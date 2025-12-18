Oscar Stenström, exembajador sueco: “Los ucranianos están pagando el último costo con una guerra terrible”

Oscar Stenström cuenta con una carrera política de dos décadas en el Partido Socialdemócrata sueco. Además, trabajó en el Parlamento de su país y como asesor de varios primeros ministros y cancilleres en Suecia, fue viceministro de Comercio y viceministro de Economía e Innovación entre 2014 y 2018, durante el primer período del Presidente de Estados Unidos Donald Trump, y fue el negociador para el acuerdo de Suecia con Reino Unido tras el Brexit. Asimismo, fue embajador en Chile entre 2018 y 2022.

El exdiplomático es conocido por haber sido el negociador jefe durante el proceso de adhesión de Estocolmo a la OTAN. Tras la negociación para el acuerdo de su país con Turquía, derivó hacia la empresa privada y actualmente es director y asesor sénior del conglomerado empresarial sueco Wallenberg, que es el dueño de varias empresas como Ericsson, ABB, Electrolux, Husqvarna, Saab, que representan casi el 35% de la Bolsa en Estocolmo y que también tiene inversiones en Chile.

Stenström participó el miércoles de la conferencia “Derecho y Relaciones Internacionales en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania”, realizada en la Universidad Gabriela Mistral y en la que participaron la Embajada de Suecia, Finlandia y Ucrania.

“Estoy en Chile para hablar en este seminario, pero también para ver la nueva situación con un presidente electo, José Antonio Kast. Me voy a reunir con varios inversionistas y familias en Chile que tienen inversiones conjuntas con nosotros y también con la Unión Europea”, dijo Stenström en conversación con La Tercera.

Avión caza Saab-39 Gripen. Foto: Archivo

Usted lideró las negociaciones de Suecia para ingresar en 2024 a la OTAN, ¿cómo describe ese cambio en la política de su país que llevó a tomar esa decisión?

Suecia estaba militarmente no alineada. Funcionaba bien, más de 200 años sin guerras, todo muy pacífico, bueno para la economía. Pero entre agosto y diciembre de 2021 Rusia envió cartas a varios países en la Unión Europea, como Suecia y Finlandia, para saber nuestra posición y para hacernos una amenaza para que no entráramos en la OTAN. Y este fue el primer paso.

Y cuando Rusia inició su ataque el 24 de febrero de 2022 (contra Ucrania), esto cambió totalmente. Primero en Finlandia, pero paso a paso en Suecia, entre febrero y abril. Y durante este período yo trabajé en conjunto con la Primera Ministra (Magdalena Andersson) para ordenar la discusión, específicamente en el Partido Socialdemócrata, para cambiar la posición y ver las distintas opciones, ya sea para quedar no alineado militarmente o para buscar un contrato con Finlandia y Estados Unidos o para entrar en OTAN.

Y la pregunta fue qué es más seguro para Suecia. Y con el cambio en Finlandia, que fue mucho más rápido y con razón porque tienen 1.300 kilómetros de frontera con Rusia y tuvieron dos guerras con ellos, establecimos un proceso ordenado entre la Primera Ministra finlandesa, Sanna Marin, y mi Primera Ministra, Magdalena Andersson, para hacer el cambio juntos para una solicitud de postulación el 18 de mayo de 2022. Y la reacción fue muy simple: es muy costoso defender su país solo y no hay unas Fuerzas Armadas en stock. Eso va a tomar cinco, 10 o 15, hasta 20 años solo para invertir. Este es un país muy rico, pero le toma mucho tiempo para ordenar sus tropas y sus materiales. Es mucho más flexible y eficiente hacer esto conjunto con la OTAN y especialmente junto con Finlandia.

En todo caso, Suecia estaba muy alineada con la OTAN, porque había participado en todas las misiones de la Alianza, lo que fue un poquito raro, pero Finlandia y Suecia, como no miembros, participaron en todas las misiones de OTAN como Afganistán, en Libia, Irak, así que había una cercanía. Pero la decisión para una postulación completa se hizo para atraer la garantía de seguridad del artículo cinco, y fue una decisión con la aprobación del 80% de los parlamentarios en Suecia. Solo el partido Izquierda y Partido Verde votaron que no.

Esta es una opinión temporal. Tal vez va a cambiar. Yo tengo un poquito de miedo. Tal vez vaya a cambiar después de un tiempo. Aunque en todo caso, después de dos años, el apoyo está en alza. Este es el conocimiento en Suecia de que es muy triste que Rusia no respete las reglas y sea una amenaza para nosotros.

Y cómo está el respaldo para el aumento en el gasto en defensa…

Hay también un acuerdo en Suecia con todos los partidos para gastar el 5% de nuestro PIB en el sector de defensa. Es increíble. En 2014, cuando Rusia atacó a Ucrania, el gasto era de 1,2%. Así que ahora es cinco veces más y solo en unos pocos años. Es un gran cambio que cuenta con un gran apoyo en Suecia. No hay un debate en la vida política sobre esto. Y para nosotros, en el sector privado, esto significa que una empresa como Saab tiene una gran responsabilidad, ya que produce aviones de combate, submarinos y radares.

Pero Suecia no tiene suficiente mano de obra para producir las armas que se necesitan para defendernos. Buscamos amigos en el mundo. Esta es la discusión actual y yo pienso que Chile es nuestro amigo más grande en la región. Es el comercio más grande por PIB y en el sector de seguridad ciudadana (tenemos) sensores, radares para proteger las fronteras. Creo que este es un camino posible para nosotros en el sector privado, que es una parte de mi misión aquí.

El Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; el Primer Ministro sueco, Ulf Kristersson, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reúnen antes de su reunión, en vísperas de la cumbre de la Alianza Atlántica, en Vilna, Lituania, el 10 de julio de 2023. Foto: Archivo TT NEWS AGENCY

¿Cómo evalúa la política de seguridad de Estados Unidos dada a conocer recientemente, en la que se deja de lado a Europa? ¿Qué cree que debe hacer la UE en este sentido?

Nosotros en el sector privado tenemos confianza en la OTAN. El artículo cinco es real. En la cumbre de la OTAN este año había un mensaje de la Casa Blanca para nosotros en el sector privado y para la Unión Europea para que se hicieran más inversiones en el sector de defensa. Esta es la nueva decisión en casi todos los países, solo España no cumple con eso. Pero el resto hemos hecho grandes inversiones. Y en marzo la Unión Europea tomó la decisión (de lanzar un plan llamado) Rearm, que implica 800 billones de euros, que es una gran suma, y Canadá también está firme en este mecanismo para los préstamos conjuntos con nosotros y miramos la política en Estados Unidos y de la administración Trump como una señal hacia nosotros.

No es una amenaza de la OTAN. No es una especie de OTAN de Estados Unidos. Es un mensaje. Si Suecia y Finlandia como nuevos miembros necesitan invertir más, creo que tiene razón. Es correcto. Rusia tiene sus alineados como Corea del Norte y China, y se necesita mirar a todo el mundo y se necesita frenar a Rusia en Ucrania y también a China en Taiwán.

Teniendo en cuenta su experiencia como embajador, ¿cómo ve las negociaciones para llegar a un acuerdo en la guerra de Rusia en Ucrania?

El mensaje de nosotros es claro: solo Ucrania puede tomar decisiones sobre la tierra en Ucrania. Nuestra estrategia es apoyar a Ucrania para que tenga una gran fuerza para negociar una paz justa, en base a las reglas internacionales. Esta es nuestra visión y el sector privado está apoyando muchísimo, y el sector defensa también, con los gastos de la Unión Europea. Le competen al Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y a su pueblo tomar las decisiones. No puede haber una negociación fuera de Ucrania entre Estados Unidos o Rusia o entre la Unión Europea y Rusia. Tal vez estamos cerca. No sé. Yo creo que no.

Los chilenos necesitan saber que Rusia es ahora un país agresivo con nosotros en Suecia y Finlandia y con Ucrania. Los ucranianos está pagando el último costo con una guerra terrible. Rusia está atacando a Ucrania, que es un país libre, y Rusia es también una amenaza para nosotros. Y estamos de acuerdo con el Primer Ministro de Suecia que dijo que Suecia no está en guerra, pero tampoco hay paz. Es como gris.

Óscar Stenström, exembajador de Suecia en Chile, durante la entrevista con La Tercera. Foto: Pablo Vásquez R./La Tercera Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

La guerra híbrida…

Exactamente. Y este es un desafío para nuestras empresas también con la ciberseguridad, las amenazas de gente que trabajan en empresas o bancos, amenazas de aeropuertos y ataques a las telecomunicaciones. Eso no es una guerra real. Es una guerra híbrida. Se necesita que nos preparemos para esto. No es solo armas, es también para establecer un país y una sociedad segura. Hay una guerra híbrida cada día en la Unión Europea y especialmente en internet. La desinformación y los ataques de las elecciones son reales. Es mucho más grave para Ucrania. Es una guerra. Suecia y Finlandia son dos países ricos con gran fuerza, y en donde Rusia no creo que no tenga recursos para desestabilizar a sus instituciones. Y por eso es superimportante el 5% del PIB en defensa, no hay discusión. Hay una discusión sobre cómo financiar esto con mayores impuestos.

¿Y cómo ha reaccionado la opinión pública frente a esto?

Durante la pandemia la economía de Suecia creció, aunque tenemos inflación. Hay un desarrollo en la economía en Suecia y estamos cerca. Rusia no es como Portugal o España. Tenemos un mar Báltico donde Rusia usa sus vuelos cada día. Cada día nuestras tropas del mar y los aviones tienen confrontaciones, la Shadow Fleet es una gran amenaza que financia a Rusia, con barcos que no cumplen con las reglas.