“Marcha Global a Gaza”: el movimiento de activistas de 31 países que exigirá la apertura humanitaria del enclave desde Rafah

Activistas y profesionales de la salud de 31 países están organizando una “Marcha Global a Gaza” para la próxima semana, con el objetivo de presionar a los organismos internacionales para que actúen en medio de la creciente catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza. La iniciativa, organizada por la sociedad civil, no por los Estados, se iniciará el 12 de junio, cuando miles de personas viajarán a El Cairo, Egipto, con una sola exigencia: que Gaza viva.

Una docena de gallegos se unen a una marcha global a Gaza que pretende “romper el bloqueo” a la ayuda humanitaria

El propósito es “romper el bloqueo” a la ayuda humanitaria localizada a las puertas de Rafah y confluir, así, con otras iniciativas entre las que está la coalición de la Flotilla de la Libertad, que partió de Catania (Sicilia) el pasado domingo y en la que viaja la activista sueca Greta Thunberg.

El Dr. Huseyin Durmaz, un médico radicado en Turquía y miembro de la Iniciativa de Salud Internacional, dijo a la agencia Anadolu que la región enfrenta problemas sanitarios y humanitarios “muy graves”.

“Durante este proceso, las instituciones internacionales y los gobiernos no actuaron exactamente como se esperaba. Lamentablemente, las Naciones Unidas y otras instituciones, incluso en tiempos de guerra, no aplicaron el principio de no obstruir la ayuda humanitaria a Israel”, afirmó Durmaz.

Personas se mueven entre edificios destruidos mientras el humo se eleva tras un ataque israelí en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, el 25 de mayo de 2025. Foto: AFP BASHAR TALEB

También afirmó que la coalición, que incluye más de 150 organizaciones no gubernamentales (ONG), es políticamente neutral y está unida puramente con fines humanitarios. “Nos reunimos con activistas de más de 150 ONG de 31 países y formamos una coalición internacional”, señaló.

Y agregó: “Esta vez marcharemos al cruce fronterizo de Rafah para recordar a las instituciones internacionales sus obligaciones y presionarlas para que la situación en Gaza termine y se abra a la ayuda humanitaria”.

El itinerario de la marcha

Los organizadores han detallado el itinerario previsto: llegarán al aeropuerto de El Cairo el 12 de junio, donde un convoy los llevará a El Arish, una ciudad en el Sinaí cerca de la frontera con el enclave palestino. Desde allí, estos manifestantes pacíficos caminarán 50 kilómetros hasta el cruce fronterizo de Rafah, la tarde del 13 o 14 de junio.

La marcha de tres días se realizará al amanecer y al anochecer (las temperaturas en la región pueden alcanzar los 50 grados Celsius) para alzar su voz contra el silencio y la inacción de los gobiernos. Los participantes pasarán tres días en Rafah (16, 17 y 18 de junio) antes de regresar a El Cairo el 19 de junio. Tras la última noche en la capital egipcia, la salida será el 20 de junio.

Palestinos rompen su ayuno durante el mes sagrado del Ramadán, cerca de los escombros de edificios, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamas, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, 1 de marzo de 2025. Foto: Archivo Hatem Khaled

El Dr. Durmaz dijo que el grupo ha contactado a funcionarios egipcios a través de canales diplomáticos, pero que aún no ha recibido la aprobación formal. “Dimos las explicaciones necesarias a las autoridades egipcias sobre el propósito de la acción”, declaró. “Esperamos permiso para esta acción pacífica y civilizada”.

Los organizadores esperan que entre 2.500 y 3.000 personas se unan a la campaña. No hay un límite oficial de participación.

Actores presentes en la marcha

Entre los asistentes estarán presentes organizaciones políticas y cívicas del Frente Marroquí de Apoyo a Palestina y Contra la Normalización, junto con el Grupo de Acción Nacional por Palestina.

En una conferencia de prensa celebrada el miércoles pasado, el Grupo de Acción Nacional por Palestina anunció su adhesión a la iniciativa internacional.

“La historia recordará con vergüenza y deshonra la tragedia del pueblo palestino, que ha luchado durante casi un siglo por su libertad, independencia y la liberación de su tierra de invasores y ocupantes”, declaró la secretaría del grupo en su declaración.

También denunció que han transcurrido “más de 600 días” desde que la población de la Franja de Gaza comenzó a sufrir lo que describió como genocidio, citando a casi “200.000 mártires y heridos” desde el 7 de octubre de 2023.

Palestinos desplazados reciben paquetes de alimentos de una fundación respaldada por Estados Unidos en el oeste de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 27 de mayo de 2025. Foto: AFP -

También estará Melanie Schweizer, candidata de MERA25 en Berlín para las elecciones federales alemanas de febrero pasado y activista de larga trayectoria dentro del movimiento.

Mortal saldo

El 2 de marzo Israel cerró completamente los cruces fronterizos de Gaza. Según las agencias de ayuda humanitaria, el bloqueo ha provocado hambruna en partes del enclave, lo que ha provocado numerosas muertes por hambre y falta de medicamentos.

Pero el 22 de mayo las primeras entregas de ayuda humanitaria en casi 12 semanas de bloqueo israelí llegaron a manos gazatíes, cuatro días después de que el gobierno de Israel anunciara la reapertura del flujo humanitario hacia el enclave palestino.

Las operaciones militares israelíes se reanudaron el 18 de marzo tras el colapso del alto el fuego vigente desde el 19 de enero. Desde entonces el Ejército israelí ha matado a 4.240 personas y herido a casi 12.860 más.

Palestinos esperan comida en un punto de distribución en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 2 de junio de 2025. Foto: AFP EYAD BABA

Al menos 54.510 palestinos han muerto desde octubre de 2023 , informó este martes el Ministerio de Salud palestino. Un comunicado de la entidad dijo que 40 cuerpos fueron llevados a hospitales en las últimas 24 horas, mientras que 208 personas resultaron heridas, lo que eleva el número total de heridos a 124.901 durante la ofensiva israelí.

“Muchas víctimas siguen atrapadas bajo los escombros y en las carreteras porque los rescatistas no pueden llegar hasta ellas”, añadió.