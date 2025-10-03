Petro acusa a EE.UU. de hacer del Caribe zona de “agresión y colonización” tras su despliegue de aviones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que Estados Unidos convirtió al Caribe en una zona de “agresión y colonización”, en respuesta al despliegue este jueves de aviones de combate de las Fuerzas Armadas estadounidenses a 75 kilómetros de las costas de Venezuela, según indicó Caracas, tras anunciar que elevará una denuncia al Consejo de Seguridad de la ONU y otras instituciones internacionales.

“Han convertido el Caribe de zona de paz, como se acordó con los mismos Estados Unidos, en zona de agresión y colonización. Las consecuencias de estos hechos serán negativas en el corto plazo y en el largo plazo de la historia”, afirmó el mandatario en su cuenta de la red social X.

Petro además anunció en el mismo mensaje que el ejército colombiano, en cambio, “hoy produjo siete afectaciones al grupo armado de (Iván) Mordisco en el Amazonas sin necesidad de agresiones diplomáticas, mañana daremos mejor información específica”.

El ejército colombiano, en cambio hoy produjo siete… https://t.co/7HyyHpaVlm — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 3, 2025

Esto último en directa alusión al Estado Mayor Central (EMC) y en respuesta al argumento de la administración de Donald Trump de que está en guerra con los cárteles de la droga considerados por la Casa Blanca como grupos terroristas, tratando de dar así una justificación legal a los ataques llevados a cabo en septiembre contra barcos en el Caribe.

Durante esta jornada, el sistema de defensa aérea de Venezuela detectó cinco aviones de combate estadounidenses, supuestamente de tipo F-35, en la región de Maiquetía, en el norte del país, según indicó su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, durante un balance de operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Posteriormente, el jefe de la diplomacia venezolana, Yván Gil, difundió un comunicado conjunto de las carteras de Exteriores y Defensa denunciando la “incursión ilegal” de dichas aeronaves a “aproximadamente 75 kilómetros” de sus costas.

Una actuación que a su juicio “contraviene el Derecho Internacional y la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional”, por lo que afirmó que elevarán una queja ante el Consejo de Seguridad, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para que “se adopten las medidas necesarias que impidan la repetición de estas acciones ilegales y peligrosas”.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López. Foto: Xinhua. [e]MARCOS SALGADO

Este jueves se reveló que Trump afirmó que Estados Unidos “está en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas”, según un documento confidencial que su administración envió al Congreso esta semana y al que tuvieron acceso varios medios estadounidenses.

“El presidente ordenó al Departamento de Guerra (Defensa) que realizara operaciones contra ellos, conforme al derecho de conflictos armados. Estados Unidos ha llegado a un punto crítico en el que debemos usar la fuerza en defensa propia y de terceros contra los continuos ataques de estas organizaciones terroristas designadas”, añade su texto.

Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, firmó el lunes un decreto para la declaración del estado de Conmoción Externa, una situación de emergencia con excepcionalidades. Esto teniendo en consideración su entrada en vigor en caso de agresión externa, una posibilidad que Caracas teme tras las últimas declaraciones públicas del inquilino de la Casa Blanca y de otros altos cargos de su gobierno.