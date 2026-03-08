Macron pide a Irán cesar ataques y reabrir el estrecho de Ormuz en medio de escalada regional

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió este domingo a Irán detener de inmediato sus ataques contra países de la región y reabrir el estrecho de Ormuz, una de las rutas más estratégicas para el transporte mundial de petróleo y gas.

El mandatario francés informó en su cuenta de X que sostuvo conversaciones telefónicas tanto con el presidente estadounidense Donald Trump como con su par iraní, Masoud Pezeshkian, en medio de la creciente escalada militar en Medio Oriente.

Según explicó, durante la conversación con Pezeshkian le “subrayó la necesidad de que Irán cese inmediatamente sus ataques contra los países de la región”.

“Irán debe igualmente garantizar la libertad de navegación y poner fin al cierre de hecho del estrecho de Ormuz”, agregó Macron en su mensaje.

Qué es dónde está y por qué es importante el Estrecho de Ormuz

Preocupación por el programa nuclear iraní

El presidente francés también reiteró a Teherán su “gran preocupación” por el desarrollo de los programas de armamento nuclear y balístico del país, por lo que calificó como “actividades de desestabilización en la región”.

Con ello aludió al respaldo iraní a grupos armados en Medio Oriente, entre ellos Hezbolá en Líbano, que han sido acusados de organizar ataques en distintos países de la zona.

Aunque Macron ha criticado la ofensiva militar impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán por realizarse, según dijo, “al margen de toda legalidad internacional”, también ha señalado que la crisis actual tiene su origen en las políticas del régimen iraní.

En ese contexto, el mandatario insistió en que “es más que necesaria una solución diplomática” para poner fin a la escalada y preservar la paz en la región.

Viaje a Chipre y despliegue militar francés

Macron anunció además que este lunes viajará a Chipre para expresar la solidaridad de Francia con ese país europeo, que fue blanco de ataques con drones y misiles en los primeros días del conflicto.

Durante la visita se reunirá con el presidente chipriota Nikos Christodoulides y con el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, con el objetivo de coordinar medidas de seguridad en el Mediterráneo oriental.

El gobierno francés ha ordenado en los últimos días un despliegue militar en la zona, incluyendo el traslado del portaaviones nuclear Charles de Gaulle hacia el Mediterráneo oriental, acompañado de fragatas y su escuadra aérea.

Asimismo, la fragata Languedoc fue enviada a las aguas de Chipre para participar en la protección de la isla.

Paralelamente, Francia desplegó sistemas antidrones y antimisiles tras un ataque contra la base aérea de Akrotiri, en el sur de Chipre, utilizada por fuerzas británicas y atribuido a grupos afines a Irán en Líbano.

Ruta clave para la energía mundial

El estrecho de Ormuz, cuyo tránsito se ha visto afectado por la crisis, es considerado uno de los puntos estratégicos más importantes para el suministro energético mundial.

Por esta vía marítima circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo, gran parte con destino a mercados asiáticos.

Ante este escenario, Macron ha señalado que entre las prioridades de su gobierno están la protección de ciudadanos franceses en la región, el apoyo a aliados del Golfo y la garantía del transporte marítimo internacional, tanto en Ormuz como en el Canal de Suez.