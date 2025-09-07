Papa León XIV canoniza al primer santo milenial, Carlo Acutis, el“influencer de Dios”

Este domingo el Papa León XIV canonizó al italiano Carlo Acutis, el “influencer de Dios”, quien falleció en 2006 a los 15 años por leucemia.

Su apodo se debió a una exposición digital que creo Acutis sobre los milagros eucarísticos. La ceremonia se realizó en la Plaza de San Pedro del Vaticano ante decenas de miles de fieles.

En la instancia, el pontífice también canonizó a otro italiano fallecido muy joven, el estudiante Pier Giorgio Frassati, apasionado del alpinismo, conocido por su compromiso social y espiritual.

De acuerdo a DW, el Papa dijo en la ceremonia que “los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación para todos nosotros, sobre todo para los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra".

“Nos animan con sus palabras: ‘No yo, sino Dios’, decía Carlo y Pier Giorgio: ‘Si tienes a Dios como centro de todas tus acciones, entonces llegarás hasta el final’. “¡Me alegra ver a tantos jóvenes!”, dijo el pontífice.