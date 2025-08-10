SUSCRÍBETE
Mundo

Periodista palestino Anas al-Sharif, de la cadena Al Jazeera, muere en ataque israelí en la ciudad de Gaza

Según al medio Al Jazeera, también asesinaron a otro corresponsal y a dos operadores de cámaras tras un ataque del ejército israelí a las carpas en donde estaban.

María José HalabiPor 
María José Halabi
Instagram @anasjamal44

Este domingo un periodista de Al Jazeera, Anas al-Sharif, fue asesinado junto a tres colegas en la Franja de Gaza.

De acuerdo a Al Jazeera, el ataque fue por parte del Ejército de israelí.

Al-Sharif, de 28 años, fue atacado en una carpa para periodistas ubicada frente a la entrada principal del hospital.

Instagram @anasjamal44

Según el mismo medio, el conocido corresponsal de Al Jazeera en árabe provenía principalmente del norte de Gaza.

Otros corresponsales de Al Jazeera, Mohammed Qreiqeh, y los operadores de cámara Ibrahim Zaher y Mohammed Noufal también fueron asesinados.

Acorde con el mismo medio, poco antes de ser asesinado, al-Sharif escribió en X que Israel había lanzado bombardeos intensos y concentrados, también conocidos como “cinturones de fuego”, sobre la ciudad de Gaza.

En su último vídeo se registran los estruendos de los intensos bombardeos con misiles de Israel, mientras el cielo oscuro se ilumina con un destello de luz naranja.

En el video comentó "Bombardeos ininterrumpidos… Durante las últimas dos horas, la agresión israelí contra la ciudad de Gaza se ha intensificado".

También según Al Jazeera, en un comunicado anunciando el asesinato de al-Sharif, el ejército israelí acusó al periodista de liderar una célula de Hamás y de “lanzar ataques con cohetes contra civiles israelíes y tropas [israelíes]”.

Además, se afirmó en el comunicado que el periodista poseía documentos que proporcionaban “prueba inequívoca” de su participación con el grupo palestino.

Por su lado, de acuerdo al medio local, Muhammed Shehada, analista del Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos, afirmó que no había ninguna prueba de que al-Sharif participara en hostilidades: “Su rutina diaria consistía en estar frente a una cámara de la mañana a la noche”.

Más sobre:Al JazeeraFranja de GazaIsraelAnas al-SharifMohammed QreiqehAsesinatoEjército de IsraelIbrahim ZaherMohammed Noufal

