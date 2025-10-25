SUSCRÍBETE
Mundo

“No estoy acabada”: Kamala Harris deja abierta la posibilidad de volver a ser candidata a la presidencia de los EE.UU.

La exvicepresidenta durante el gobierno de Joe Biden, y que perdió en las elecciones de 2024 contra Donald Trump, se encuentra promocionando su autobiografía sobre esta campaña.

Joaquín Barrientos 
Joaquín Barrientos
Annabelle Gordon

La exvicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, señaló durante este sábado que estaría dispuesta a volver a postularse a la presidencia tras su derrota electoral contra Donald Trump en 2024.

No estoy acabada. He vivido toda mi carrera una vida de servicio y está en mis huesos”, señaló en una entrevista a la BBC.

Luego que el expresidente Joe Biden anunciara que no postularía a la reelección, fue la abogada quien tomó el testigo para enfrentar en las elecciones a Donald Trump, quien finalmente asumió la presidencia tras obtener en noviembre pasado 312 votos electorales contra los 226 de Harris.

Tras su derrota, Harris ha estado en una gira para publicitar su autobiografía 107 Days, que detalla el tiempo que estuvo en campaña presidencial tras tomar el testigo del expresidente Biden.

Durante la entrevista, según un adelanto compartido por la BBC, la exvicepresidenta también realizó una evaluación de las razones que la llevaron a perder en noviembre. Entre ellas, resaltó el hecho de haber comenzado su campaña demasiado tarde.

Consultada también por los motivos de no haber logrado conectar de mejor manera con la clase trabajadora, Harris habría vuelto a enfatizar en el tema del tiempo y en el hecho que últimamente existe un distanciamiento entre este grupo y el Partido Demócrata.

Por otro lado, en la entrevista también criticó el gobierno de Donald Trump, enfatizando su carácter “fascista y autoritario”.

“Dijo que convertiría al Departamento de Justicia en un arma, y eso es precisamente lo que ha hecho”, señaló a la BBC.

“Si nos fijamos en lo que ha sucedido en términos de cómo las ha utilizado como arma, por ejemplo, a las agencias federales para perseguir a los que hacen sátira política... Es tan susceptible que no pudo soportar las críticas de una broma e intentó cerrar toda una organización mediática en el proceso”, agregó sobre el tema refiriéndose al caso de la suspensión de Jimmy Kimmel en ABC.

