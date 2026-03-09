María Corina Machado: “Kast ha hecho cosas increíbles por la unión de Chile de cara a esta nueva etapa en su historia”

A horas de emprender vuelo a Chile para asistir al cambio de mando de José Antonio Kast, la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, dice a La Tercera que se siente “emocionada y agradecida con esta invitación del presidente electo” y por “encontrarme con los venezolanos”.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 hará una visita de poco más de 48 horas a Chile para asistir este miércoles al cambio de mando presidencial, así como a la entrega de las llaves de la ciudad por parte del municipio de Santiago, la inauguración de la Cátedra Presidente Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo y un encuentro con venezolanos en el Paseo Bulnes, frente al Parque Almagro, el jueves.

En conversación por Zoom antes de viajar a nuestro país, Machado agradece el apoyo de Gabriel Boric a la defensa de los DD.HH. y la democracia en Venezuela, expresa sus expectativas sobre el gobierno de Kast, al tiempo que analiza la situación en du país, su vínculo con Donald Trump y el significado del galardón obtenido el año pasado.

¿Cómo se gesta su invitación al cambio de mando de José Antonio Kast? ¿Qué vínculos tiene con el presidente electo?

Yo tengo un enorme aprecio por el presidente Kast. Creo que ha hecho cosas increíbles por la movilización y ahora la unión del país de cara a esta nueva etapa en su historia. Y tenemos tantos amigos en común y súper agradecida porque me insistió mucho que fuera como su invitada especial. Y al mismo tiempo, tú sabes que a mí siempre me ha unido un gran afecto hacia Sebastián Piñera y fue un gran amigo de Venezuela, un gran amigo personal. Sufrí mucho su muerte y seguí siempre muy cercana a su familia. Y bueno, Magdalena, su hija, fue a Oslo en diciembre y me llevó todo el cariño de sus hijos y de su esposa Cecilia. Y desde entonces me hablaron del evento de la Cátedra Piñera, en la Universidad del Desarrollo. Y bueno, te imaginaras, que en ese momento yo no sabía qué iba a pasar con mi vida y con todos los acontecimientos, y si iba a ser posible estar en Chile. Me emociona tanto que estemos a horas de ello y poder atender a la invitación tanto del presidente Kast como de la familia Piñera y de tantos chilenos que me han hablado siempre de ir a acompañarlos y verlos, y sobre todo de los venezolanos que están en Chile y que son una comunidad increíble, de muchísimo talento, de agradecimiento a su país y de amor a Venezuela y, por supuesto, con ganas de volver.

Usted ha manifestado su agradecimiento al presidente Boric, por su “firme posición” para defender la democracia y los DD.HH. en Venezuela. Ahora que deja el poder, ¿qué evaluación hace del rol del mandatario chileno en esa materia?

Yo creo que esto es un punto importante, porque más allá de las diferencias de orden, digamos, ideológico, doctrinario que puedan existir, el hecho de que las instituciones chilenas hayan permanecido siempre en una posición de respeto a los derechos humanos, de respeto a la soberanía popular y de reconocimiento a la lucha de los venezolanos, es algo que los venezolanos siempre recordaremos y la claridad y la firmeza con que las instituciones de Chile actuaron frente el caso concreto y trágico del asesinato, en Santiago, del teniente Ojeda, como esto fue presentado en instancias internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional, por el propio ministro, el propio presidente, la propia fiscalía, es algo que para nosotros siempre recordaremos y agradeceremos. Y yo creo que eso es lo que al final queda en el balance, es decir, se mantuvo la denuncia de la violación de los derechos humanos y de la democracia y la Constitución venezolana, más allá de las diferencias ideológicas.

Y eso es lo que nosotros creemos que debe ocurrir en América Latina. Es decir, hay una lucha por valores que son universales, como lo es la dignidad humana, la justicia, la responsabilidad individual, las libertades individuales y la democracia. Todo esto ha sido violado y pisoteado en Venezuela y el mundo lo sabe. Y es un momento en el cual nadie puede permanecer silente, callado, porque eso implicaría ser cómplice de esta estructura. Por lo cual nosotros como venezolanos estamos profundamente agradecidos al pueblo chileno y a sus instituciones y yo emocionada y agradecida con esta invitación del presidente electo para poder acompañarlos en su país y por encontrarme con los venezolanos y los chilenos, que es el primer gran acto que estamos organizando con nuestra diáspora, el primero en Santiago.

¿Y cómo cree que va a ser la política del nuevo gobierno de Kast respecto a Venezuela, considerando que durante de su campaña el tema migratorio fue uno de los puntos centrales?

No me corresponde a mí especular sobre las políticas del presidente Kast y su equipo. Yo creo que está construyendo un equipo extraordinario de hombres y mujeres con un gran talento y experiencia y que genera confianza dentro y fuera del país. Al final no tengo duda que todos queremos lo mismo, queremos que los venezolanos puedan regresar a su país, a nuestro país, a una nación libre, una nación democrática, una nación que los acoja. El régimen que está en el poder es el mismo, que fue quien de manera brutal expulsó a un tercio de nuestra población. Imagínate que un tercio de la población de Chile se viera forzado a dejar el país por persecución política o por sobrevivencia para poder mantener a sus hijos, una persona que arriesga su vida saliendo del país simplemente porque siente que no hay futuro, que si permanece sus hijos van a morir, es una tragedia, una cosa desgarradora la que hemos vivido. Y todos queremos lo mismo, que los venezolanos nos podemos reencontrar. Y yo estoy tan agradecida al pueblo chileno como ha acogido a los venezolanos, a mis compatriotas. Pero como les he dicho tantas veces, yo los quiero todos de vuelta, uno por uno de regreso en Venezuela.

Y en ese sentido, ¿le preocupa una eventual política de expulsiones o de salida masiva de venezolanos irregulares de nuestro país?

Al final, la forma para que los venezolanos puedan regresar de manera masiva, ordenada y voluntaria es con una transición a la democracia. Nadie va a volver cuando está el mismo régimen que te persiguió, que te expulsó, que te robó, que te expropió, que maltrató a tus hijos. Eso no va a ocurrir, pero ya estamos cerca, ya la transición comenzó. Entonces yo estoy segura que esto vamos a poder hacerlo de manera concertada y veremos millones de venezolanos que están en el mundo entero regresando felices, llenos de energía, de ganas, de ideas, de talento, de ahorros, a reconstruir su país, nuestro país.

¿Ese es un tema que usted quiere abordar con el presidente Kast durante esta visita a Chile?

No sé si voy a tener mucho tiempo, porque sé que tiene una agenda hiper full, que vienen personas de todas partes del mundo, pero no tengo ninguna duda que como estadista y consciente del papel importantísimo que desempeña Chile en la región, Chile es un ejemplo para las naciones de América Latina en general, una transición ordenada, un país con instituciones, una recuperación inmensa en materia económica, pero también en el plano social, que al final no puede ir una sin la otra. Es decir, yo creo que hay claridad del rol y la importancia, o sea, digamos, de la prioridad que significa la resolución del conflicto en Venezuela. Es decir, en Venezuela se instaló un tumor que ha estado esparciéndose por América Latina con una clara vocación de desestabilizar las democracias, utilizando los recursos inmensos que tiene Venezuela, mientras saqueaba al país y sumergía a la población en el hambre, para promover grupos violentos, criminales, que desestabilizaran las otras democracias. Es decir, si alguien tiene claro la absoluta necesidad de avanzar en la transición en nuestro país, es precisamente el pueblo chileno.

Y yo quiero transmitirles un mensaje de mucha confianza. Venezuela se fue creando toda esta energía a favor de una transición. Hemos hecho cosas extraordinarias contra todos los obstáculos que nos decían que era imposible, hicimos unas primarias organizadas por la gente. Logramos ir a una elección presidencial que nos decían que era imposible ganar y además demostramos nuestra victoria. Enfrentamos la más brutal represión con miles y miles de presos políticos, personas asesinadas, torturadas, expulsadas, en clandestinidad durante meses y meses y hoy estamos viendo algo que era impensable es unas semanas. Mira lo que está pasando en Venezuela, lo que pasó este fin de semana con miles de ciudadanos en la calle con sus caras destapadas porque la gente salía escondida y se tapaba y se escondía y corría. Ahora con sus caras destapadas volviendo a las iglesias, a las calles, a las plazas, a las universidades, frente a los centros de represión exigiendo la liberación de los presos políticos que aún permanecen en cautiverio. Esto era impensable hace nueve semanas. Entonces, esto está avanzando y es inexorable que llegue la libertad a nuestro país.

El viernes se reunió con el presidente Donald Trump en Washington. Justo cuando usted y su entorno aseguran que volverá “pronto” a Venezuela. ¿Qué falta para que se concrete su retorno?

He tenido efectivamente reuniones muy francas, amigables y fructíferas con el presidente Trump y con otros funcionarios de su administración, especialmente el secretario de Estado, Marco Rubio, que yo creo que es la persona que mejor conoce las dinámicas, la historia de América Latina y que es un gran aliado de nuestra causa y efectivamente seguiremos avanzando en contacto, coordinando de cara a asegurarnos que al final tendremos, y yo sé que va a ser pronto, unas elecciones limpias, libres en nuestro país, donde todos los ciudadanos podamos expresar la soberanía popular a través del voto, que sea además un proceso en el cual todos confiemos, sin miedo, donde los venezolanos en el exterior puedan votar como es su derecho y donde el mundo entero quede admirado de lo que somos capaces de hacer los venezolanos. Solo así podrá haber Estado de Derecho, justicia, para que puedan venir gigantescas inversiones a Venezuela y millones de venezolanos regresar a su país.

Pero también en los últimos días Trump reconoció formalmente al gobierno de Delcy Rodríguez y restableció relaciones bilaterales con Venezuela dos meses después de la captura de Nicolás Maduro. ¿Eso complica un poco el escenario para la oposición? ¿Cree que la permanencia de Rodríguez en el poder tiene un plazo fijo?

Yo no tengo ninguna duda. Esto es un proceso de transición que ya inició. Yo creo que esto lo que complica es la situación precisamente de la señora Rodríguez, que está cumpliendo instrucciones al pie de la letra. Y esto es algo que lo sabe todo el mundo, incluso su propio entorno. Se llenaba la boca, despotricando de otras naciones, de su odio feroz hacia Estados Unidos y sus valores. Y está clarísimo lo que está ocurriendo ahorita. Estados Unidos está utilizando al propio régimen para desmontar buena parte de su estructura represiva, criminal y de corrupción. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora bien, los venezolanos nos estamos preparando para lo que será la reconstrucción de Venezuela.

Nuestro país nunca ha estado tan unido como ahora, nunca. No hay otra nación que tenga el nivel de cohesión que tiene la nuestra. Cuando tú tienes 90% del país que quiere lo mismo, no solamente salir de unos criminales, sino apoyo a un liderazgo legítimo y con un profundo amor a la libertad, a la familia y a su tierra. Y eso es lo que vamos a ver este jueves. Y quiero aprovechar para invitarlos a todos que nos acompañen en el Paseo Bulnes frente al Parque Almagro, a las 5 de la tarde el jueves. Estoy que cuento los minutos de poder encontrarme con los venezolanos y con los chilenos.

¿Cómo imagina el futuro de Delcy Rodríguez, de Diosdado Cabello y otros dirigentes chavistas? ¿Los ve corriendo la misma suerte de Maduro, que está encarcelado en Estados Unidos?

Yo creo que nosotros, y eso lo hemos hablado varias veces, idealmente debemos avanzar en una transición negociada. Nosotros hemos hecho suficientes y múltiples e inequívocas expresiones públicas y privadas de estar dispuestos a avanzar en un proceso de transición, donde aquellos que faciliten y contribuyen una transición con mayor celeridad, orden y paz puedan tener garantías, es lo que hemos ofrecido y yo ratifico y creo que es por su propio bien que deben colaborar con este proceso.

En diciembre pasado, usted recibió el Nobel de la Paz en Oslo, luego de una verdadera travesía para salir de Venezuela. ¿En algún momento sintió miedo por su vida en esa aventura?

Sí. Hubo momentos de mucho riesgo. Era evidente que si el régimen me detectaba y me agarraba, podrían hacer cualquier locura. Estamos hablando de diciembre del 2025 y todo el mundo de mi entorno estaba absolutamente claro del riesgo que implicaba tomar la decisión de salir de Venezuela en ese momento. Y hubo un momento en el trayecto donde llegué a pensar que no íbamos a salir con vida. Pero, al final, yo creo que esas son las pruebas que te pone la vida y que te pone Dios. Y que te fortalecen cuando se superan. Y yo tuve mucha confianza, tenía mucha confianza en las personas que arriesgaron su vida para que yo pudiera estar aquí hoy, cumplir una misión y estar con ustedes estos días en Santiago y hacer lo que me corresponde sirviendo a Venezuela fuera del país y preparándome para mi regreso, que es lo que más anhelo en la vida.

En enero, visitó a Trump en la Casa Blanca. En esa oportunidad, el presidente estadounidense dijo que usted le “entregó” su Premio Nobel, un hecho que generó indignación en Noruega. ¿Cómo analiza hoy esa situación?

Yo estoy súper satisfecha. Es decir, eso fue un premio para los venezolanos. Yo soy una de millones, una de millones. Es un reconocimiento del mundo a la dignidad, a la resiliencia, a la valentía, al amor por la democracia del pueblo de Venezuela, que supo y que hemos puesto el valor de la libertad incluso por encima del valor de la vida. Así amamos los venezolanos la libertad. Y aquí ha habido un solo país con un líder, un presidente, que ha arriesgado la vida de algunos de sus hombres y mujeres, ciudadanos militares por la libertad de Venezuela. Y eso merece ser reconocido e históricamente por las generaciones por venir, así será por parte de los venezolanos. Porque Venezuela será libre y será democrática.

Usted habló de nuevas elecciones en Venezuela. ¿Está disponible para presentarse a esos comicios?

Los venezolanos vamos a elegir en quien confiamos, sin restricciones, sin límites, sin persecución. Si hicimos lo que hicimos bajo el régimen de terror de Maduro y ganamos con casi el 70% de los votos sin que pudieran votar los venezolanos afuera. Imagínate lo que viene ahora.