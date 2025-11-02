OFERTA ELECCIONES $990
Pentágono confirma maniobras de desembarco en Puerto Rico en medio de creciente temor a un ataque sobre Venezuela

El Comando Sur del ejército estadounidense informó que los ejercicios, que incluyeron simulacros de infiltración en terreno hostil, fueron realizados en el marco de operaciones para desarticular el tráfico ilícito de drogas y “proteger la patria”.

Lya Rosen
Ejercicios de marines de EE.UU. en Puerto Rico. Imagen @Southcom en X.

Este sábado, el Pentágono confirmó que el Cuerpo de Marines de Estados Unidos realizó ejercicios militares en Puerto Rico, consistentes en maniobras de desembarco e infiltración, en el contexto de un incremento del despliegue militar de Washington en el Caribe y el creciente temor a un ataque sobre Venezuela.

En un mensaje que publicó en su cuenta en la red social X, el Comando Sur del ejército estadounidense, cuya jurisdicción comprende América Latina a excepción de México, informó que la Vigésimo Segunda Unidad Expedicionaria de Marines realizó “operaciones de entrenamiento en Puerto Rico”.

Este comunicado fue acompañado por un video con música similar a la de las películas de acción que muestra cómo un aerodeslizador LCAC -que puede transportar tropas, vehículos y equipamientos- efectúa un desembarco anfibio con apoyo de helicópteros UH-1Y y aeronaves de ataque Apache.

Además se puede ver a los marines desplazándose en vehículos tácticos ligeros Polaris MRZR, que se usan para transportar efectivos en áreas difíciles, asegurando posiciones de tiro y efectuando simulacros de infiltración en terreno hostil.

“Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del Presidente de EE.UU. para desarticular el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria”, finaliza el comunicado.

Como informó la agencia EFE, estos entrenamientos se concretan días después de que los marines realizaran otros ejercicios desde un buque de asalto en el Caribe y que medios estadounidenses afirmaran que Washington está preparado para atacar posiciones militares en Venezuela, citando fuentes cercanas a la Casa Blanca.

Más sobre:Estados UnidosPentágonoCaribeMarinesEjerciciosDesembarcoPuerto RicoVenezuela

