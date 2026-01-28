SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Presidente Rodrigo Paz ofrece a Chile enlace en Bolivia para conexión con Brasil

    Durante su intervención en el Foro Económico Internacional 2026 de la CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se desarrolla en Panamá, el mandatario boliviano afirmó que su país puede convertirse en un eje estratégico entre el Pacífico y el Atlántico.

    Fernando Fuentes 
    Fernando Fuentes
    Rodrigo Paz el Foro Económico de la CAF, en Panamá.

    Durante su intervención en el Foro Económico Internacional 2026 de la CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se desarrolla en Panamá, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, planteó este miércoles una redefinición del vínculo con Chile en torno al acceso al mar, desde una visión logística, económica y de integración regional, al afirmar que su país puede convertirse en un eje estratégico entre el Pacífico y el Atlántico.

    Paz puso resaltó la ubicación geográfica de su país, al limitar con cinco naciones, lo que convierte, a su juicio, a Bolivia en un actor estratégico para la integración regional.

    En referencia al potencial logístico de su país y a su ubicación geográfica como plataforma de conexión entre Sudamérica y los principales corredores comerciales del continente, el mandatario boliviano señaló: “Viendo al presidente electo de Chile (José Antonio Kast) o viendo al de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva), nosotros tenemos más puertos que ustedes, porque tenemos cinco fronteras”.

    “Le ofrezco a Chile nuestros puertos ante un mar enorme del continente como es Brasil, porque a través de Bolivia, esos puertos territoriales o a través de la hidrovía, seremos parte de un complemento junto a Uruguay, Paraguay, Argentina y Perú”, agregó Paz citado por el medio local Brújula Digital.

    Según el diario cruceño El Deber, el mensaje del mandatario boliviano cobra especial relevancia en la antesala de la reunión prevista para este jueves entre Paz y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, encuentro que se dará en el contexto de este foro regional y que apunta a abrir una nueva etapa de diálogo bilateral.

    “El planteamiento de Paz desde Panamá marca un giro en la narrativa marítima priorizando la integración logística y económica con Chile y los países vecinos, por encima de la confrontación ideológica, en busca de beneficios concretos para la región”, destacó el periódico.

