décadas, Nasralla nunca dejó de lado su deseo de ser presidente. Es la cuarta oportunidad en la que el presentador y comentarista deportivo, de 72 años, se postula para las elecciones presidenciales en Honduras.

Chile, Pinochet y el Festival de Viña

El candidato del Partido Liberal nació el 30 de enero de 1953 en Tegucigalpa. De padre hondureño y madre chilena, Nasralla creció en el seno de una familia de origen libanés. Su madre, Alicia Salum, nació en Chile y se radicó en Honduras. Su familia se mudó a la ciudad de Trujillo, en la costa norte de Honduras, donde pasó sus primeros años antes de que regresaran a la capital. Allí, Salvador continuó su educación en el prestigioso Instituto San Francisco, destacándose como el mejor alumno de su clase, según consigna el sitio web del candidato presidencial.

Imagen del 22 de noviembre de 2025 del candidato a la Presidencia de Honduras por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, saludando durante su cierre de campaña, en Tegucigalpa. Foto: Xinhua/Rafael Ochoa [e]RAFAEL OCHOA

Desde joven, Salvador mostró una gran pasión por el periodismo, iniciando su carrera en la radio. Trabajó en Emisoras Unidas entre 1966 y 1969, y también colaboró en Uniradio y Radio Católica. Actualmente, es el director y presentador del programa televisivo 5 Deportivo, que ha mantenido una transmisión ininterrumpida por más de 40 años.

Complementó su formación con estudios de teatro y televisión. Posteriormente, se trasladó a Chile, donde vivió con unos tíos maternos. Fue la primera vez se apartó de su madre durante siete años. Alicia Salum, nacida en Santiago el 1 de octubre de 1928, era hija de padre sirio y madre libanesa que emigraron a Sudamérica. Fue en Chile donde conoció a Alejandro Nasralla, un hondureño que dejó su país en 1944 al salir huyendo de la dictadura del general Tiburcio Carías Andino.

En Santiago, Nasralla cursó estudios superiores en la Pontificia Universidad Católica. Desde esa casa de estudios confirman a La Tercera que Salvador Alejandro Nasralla Salum, ingresó a Ingeniería Civil UC durante el segundo semestre de 1970, titulándose en 1977 como Ingeniero Civil de Industrias con mención en Construcción. En su sitio web, Nasralla asegura que además obtuvo una maestría en Administración de Empresas en la misma universidad, convirtiéndose en uno de los primeros hondureños en lograr un título de posgrado en esta institución.

A comienzos de los años 70, Nasralla fue enviado a Santiago de Chile, donde estudió en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Foto: La Prensa

“Creo que si no hubiese tenido ese roce internacional desde tan cipote, porque me fui a los 17, no hubiese logrado la formación que me permitió destacar aquí”, comentó en 2021 al diario hondureño Diez.

“Estudié en la Universidad Católica en el Campus San Joaquín (…) Fue un momento muy importante de mi vida, muy bonito. Recuerdo las playas, Zapallar, Cachagua, Viña del Mar, haber esquiado en Farellones, Portillo. Me encantan los porotos granados y el pastel de choclo”, relató a La Tercera en noviembre de 2017.

Regresó a Honduras, donde trabajó como gerente general de Pepsi-Cola. Paralelamente dio clases en la Facultad de Ingeniería y en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, en la carrera de Administración de Empresas, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) durante ocho años.

Sin embargo, por su rol de rostro televisivo, Nasralla no perdió su vínculo con Chile. Viajó al país 25 años seguidos para cubrir el Festival de Viña del Mar, instancia en la cual aprovechaba de hacer todo tipo de entrevistas. Fue así como en 1984 dialogó con Augusto Pinochet, con quien consiguió la entrevista gracias a la amistad con su hijo, Marco Antonio Pinochet. La relación con este último se inició cuando Nasralla le hizo clases de preparación para la Prueba de Aptitud Académica en los 70.

“Tengo un amigo que es el hijo menor del general Pinochet, Marco Antonio, le dí clases cuando yo estaba allá (…) Con Marco Antonio solo hablamos cuando yo voy a Chile, no hay una relación permanente”, relató a este medio en 2017.

Sobre la entrevista a Augusto Pinochet, comentó: “Lo entrevisté en 1984, a través de la amistad con el hijo conseguí la entrevista, me aproveché un poco de la amistad de Marco y le hice la entrevista ahí en el Palacio de La Moneda”. “Le pregunté cosas sobre la democracia, nada muy trascendental. Cuando la traje a Honduras, en realidad nadie la quería pasar. Me dijeron guárdela, y la tengo casi como una cosa anecdótica porque en realidad yo no entrevisto políticos”, afirmó.

En 1984, Nasralla dialogó con Augusto Pinochet, con quien consiguió la entrevista gracias a la amistad con su hijo, Marco Antonio Pinochet. Foto: La Prensa

Testigo del golpe de Estado contra Salvador Allende, Nasralla experimentó también los efectos de la dictadura militar. “Como yo tuve la oportunidad de ver en Chile justo cuando entró el señor Pinochet, vi la situación en la que estaba el país, que era muy mala y vi cómo los economistas de su gobierno lograron rescatar económicamente el país”, dijo a La Tercera.

Consultado en esa oportunidad sin admiraba a Pinochet, comentó: “Yo no lo admiro, no sé si como fábula o realidad se dicen muchas cosas que no estoy de acuerdo con ellas. Lo que sí te puedo decir es que estando yo en Chile, pude experimentar un notable cambio de un país empobrecido donde hacíamos cola para todo, y a partir de las medidas económicas que toma se convierte en una potencia latinoamericana”.

La madre chilena de Nasralla murió el 3 de mayo de 2021. En entrevista con el diario Diez, el presentador de televisión comentó ese año la importancia de Alicia Salum, la mujer que le formó el carácter y de quien dijo, “era el hijo consentido, pues era el único varón que tuvo”. “Creo que con la muerte de mi madre se fue una parte de mí, ella era mi complemento desde que tengo noción de vida; yo perdí a mi papá siendo muy joven y me crie a su lado… ella forjó mi carácter”, confidenció. “Cuando tenía 16 años y estaba en quinto curso hubiera sido muy fácil no estudiar nada porque ya ganaba lo de profesional en la radio, pero ella insistió para que estudiara y pudiera desarrollar otras aptitudes que miraba en mí y ella, con gran esfuerzo logró que me mandaran a estudiar a Chile a la universidad”, dijo.

Consultado por ese medio sobre el sueño que Alicia no le vio cumplido en su vida, contestó: “Siempre dijo que me saliera de la política, si yo quisiera cumplir el deseo de mi mamá tendría que renunciar a estar en política. Me dijo, la política es sucia, ella tuvo un hermano en Chile que fue diputado y me contaba las historias de la suciedad de la política, las zancadillas, las traiciones, entonces, desde que me metí me dijo: sé que lo estás haciendo por amor a Honduras pero realmente no me gusta que estés en eso. Me comentó que me saliera, entonces yo bien podría decir que el último deseo que ella me pidió fue me saliera de la política, nunca le gustó, siempre estoy para otro tipo de cosas… y así”.