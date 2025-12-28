SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Myanmar vota en elecciones sin oposición en medio de represión y guerra civil

    Los ciudadanos birmanos acudieron a las urnas este domingo en la primera elección general desde el golpe militar de 2021. La jornada se realizó bajo fuerte seguridad, escasa participación y exclusión de líderes prodemocráticos, mientras la junta promete estabilidad en un país marcado por la violencia de la guerra civil.

    Por 
    Maxime Pluvinet
    Esta foto, tomada el 28 de diciembre de 2025, muestra una escena en un colegio electoral en Yangón, Myanmar. Foto: Xinhua Myo Kyaw Soe

    Myanmar celebró este domingo su primera elección general desde el golpe militar de febrero de 2021, un proceso rodeado de controversia y desconfianza. La votación se realiza en tres fases, y la junta militar espera consolidar su control sobre un país sumido en la guerra civil y la pobreza.

    Sin embargo, la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos cuestionan la legitimidad del proceso, dado que la oposición prodemocrática permanece disuelta y es ilegal criticar los comicios.

    Partido respaldado por los militares

    El Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo (USDP), alineado con los militares y liderado por generales retirados, se perfila como el claro ganador de la elección. Presentando una quinta parte de los candidatos frente a una competencia severamente limitada, el USDP busca recuperar el poder que perdió tras los comicios de 2015 y 2020.

    “Las elecciones de la junta están diseñadas para prolongar el poder de esclavitud del ejército sobre la población”, señaló Lalita Hanwong, profesora experta en Myanmar de la Universidad Kasetsart de Tailandia. Según la especialista, el USDP y sus aliados militares unirán fuerzas para formar el próximo gobierno.

    (251228) -- YANGÓN, 28 de diciembre de 2025 (Xinhua) -- Esta foto, tomada el 28 de diciembre de 2025, muestra una escena en un colegio electoral en Yangón, Myanmar. Foto: Xinhua Myo Kyaw Soe

    La participación inicial fue baja en comparación con los comicios anteriores. En las principales ciudades como Yangon y Mandalay, los votantes acudieron a los colegios electorales en pequeñas cantidades. La primera fase abarcó 102 municipios, mientras que las siguientes jornadas están programadas para el 11 y 25 de enero, cubriendo 265 de los 330 municipios del país. La junta aún no controla todas estas áreas, y varias zonas permanecen en manos de grupos insurgentes.

    El jefe de la junta, Min Aung Hlaing, votó en Naipyidó vestido de civil y mostró su dedo manchado de tinta, símbolo de la votación. Preguntado sobre sus aspiraciones presidenciales, se limitó a señalar que el parlamento decidirá sobre el nuevo presidente, aunque analistas creen que mantiene ambiciones políticas claras.

    La legitimidad de los comicios cuestionada

    El proceso electoral fue rechazado por Naciones Unidas y varios países occidentales. Tom Andrews, enviado especial de la ONU para los derechos humanos en Myanmar, afirmó que la votación no representa una salida de la crisis y debe ser rechazada.

    Desde la junta, el portavoz Zaw Min Tun defendió la elección y aseguró que traerá estabilidad política: “Creemos que habrá un mejor futuro”. Sin embargo, observadores internacionales señalan que cualquier gobierno surgido de estas elecciones, controlado de facto por los militares, difícilmente será reconocido fuera del país.

    La participación en 2023 fue notablemente inferior al 70 % registrado en las elecciones de 2015 y 2020. Aunque la junta no aplicó presiones visibles, la apatía y el miedo al conflicto disuadieron a muchos votantes. En ciudades como Hakha, afectadas por combates continuos, los residentes decidieron boicotear las urnas siguiendo recomendaciones de grupos insurgentes locales.

    Exclusión de la oposición

    Los comicios se realizaron bajo fuerte presencia militar y policial, especialmente en las grandes urbes y en centros de votación instalados en escuelas. Sin embargo, la apertura transcurrió sin incidentes significativos. De los 330 municipios del país, al menos 56 quedaron excluidos de la votación debido a la falta de control del ejército en esas zonas.

    El dedo de un votante se marca con tinta en un colegio electoral en Yangón, Myanmar, el 28 de diciembre de 2025. Foto: Xinhua Myo Kyaw Soe

    El proceso también afectó a los birmanos en el extranjero: de más de 4,3 millones de ciudadanos, menos de 6.000 pudieron participar. La campaña electoral estuvo dominada por el USDP, mientras la oposición prodemocrática sigue ilegalizada y su principal líder, Aung San Suu Kyi, permanece detenida desde el golpe.

    Lee también:

    Más sobre:MyanmarEleccionesGuerra civilGolpe militarDictaduraAsiaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ataque en Ecuador: seis personas fueron asesinadas frente a playa turística

    Trump se reúne con Zelensky y dice que “avanzaron mucho para poner fin” a la guerra en Ucrania

    Cierran tres estaciones de Línea 1 de Metro por persona en la vía

    Devastador incendio destruye 150 bodegas colindantes a mall de Huechuraba

    Carmona matiza rol de los comunistas ante movilizaciones y emplaza a quienes los critican

    Escala molestia por posteo de embajadora Pakarati: diputados piden citar a canciller a Comisión de RR.EE.

    Lo más leído

    1.
    Presidente de Irán acusa “guerra total” de EE.UU., Israel y Europa contra Teherán

    Presidente de Irán acusa “guerra total” de EE.UU., Israel y Europa contra Teherán

    2.
    Sismo 6,0 remece Perú y causa daños materiales en el norte del país

    Sismo 6,0 remece Perú y causa daños materiales en el norte del país

    3.
    El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes por reconocimiento israelí de Somalilandia

    El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes por reconocimiento israelí de Somalilandia

    4.
    Ataque en Ecuador: seis personas fueron asesinadas frente a playa turística

    Ataque en Ecuador: seis personas fueron asesinadas frente a playa turística

    5.
    Maduro apela al diálogo con EE.UU. “sobre la base del respeto” y critica a líderes opositores

    Maduro apela al diálogo con EE.UU. “sobre la base del respeto” y critica a líderes opositores

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

    Máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Máximas de hasta 36°C: declaran alerta roja para la Región Metropolitana desde este lunes por “calor extremo”

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es la vuelta a clases para los estudiantes

    Cierran tres estaciones de Línea 1 de Metro por persona en la vía
    Chile

    Cierran tres estaciones de Línea 1 de Metro por persona en la vía

    Devastador incendio destruye 150 bodegas colindantes a mall de Huechuraba

    Carmona matiza rol de los comunistas ante movilizaciones y emplaza a quienes los critican

    La discusión detrás de AFIDE y el posible nuevo rol del Estado en el capital emprendedor
    Negocios

    La discusión detrás de AFIDE y el posible nuevo rol del Estado en el capital emprendedor

    Los Briones Marasovic reorganizan sus negocios tras la venta de Yadrán

    Alexander Vik elude la crisis vitivinícola: “Hemos tenido mucho crecimiento en nuestros vinos caros”

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo
    Tendencias

    Qué es la Patrulla Espiritual, la agrupación que ofreció internar a la fuerza a Tyler Chase para rehabilitarlo

    Los padres sí tienen hijos favoritos, según la ciencia

    Cuál es el queso viral que huele “como la muerte misma”

    Susto en la Copa Africana de Naciones: arquero de Sudán se desploma en pleno partido
    El Deportivo

    Susto en la Copa Africana de Naciones: arquero de Sudán se desploma en pleno partido

    La U tiene nuevo técnico: Azul Azul llega a un acuerdo con Francisco “Paqui” Meneghini

    Le volvió a ganar a Lamine Yamal: Ousmane Dembélé cierra un 2025 brillante con el premio Globe Soccer Awards

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    El cine de Brigitte Bardot en cinco películas esenciales
    Cultura y entretención

    El cine de Brigitte Bardot en cinco películas esenciales

    Brigitte Bardot, la estrella de cine y defensora de los animales que falleció a los 91 años

    El vuelo del pelícano triste: un relato de Jaime Bayly

    Ataque en Ecuador: seis personas fueron asesinadas frente a playa turística
    Mundo

    Ataque en Ecuador: seis personas fueron asesinadas frente a playa turística

    Trump se reúne con Zelensky y dice que “avanzaron mucho para poner fin” a la guerra en Ucrania

    Myanmar vota en elecciones sin oposición en medio de represión y guerra civil

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana