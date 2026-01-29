SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Marie Mateo, abogada: “Hoy la migración se ha convertido en un instrumento de confrontación política e identitaria en España”

    La abogada, nacida en República Dominicana y residente en Barcelona desde hace 20 años, analiza el impacto de la regularización extraordinaria de extranjeros anunciada este martes por el gobierno de Pedro Sánchez y que se estima beneficiará a más de 500.000 personas. “España vive la migración de forma más concreta y menos abstracta”, asegura.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Se estima que la regularización extraordinaria beneficiará a más de 500.000 personas.

    El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en el país. “Hoy es un día histórico”, que mejora la vida de la gente, al dar la oportunidad de vivir “con igualdad de derechos y oportunidades”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la conferencia de prensa en la que dio a conocer la medida.

    La medida, que se estima beneficiará a más de 500.000 personas y que no se aplicaba en España desde hace más de 20 años, es fruto de un acuerdo alcanzado por el oficialista Partido Socialista (PSOE), del presidente del gobierno Pedro Sánchez, con la formación izquierdista Podemos, después de que la iniciativa legislativa popular que reunió más de 700 mil firmas para lograr este objetivo estuviera más de un año bloqueada en el Congreso por falta de acuerdo político.

    En entrevista con La Tercera, Marie Mateo, abogada nacida en República Dominicana y residente en Barcelona desde hace 20 años, analiza el impacto de la regularización extraordinaria anunciada por el gobierno español. Con más de 15 años de trayectoria profesional, Mateo se dedica a la defensa de la comunidad latina en la ciudad catalana, especializándose precisamente en permisos de residencia y reagrupamiento familiar.

    A su juicio, ¿qué factores motivan este acuerdo para la regularización de cerca de medio millón de migrantes en situación irregular?

    La regularización responde, ante todo, a una realidad social y administrativa insostenible. Uno de los principales factores es la magnitud de la economía sumergida que existe en España. Miles de personas extranjeras ya están trabajando y contribuyendo de facto al sistema productivo, pero sin derechos ni protección. Además, la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería el 20 de mayo de 2025 ha generado situaciones de irregularidad sobrevenida: personas solicitantes de protección internacional y trabajadores extranjeros que, pese a estar integrados, han quedado fuera del marco legal.

    La regularización busca dar respuesta a una realidad que ya existe y que el sistema actual no estaba absorbiendo adecuadamente.

    La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Foto: Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

    ¿Qué impacto político, social y económico tiene para España esta regularización?

    Desde el punto de vista político, la medida vuelve a colocar la migración en el centro del debate y genera polarización, pero también evidencia una constante histórica: todos los gobiernos, de distinto signo, han terminado regularizando cuando la realidad les ha superado. Ha habido un total de 10 regularizaciones desde 1986, la última fue en 2005.

    Esta medida también puede tener un impacto electoral a medio plazo, especialmente entre personas de origen iberoamericano que, tras dos años de residencia legal, pueden acceder a la nacionalidad española y, por tanto, al derecho al voto.

    Económicamente, supone un aumento de personas dadas de alta en la Seguridad Social, lo que ayuda a cubrir el déficit estructural del sistema, especialmente relevante en un país con una población envejecida y una creciente presión sobre el sistema de pensiones.

    Y a nivel social, la regularización reduce la vulnerabilidad, miedo e invisibilidad. No resuelve por sí sola los problemas de integración, pero es una condición mínima para que esta sea posible. Sin papeles no hay integración real, solo supervivencia.

    El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Foto: Archivo

    Durante el gobierno de José María Aznar se benefició a un número similar de migrantes. ¿Por qué cree entonces que el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunciará en Europa esta medida del gobierno del socialista Pedro Sánchez?

    Porque hoy la migración se ha convertido en un instrumento de confrontación política e identitaria, especialmente en el marco europeo. En los años de Aznar no existía la misma presión de la extrema derecha ni un discurso securitario tan dominante en la UE. La denuncia en Europa no busca tanto cuestionar la eficacia de la medida como marcar una posición ideológica, incluso a costa de contradecir precedentes del propio espacio político. Es una reacción más simbólica que coherente.

    Aunque existen precedentes claros (como la regularización llevada a cabo durante el gobierno de Aznar), el contexto político actual es muy distinto. Es probable que Feijóo denuncie la medida por considerarla fruto de pactos políticos con otros partidos o como una decisión unilateral del Gobierno de Sánchez. También puede responder a una estrategia de alineamiento con sectores europeos más restrictivos en materia migratoria, aun cuando históricamente su propio partido haya aplicado políticas similares.

    El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, habla tras el anuncio de Pedro Sánchez de continuar como presidente del Gobierno español, en Madrid, el 29 de abril de 2024. Foto: Archivo Juan Medina

    ¿En qué consiste, quiénes se pueden acoger y qué beneficios otorga este plan de regularización?

    Aunque el texto definitivo aún no se ha publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado), según la nota de prensa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el plan consiste en la regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación administrativa irregular. Los requisitos anunciados incluyen: haber entrado en España antes del 31 de diciembre de 2025, acreditar una permanencia mínima de cinco meses en el país y carecer de antecedentes penales.

    El principal beneficio es el acceso a una residencia legal y, previsiblemente, a un permiso de trabajo, lo que permite la plena inclusión social, laboral y contributiva. Permite acceder a permisos de residencia y trabajo, salir de la clandestinidad administrativa y acceder a derechos básicos. El principal beneficio no es solo legal: es dejar de vivir en una situación de inseguridad permanente, que afecta tanto a las personas como al conjunto de la sociedad.

    Un buque de la Guardia Costera española remolca una embarcación con migrantes a bordo hasta el puerto de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, el 25 de diciembre de 2024. Foto: Archivo Borja Suarez

    ¿Por qué estima que España va a contracorriente de Europa en materia migratoria?

    Porque España vive la migración de forma más concreta y menos abstracta. Es un país que ha sido históricamente emisor y receptor de migración, con una demografía y un mercado laboral que dependen claramente de ella.

    En ese sentido, España responde a una realidad demográfica y económica distinta a la de otros países europeos. Tiene una baja tasa de natalidad, una población envejecida y una fuerte dependencia de sectores como la agricultura, la hostelería, los cuidados y la construcción, donde la mano de obra migrante es esencial. Mientras otros países priorizan un enfoque securitario, España adopta una visión más pragmática: regularizar para integrar, recaudar y sostener el Estado del bienestar.

    Más que ir a contracorriente, España intenta adaptar su política migratoria a sus necesidades estructurales reales. Y mientras Europa endurece el discurso, España reconoce, aunque tarde y de forma imperfecta, que sin personas migrantes el país no funciona.

    Más sobre:La Tercera PMEspañaMigraciónregularización extraordinariaPedro SánchezPSOEPodemosPPFeijóoMarie MateoEuropa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming

    Por avance de investigación: fiscal dice que habría más delitos para imputar a Vivanco y que buscarán reformalizar

    Cinco empresas están en carrera por la licitación para diseñar la ampliación del aeropuerto de Santiago

    Ministerio de Salud advierte de nuevo lote de fórmula infantil afectado por toxina

    Toledo, alcalde de Puente Alto: “La gestión de Boric en seguridad fue deficiente”

    Pacto para presidir la Cámara: tentación de la derecha ahora amenaza con quebrar alianza de la antigua Concertación

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    Horario y dónde ver a Alcaraz vs. Zverev por la semifinal del Australian Open 2026

    Horario y dónde ver a Alcaraz vs. Zverev por la semifinal del Australian Open 2026

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    Por avance de investigación: fiscal dice que habría más delitos para imputar a Vivanco y que buscarán reformalizar
    Chile

    Por avance de investigación: fiscal dice que habría más delitos para imputar a Vivanco y que buscarán reformalizar

    Ministerio de Salud advierte de nuevo lote de fórmula infantil afectado por toxina

    Toledo, alcalde de Puente Alto: “La gestión de Boric en seguridad fue deficiente”

    Cinco empresas están en carrera por la licitación para diseñar la ampliación del aeropuerto de Santiago
    Negocios

    Cinco empresas están en carrera por la licitación para diseñar la ampliación del aeropuerto de Santiago

    Grupo Penta invertirá US$58 millones en proyecto de packing frutícola en Paine

    Ganancias de los bancos subieron a cerca de US$6.000 millones el 2025

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla
    Tendencias

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia

    Paqui Meneghini responde a las amenazas de la barra brava de la U: “Quiero que el partido se juegue con normalidad”
    El Deportivo

    Paqui Meneghini responde a las amenazas de la barra brava de la U: “Quiero que el partido se juegue con normalidad”

    Rendimiento deportivo y amenazas de la barra: los temores cruzados de la U antes del debut ante Audax Italiano

    Visita del COI y garantías estatales: la ruta de Santiago para ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming
    Cultura y entretención

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming

    La Moneda, la Biblioteca Nacional y los museos: los panoramas para el primer Día de los Patrimonios en Verano

    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción

    Marie Mateo, abogada: “Hoy la migración se ha convertido en un instrumento de confrontación política e identitaria en España”
    Mundo

    Marie Mateo, abogada: “Hoy la migración se ha convertido en un instrumento de confrontación política e identitaria en España”

    Aseguran que Trump consideraría atacar a Irán para inspirar nuevas protestas antigubernamentales

    Informe de Médicos Sin Fronteras denuncia alarmante aumento de la violencia sexual y de género en capital de Haití

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó