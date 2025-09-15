Pedro Sánchez pide expulsar a Israel de toda competición deportiva y canciller Saar lo acusa de “antisemita” y “mentiroso”

Las protestas propalestinas y los enfrentamientos con la policía interrumpieran este domingo la etapa final de la Vuelta a España de ciclismo. Foto: Archivo

Un día después de que las protestas propalestinas y los enfrentamientos con la policía interrumpieran la etapa final de la Vuelta a España de ciclismo, y obligaran el domingo a los organizadores a acortar el último Grand Tour de la temporada, culminando una campaña de interrupciones, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, subió el tono este lunes y pidió expulsar a Israel de toda competición deportiva, mientras la batalla política en España se agudizara en medio de acusaciones cruzadas por el supuesto apoyo del Ejecutivo a los manifestantes.

Sánchez reunió este lunes a la interparlamentaria del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Congreso de los Diputados, donde, según el diario ABC, aprovechó la ocasión para seguir insistiendo en la “patrimonialización política” de las protestas que condujeron este domingo a la cancelación de la final de La Vuelta. En Moncloa, sostiene el periódico, calculan que esta cuestión “les genera rédito” y, por ello, elevaron más el tono contra Israel, reclamando, ahora, a todas las instituciones deportivas su expulsión de cualquier competición.

¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa Israel tras la invasión de Gaza?



Nuestra posición es clara y rotunda: hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más. pic.twitter.com/QlXsnWVKs5 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 15, 2025

“Las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. ¿Por qué se expulsó a Rusia y no se expulsa a Israel? Nuestra posición es clara y rotunda, la comparte una mayoría social”, expuso Sánchez en una reunión con diputados, senadores y europarlamentarios socialistas. “Hasta que no cese la barbarie ni Rusia ni Israel deben estar en una competición más”, enfatizó.

Asimismo, el líder socialista Sánchez volvió a insistir en lo que ya dijo el domingo desde un mitin en Málaga, al exponer su “respeto y profunda admiración por una sociedad civil que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica”. Una declaración que sirvió a la oposición para acusar al presidente del Ejecutivo de alentar las protestas.

Vivan los derechos humanos.



Viva el pueblo español. pic.twitter.com/rw5iqy360I — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 14, 2025

Pero, según sostiene el diario El Mundo, la inmensa mayoría de la gente que protestó el domingo, con motivo del final de la Vuelta en Madrid, lo hizo de forma pacífica, si bien hubo algunos episodios de disturbios protagonizados por una minoría. De hecho, hubo dos detenidos y 22 policías heridos tras las protestas.

Por ello, desde el gobierno destacan que durante las tres semanas que duró la competición ciclista hubo un “clamor popular” de ciudadanos que “pacíficamente se han manifestado en contra del genocidio en Gaza”. “Me parece injusto e irreal pretender confundir o manchar ese gesto solidario que han trasladado miles de personas frente a esa actitud violenta de cuatro, cinco o diez. Hay que saber diferenciar”, reflexionó Pilar Alegría, portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Deporte.

La percepción que tienen en el seno del Ejecutivo, añade El Mundo, es que las imágenes de Madrid, y del resto de sitios por donde pasó la Vuelta y se registraron protestas, deben suponer un “punto de inflexión” respecto al veto de Israel en las competiciones internacionales. “Ese clamor popular no puede ser ignorado por quienes tienen que tomar las decisiones. Me refiero a los organismos internacionales. Frente al genocidio que se está viviendo no se puede trasladar una respuesta de absoluta indiferencia. Hay que actuar con la misma vara de medir”, apuntó Alegría.

Agradecemos a @nunezfeijoo su llamada en apoyo de nuestros compañeros de #UIP y resto de #PolicíaNacional heridos, donde nos manifestó todo su interés en reconducir la situación hacia la normalidad y una #ProntaRecuperación

El #DesamparoInstitucional que vivimos donde el… pic.twitter.com/ePiNUfD4QJ — SUP (@Sup_Policia) September 15, 2025

Desde Sumar, el socio minoritario de la coalición de gobierno, afirman que las manifestaciones propalestinas que detuvieron la Vuelta fueron un “éxito” y una expresión de “dignidad” y “humanidad” frente a la “barbarie”, por lo que señalan que ya son un “ejemplo para Europa y todo el mundo”, porque demuestran que España “no mira para otro lado cuando se pisotean los derechos humanos”.

El diario ABC destacó que el actual pronunciamiento del gobierno de Sánchez emula al que ya realizara el pasado mes de mayo cuando utilizó el mismo símil a posteriori de la celebración de Eurovisión, para exigir que Israel no volviera a participar en el Festival Europeo de la Canción. A día de hoy, España no ha confirmado si se retirará en caso de que esto no ocurra.

Esta es mi manera de defender la postura mayoritaria de una nación civilizada y democrática como es España. pic.twitter.com/fipYaRtPPG — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 14, 2025

Pera desde Sumar ya ponen toda la carga en impedir que Israel participe en el próximo festival de Eurovisión o, si no se excluye al país del certamen, que al menos España no se presente. La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, advirtió que desde dentro del gobierno y desde el grupo parlamentario van a “apretar” para que esta medida sea una “realidad”. Y, de hecho, adelantó que están estudiando la situación para presentar una iniciativa en el Congreso que vaya en ese sentido.

Por de pronto, Sumar lanzó una campaña de recogida de firmas para presionar al gobierno y, en último sentido, al Consejo de RTVE a tomar esta decisión. “El Estado de Israel no debe participar en ningún evento cultural”, recalcó Hernández en una conferencia de prensa. “Si Israel va a Eurovisión, España no debe estar en este evento. No vamos a ser cómplices de cómo se sigue blanqueando un genocidio retransmitido en directo en el siglo XXI”, ahondó, según consigna El Mundo.

PP llama “hooligan” a Sánchez

El diario El País, en tanto, destaca que la inédita interrupción de la Vuelta a España ha “profundizado la distancia entre los dos grandes bloques de la política española”. “Las posiciones están muy claras. El gobierno de PSOE y Sumar, y de forma muy inusual también el presidente, Pedro Sánchez, han optado por colocarse de forma nítida del lado de los manifestantes que lograron detener La Vuelta para protestar por la presencia del equipo Israel, financiado por un empresario muy cercano a Benjamín Netanyahu. El (opositor) PP (Partido Popular) carga contra el jefe del Ejecutivo por esta posición y le llama ‘hooligan’, pero a la vez hace equilibrios para no quedar completamente del lado del primer ministro israelí y sus ataques indiscriminados sobre la población civil gazatí, que ya han dejado más de 65.000 muertos, buena parte de ellos niños”, destaca el periódico.

Afortunadamente España no es esto.



Pero qué triste haber dado una imagen tan bochornosa en la Vuelta Ciclista a España.



En lugar de ministros alentándolo, el Gobierno debería condenarlo, denunciarlo y evitarlo. pic.twitter.com/oHRdXHjZ6o — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 13, 2025

El domingo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, responsabilizó a Sánchez de “inducir” las protestas y la interrupción de la Vuelta. “El gobierno ha permitido e inducido la no finalización de La Vuelta y de este modo, un ridículo internacional televisado en todo el mundo”, escribió en su cuenta de la red social X. “Yo no apoyo a Hamas. Tampoco quiero sus aplausos. Tampoco comparto la respuesta que está dando el gobierno de Israel a los atentados terroristas que han padecido. El secuestro y asesinato de israelíes inocentes no se puede contestar con más pérdidas civiles de personas de origen palestino”, remató.

Y este lunes, Feijóo insistió en sus ataques al gobierno de Sánchez. Culpó al jefe del Ejecutivo de los “actos de violencia” en La Vuelta y dijo que “no es digno” del cargo que ocupa, después de que las protestas propalestinas obligaran a suspender la última etapa. Tras asegurar que Pedro Sánchez ya “no tiene límites”, afirmó que “no puede estar al frente de un gobierno democrático un presidente irresponsable que jalea la violencia entre compatriotas”.

La portavoz del PP, Ester Muñoz, de la dirección de Feijóo, cargó también contra Sánchez. “Cuando el primer hooligan del país es el presidente, pasan estas cosas. A él Gaza le importa lo mismo que las mujeres prostituidas. Nada. Solo ve rentabilidad política”, sentenció.

Respuesta de Israel y alza de Vox

En medio de eta disputa, El País puso de relieve que, en un momento en el que la colectividad de extrema derecha Vox se está convirtiendo en el primer partido de los votantes más jóvenes, según las encuestas, para el Ejecutivo es una buena noticia que haya una movilización tan potente en España capaz de parar la Vuelta por una causa como la de intentar frenar la masacre en Palestina. “Es increíble ver al pueblo español solidarizarse con una causa tan justa, siempre desde el respeto a los deportistas. Quizá ya sea hora de que la comunidad internacional haga en el deporte con Israel, lo mismo que con Rusia”, señalan desde la Moncloa.

Desde Israel, por su parte, su ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, volvió a cargar contra Sánchez. Calificó al presidente del Ejecutivo español de “antisemita” y “mentiroso” por reclamar la expulsión de Israel de competiciones deportivas internacionales como represalia por la “invasión” de la Franja de Gaza.

“¿Israel invadió Gaza el 7 de octubre o fue el estado terrorista Hamas el que invadió Israel y cometió la peor masacre contra judíos desde el Holocausto?”, planteó Saar en un mensaje en redes sociales. Para el jefe de la diplomacia israelí, “Sánchez y su gobierno comunista son antisemitas y enemigos de la verdad”.

Gideon Saar, ministro de Exteriores de Israel:



“El señor Sánchez y sus ministros comunistas animan a la violencia y luego elogian a quienes la practican. Ha pasado pocos días después de que lamentara no tener una bomba atómica para detener a Israel”. pic.twitter.com/x1iL2Z9g13 — Juan Carlos Girauta (@JC_Girauta) September 15, 2025

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel ha lanzado en estos últimos días varias críticas directas contra Sánchez, a quien el domingo acusó de “animar” a los manifestantes propalestinos antes de la cancelación de la última etapa de La Vuelta ciclista, que considera una “vergüenza” para España.

En un discurso ante un grupo de 250 parlamentarios estadounidenses, en la mayor visita a Israel de este tipo hasta la fecha, Saar abundó en sus críticas a Sánchez. El ministro denunció que “una turba propalestina saboteó La Vuelta (...) con el apoyo y el aliento del primer ministro español”. “Es casi increíble”, subrayó.