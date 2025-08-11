Presidencia de Colombia “lamenta” muerte de Uribe Turbay mientras se espera pronunciamiento de Petro
Colombia continuaba a la expectativa de qué dirá el presidente Gustavo Petro sobre el magnicidio del senador y precandidato presidencial, si bien otros miembros de su gobierno ya se habían pronunciado.
La Presidencia de Colombia “lamentó profundamente” este lunes el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. ”Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos, y seres queridos en este difícil momento“, escribió en sus redes sociales.
Sin embargo, en Colombia continuaba la expectativa de qué dirá el presidente Gustavo Petro sobre este magnicidio, indicó el diario El Tiempo.
Aunque el jefe de Estado no se había pronunciado hasta ahora en ningún canal de información, otros miembros de su gobierno si lo han hecho.
Es el caso de la vicepresidenta Francia Márquez, quien lamentó profundamente la muerte de Uribe Turbay y le envió su solidaridad a la familia, amigos y seguidores del senador.
“Hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias, sin importar la posición política”, señaló Márquez.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, también lamentó el fallecimiento del senador y precandidato presidencial. “Nos unimos al dolor de su familia, amigos y seres queridos, y les enviamos un abrazo fraterno y sentidas condolencias en este momento de inmensa tristeza e irreparable ausencia”, dijo en la red social X.
A la condolencias se unió asimismo el oficialista Pacto Histórico, partido del gobierno, cuya bancada emitió un comunicado sobre el fallecimiento y dio sus profundas condolencias, así como su unión en oración por su descanso eterno y el consuelo de quienes hoy lloran su partida. Afirmó que “su partida también duele en la democracia del país”.
