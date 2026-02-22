SUSCRÍBETE
    Qué es la cumbre Shield of the Americas: la cita convocada por Trump a la que asistirá Kast antes del cambio de mando

    El presidente electo participará el 7 de marzo en la cita internacional convocada por Donald Trump en Florida. El encuentro se realizará en medio de las tensiones por el cable submarino con China y a solo cuatro días del cambio de mando en Chile.

    Sebastián Escobar F.
    Presidente electo Kast asistirá a cita regional convocada por Trump en Florida NICOLAS KLEIN/ATON

    El presidente electo José Antonio Kast participará el próximo 7 de marzo de 2026 en una cumbre internacional organizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar la denominada “interferencia extranjera en el hemisferio”, confirmando así su presencia en la cita pese al complejo escenario diplomático que enfrenta Chile con Washington.

    La conferencia, denominada Shield of the Americas, se desarrollará en Estados Unidos apenas cuatro días antes del cambio de mando, fijado para el 11 de marzo, cuando el Presidente Gabriel Boric entregue el poder a Kast.

    Se trata, además, de la primera gran reunión regional de líderes del hemisferio occidental que Trump convoca desde su regreso a la Casa Blanca.

    Agentes asesinan a un hombre en la casa de Trump en Mar-a-Lago. En la imagen, Donald Trump.

    Detalles de la cumbre

    Según información publicada por El Mercurio, la Oficina del Presidente Electo recibió la invitación oficial el pasado 16 de febrero, la que fue aceptada “a la brevedad”. Desde el entorno de Kast recalcaron que el viaje estaba planificado desde inicios de febrero, antes de que se intensificaran las tensiones con Estados Unidos.

    El presidente electo viajaría acompañado por quien asumirá como canciller, Francisco Pérez Mackenna. La comitiva incluirá además al futuro director estratégico de comunicaciones, Cristián Valenzuela; el asesor internacional Eitan Bloch; y la jefa de prensa María Paz Fadel.

    La cumbre tiene como eje central la discusión sobre “libertad, seguridad y prosperidad para el hemisferio occidental”, con un énfasis particular en la “interferencia extranjera”, un punto especialmente sensible para Chile luego de que Estados Unidos revocara las visas a tres altos funcionarios chilenos.

    Tensión entre Washington y La Moneda

    La decisión de Washington estuvo vinculada al proyecto de un cable submarino que busca conectar Valparaíso con Hong Kong, impulsado junto a China. En ese contexto, se cancelaron las visas del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, entre otros funcionarios.

    Al informar la medida, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo que “al finalizar su mandato, el legado del gobierno del Presidente Boric quedará aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional”.

    Añadió que Estados Unidos espera avanzar en prioridades compartidas con la próxima administración de Kast, especialmente en materia de seguridad hemisférica.

    Presidente electo Kast asistirá a cita regional convocada por Trump en Florida. En la imagen, Donald Trump y Marco Rubio.

    ¿Quiénes asistirían a la cumbre?

    A la cita convocada por Trump también asistirán otros líderes de la región, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei; el mandatario de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

    La invitación oficial, difundida por el propio Peña en redes sociales, detalla que la reunión se realizará en el Trump National Doral Miami, ubicado en el estado de Florida.

