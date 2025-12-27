SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Marco Rubio habla con Nasry Asfura para felicitarlo por su “clara victoria electoral” en Honduras

    En una conversación telefónica, el secretario de Estado además elogió al presidente electo hondureño, que antes de las elecciones fue respaldado abiertamente por Donald Trump, por su “defensa de los objetivos estratégicos de Estados Unidos”.

    Por 
    Lya Rosen

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló este viernes con el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, para felicitarlo por su “clara victoria electoral”, según informó el Departamento de Estado.

    “El secretario Rubio elogió al presidente electo Asfura por su defensa de los objetivos estratégicos de Estados Unidos, incluido el avance de nuestra cooperación en materia de seguridad bilateral y regional y el fortalecimiento de los lazos económicos entre nuestros dos países”, afirmó la cancillería estadounidense.

    En la conversación telefónica que sostuvieron, “ambos líderes expresaron su disposición a profundizar la cooperación y fortalecer la asociación entre Estados Unidos y Honduras”, agregó la dependencia que dirige Rubio.

    Asfura, del Partido Nacional, se adjudicó una ajustada victoria el miércoles pasado tras las elecciones efectuadas el 30 de noviembre, en medio de acusaciones de la intervención a su favor por parte de Donald Trump y de un supuesto “golpe electoral”.

    Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declararon ganador tras semanas de recuento, luego de obtener el 40,27 % de los votos frente al 39,53 % de su más cercano rival, Salvador Nasralla (Partido Liberal). En tercer lugar quedó la candidata oficialista Rixi Moncada, con el 19,19 % de los sufragios.

    Como consignó CNN, días antes de las elecciones, Asfura recibió el respaldo de Trump, quien en ese momento dijo que podía trabajar con él “para combatir a los narcocomunistas”.

    Además, el mandatario norteamericano calificó a Moncada como “cercana al comunismo” y acusó a Nasralla de intentar “dividir el voto”.

    Después de esto, Nasralla aseguró que el respaldo de Trump a Asfura lo “perjudicó” en las elecciones, mientras que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció la situación como una “injerencia” por parte del presidente de EE.UU.

