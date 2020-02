Ponen en aprietos a Sanders por dichos favorables sobre Fidel Castro

"Nos oponemos mucho a la naturaleza autoritaria de Cuba, pero sabes, es injusto simplemente decir que todo es malo”, declaró el precandidato demócrata que lidera las encuestas en Estados Unidos, Bernie Sanders, de 78 años, en una entrevista en el programa de CBS, 60 Minutes.

Como era de esperar, estas declaraciones que confirman su postura y militancia en el ala más de izquierda del Partido Demócrata, provocaron amplias críticas entre el resto de los precandidatos demócratas, que aseguran que si Sanders es finalmente el nominado para competir en las elecciones de noviembre contra Donald Trump, la reelección del mandatario será casi segura.

"Nos oponemos mucho a la naturaleza autoritaria de Cuba, pero, sabes, es injusto simplemente decir que todo es malo” Bernie Sanders

“Cuando Castro llegó al cargo, ¿sabes lo que hizo? Tenía un programa de alfabetización masivo. ¿Es algo malo, aunque Fidel Castro lo hizo?”, le dijo Sanders al periodista Anderson Cooper.

Bernie Sanders, de 78 años y senador por Vermont, perdió las primarias demócratas en 2016 frente a Hillary Clinton.

Pese a que Sanders ha demostrado en numerosas ocasiones su afinidad hacia el socialismo en el mundo, e incluso se ha negado a condenar totalmente a los líderes respaldados por la Unión Soviética durante la Guerra Fría, para esta campaña el senador por Vermont no había hecho alusiones directas hacia estos gobiernos.

Alto riesgo

Sanders se impuso en las primarias en New Hampshire y el sábado en Nevada. Ahora se prepara para las elecciones internas en Carolina del Sur y el Súper Martes la próxima semana. Pero esta vez, sus declaraciones sobre Cuba molestaron a la comunidad latina (cubanos, venezolanos, nicaragüenses) en Florida, uno de los estados clave para las elecciones.

“Estoy totalmente disgustada e insultada “, dijo a The New York Times Lourdes Díaz, presidenta del Caucus Hispano Democráta en el condado de Broward, que es cubanoamericana. “Tal vez esto abrirá los ojos de la gente sobre cuán súper, súper liberal y radical es Bernie. No voy a defenderlo nunca más”.

Uno de sus rivales en la carrera demócrata, Pete Buttigieg, señaló el lunes a CNN que “no quiero como demócrata explicar por qué nuestro nominado está alentando a la gente a mirar el lado positivo del régimen de Castro cuando vamos a la elección de nuestras vidas”.

Encuestas Nivel Nacional Primarias Carolina del Sur Bernie Sanders 28,8% 22,3% Joe Biden 17,4% 30,3% Michael Bloomberg 14,8% - Elizabeth Warren 13% 9,3%

“Sanders está a la izquierda del votante estadounidense promedio e incluso del demócrata estadounidense promedio en una amplia gama de temas, y la mayoría de la evidencia de las ciencias políticas sugiere que si los demócratas nominan a Sanders en lugar de uno de los candidatos más moderados, las posibilidades de ganar en la elección general disminuirán significativamente”, sostiene a La Tercera Anthony Fowler, cientista político de la Universidad de Chicago.

La campaña de Bernie Sanders aclaró que sus posturas se mantienen igual, que se condena el autoritarismo, pero que Barack Obama hizo una alusión similar a los logros educativos de Cuba en 2016. Según los expertos, los dichos de Sanders tendrían consecuencias entre la población mayor, que no es parte del electorado más fuerte del precandidato demócrata.

“En las elecciones generales de noviembre, la campaña de Trump ya se está preparando para etiquetarlo como socialista, lo que, especialmente entre los votantes mayores, es muy impopular. En su mayor parte, sus posturas sobre política exterior y Fidel Castro no serán un gran problema (excepto en Florida, en la comunidad cubana), ya que las elecciones se centrarán más en la política interna. Pero nuevamente, su postura sobre Cuba y la Unión Soviética será difícil de explicar a los votantes mayores”, sostiene a La Tercera John Fortier, el director de The Democracy Project en el Bipartisan Policy Center.

Joe Biden, el Vicepresidente de la era Obama, da un discurso en el estado de Nevada, el sábado pasado.

Así, en una columna en el Times, el profesor de estudios latinos de la Universidad de Northwestern, Geraldo Cadava, sostiene que Sanders “tendrá que explicar que lo que admiraba de los líderes latinoamericanos eran sus esfuerzos hacia la igualdad social, política y económica. Que esto es lo que él ha defendido durante toda su carrera”.