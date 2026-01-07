“No puede ser transferido”: Instituto Nobel responde a Machado tras su idea de compartir Nobel de la Paz con Trump

Este martes, el Instituto Nobel abordó las palabras de la ganadora del Nobel de la Paz 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien la víspera afirmó que le gustaría compartir el galardón con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Esto, en agradecimiento a la intervención militar que el pasado sábado 3 de enero terminó con la captura del exgobernante venezolano Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos le imputa cargos de narcoterrorismo.

Sin embargo, desde la institución noruega afirmaron esta jornada que lo planteado por Machado es imposible: “Un premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre” , afirmó el portavoz Erik Aasheim en declaraciones a la agencia EFE.

“En cuanto al dinero del premio, el laureado o laureados son libres de disponer de él de la manera que consideren oportuna”, matizó el representante del Instituto Nobel, que ejerce de secretariado del Comité Noruego del Nobel.

Machado, que ya había dedicado el Nobel a Trump cuando lo recibió en diciembre pasado, afirmó este lunes en una entrevista en la cadena estadounidense Fox News que “ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él”.

En la entrevista, agradeció al republicano las “valientes acciones” que condujeron el sábado a la captura de Maduro, aunque reconoció que no ha hablado personalmente con el mandatario estadounidense desde que se le otorgó el Nobel en octubre.

De acuerdo con el Washington Post, la decisión de Machado de aceptar el Nobel le habría costado el respaldo del presidente de EE.UU., quien codiciaba el prestigioso galardón.