Qué hay detrás de la purga de Xi Jinping a Zhang Youxia, el general de mayor rango en China

El oficial militar de mayor rango de China bajo el mando de Xi Jinping fue destituido en una nueva purga durante el fin de semana, lo que generó interrogantes existenciales para el Ejército Popular de Liberación (EPL) y para los observadores del gigante asiático en todo el mundo.

Este enfrentamiento ofrece una visión poco común de las luchas de poder bajo el presidente Xi, cuyo control cada vez más estricto ha amenazado incluso a quienes se perciben como sus aliados políticos más cercanos. Esta drástica reestructuración también podría tener implicaciones para la rivalidad entre las superpotencias con Estados Unidos y la posibilidad de un futuro conflicto por Taiwán, sostiene el medio Nikkei Asia.

La mano derecha de Xi en el Ejército, el vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC), el general Zhang Youxia, y el jefe de Gabinete del Departamento del Estado Mayor de la comisión, el general Liu Zhenli, fueron acusados de “pisotear y socavar el sistema de responsabilidad del presidente de la Comisión Militar Central”, esto es el propio presidente chino, y de “fomentar graves problemas políticos y de corrupción” en el seno del Ejército, según se informó el sábado en un conciso video de 30 segundos publicado por el Ministerio de Defensa.

El vicepresidente de la Comisión Militar Central de China (CMC), Zhang Youxia (izquierda), y el miembro de la CMC, Liu Zhenli (derecha).

Beijing anunció una investigación por “graves violaciones disciplinarias” contra dos de los más altos cargos de la cúpula del Ejército. El caso de Zhang es especialmente importante por dos motivos: se trata del oficial uniformado de mayor rango en el Ejército chino y es miembro del Politburó del Partido Comunista, el núcleo del poder. La Comisión Militar Central es, cabe recordar el máximo órgano de mando militar de China y está encabezada por el propio Xi Jinping.

Además, en el caso de Zhang, se trata de un comandante militar experimentado y probado en batalla y aliado de Xi desde hace mucho tiempo. La investigación por corrupción contra quien alguna vez fue descrito como un “hermano jurado” de Xi y sus hermanos, marca la extraordinaria caída de un héroe de guerra del Partido Comunista con décadas de vínculos familiares con el máximo líder de China, destacó Bloomberg. Su caída en desgracia deja al máximo órgano de decisión del Ejército Popular de Liberación (EPL) diezmado, con solo un oficial uniformado al servicio de Xi en la Comisión Militar Central, que incluía a seis generales al comenzar su tercer mandato en 2022.

La celeridad de la investigación sobre Zhang, el vicepresidente de primera línea de la Comisión Militar Central, de 75 años, sorprendió a los observadores chinos: el anuncio del sábado se produjo tan solo cuatro días después de su repentina ausencia de una reunión del Partido Comunista. Esto contrasta con los aproximadamente seis meses transcurridos entre la desaparición y la confirmación pública de la investigación sobre He Weidong, exgeneral número dos de China, quien fue destituido el año pasado, recordó la agencia de noticias.

“Dada la profunda amistad entre Zhang y Xi, la naturaleza de esta traición debe ser bastante mala”, dijo Victor Shih, profesor asociado de la Universidad de California en San Diego, quien ha escrito un libro sobre la política de la élite china.

El presidente chino, Xi Jinping, se reúne representantes del personal militar estacionado en Xizang, en Lhasa, en la región autónoma de Xizang, en el suroeste de China, el 20 de agosto de 2025. Foto: Xinhua Li Gang

Se desconocen los motivos exactos de la investigación sobre Zhang. El Wall Street Journal informó que el general fue acusado de filtrar información sobre el programa de armas nucleares del país a Estados Unidos y de aceptar sobornos para ascensos clave, incluyendo el cargo de ministro de Defensa y puestos clave en el sistema de adquisiciones militares. El periódico citó a personas familiarizadas con una sesión informativa interna de alto nivel sobre las acusaciones antes del anuncio público.

Tras la destitución de Zhang y Liu, la Comisión Militar Central, compuesta por siete miembros, es una sombra de lo que fue. Solo dos miembros siguen en pie, incluyendo al propio Xi como presidente y a Zhang Shengmin, secretario de la comisión de inspección disciplinaria de la CMC. Zhang fue ascendido a la Comisión Militar Central en octubre pasado y también es miembro de la Fuerza de Cohetes de Xi, clave para el desarrollo de armas nucleares de Beijing.

“El EPL está sumido en el caos, con un importante vacío de liderazgo hasta la próxima reunión de ‘dos ​​sesiones’ en marzo, o posiblemente más tiempo”, declaró Lyle Morris, investigador principal en política exterior y seguridad nacional del Centro de Análisis de China del Instituto de Política de la Sociedad Asiática, en referencia a las reuniones anuales del órgano legislativo y asesor político de China. “Se puede afirmar con seguridad que el EPL no ha estado tan convulsionado desde la Revolución Cultural. Esto significa que todos los altos mandos del EPL con vínculos con Zhang y Liu están bajo escrutinio, y la desconfianza está en su punto más alto”, indicó.

I'm a little skeptical of the claim in this @WSJ piece that top PLA general Zhang Youxia "leaked core technical data on China's nuclear weapons to the U.S."



I could be wrong and the "people familiar with a high-level briefing" could be right, but here are some questions and… pic.twitter.com/xnTqyWDDDc — Neil Thomas 牛犇 (@neilthomas123) January 25, 2026

Después de Xi, el general Zhang es el oficial uniformado de mayor rango en el Ejército chino. Hijo de un veterano comandante del EPL, es uno de los pocos generales actuales del Ejército con experiencia en combate, tras haber servido en la guerra chino-vietnamita de 1979 y las posteriores escaramuzas fronterizas.

Al igual que Xi, Zhang, miembro del Politburó de élite del partido, es uno de los “príncipes” de China, como se conoce a los descendientes de los ancianos revolucionarios y altos funcionarios del partido. El padre de Zhang luchó junto al padre de Xi durante la guerra civil china que llevó a las fuerzas comunistas de Mao Zedong a tomar el poder en 1949. El padre del general Zhang posteriormente ascendió a general de tres estrellas; el de Xi se convirtió en líder civil.

Xi demostró su confianza en Zhang en 2017 al supervisar su nombramiento al Politburó, que incluye a los aproximadamente 20 líderes principales del Partido Comunista, y como vicepresidente junior de la CMC, lo que lo convirtió en el segundo general de mayor rango de China, destacó la revista The Economist. Posteriormente, en 2022, cuando Xi obtuvo un tercer mandato como jefe del partido, el general Zhang se convirtió en vicepresidente senior de la comisión a pesar de tener 72 años, lo que lo habría descalificado según las normas de jubilación anteriores.

Purga sin precedentes desde muerte de Mao

“Esta acción no tiene precedentes en la historia del Ejército chino y representa la aniquilación total del alto mando”, comentó Christopher Johnson, director de China Strategies Group, consultora de riesgo político, en declaraciones a The Wall Street Journal.

Some analysts viewed General Zhang Youxia as the mastermind of some of the recent purges in China. Now even he has been toppled, in the most dramatic blow yet https://t.co/KvJ6YEHqYH



Photo: Getty Images pic.twitter.com/fqlArif2ZM — The Economist (@TheEconomist) January 25, 2026

“Las investigaciones significan que, en efecto, Xi ha vaciado por completo su liderazgo militar en una purga sin precedentes desde la muerte de Mao Zedong en 1976”, apuntó The Economist.

Como muestra de la profundidad de la investigación actual, Xi ha encargado a un grupo de trabajo una investigación exhaustiva sobre el mandato de Zhang como comandante de la Región Militar de Shenyang, que abarcó cinco años, de 2007 a 2012, según informaron algunas personas familiarizadas con la sesión informativa. El equipo ya ha llegado a la ciudad nororiental de Shenyang, indicaron, y en particular ha optado por alojarse en hoteles locales en lugar de bases militares, donde Zhang contaría con una red de apoyo.

Si el general Zhang es destituido formalmente, se convertiría en el oficial militar en servicio activo de mayor rango destituido por Xi. Y si además pierde su escaño en el Politburó, sería la primera vez que dos de sus miembros son destituidos en el mismo período de cinco años desde que el EPL reprimió las protestas de la Plaza de Tiananmén en 1989, recordó The Economist. “Esto enviaría un mensaje contundente a otros miembros de las Fuerzas Armadas y a la élite civil, especialmente a aquellos de familias revolucionarias prominentes: los vínculos con Xi no garantizan protección. Pero también plantea un problema a Xi: ¿a quién debería elegir para reemplazar a todos los generales que ha destituido?”, señaló la publicación.

La purga de incluso uno de los amigos personales de Xi, Zhang, demuestra que el celo anticorrupción del presidente chino ya no tiene límites, afirmó Johnson, quien trabajó en la CIA durante dos décadas, incluso como destacado analista de China.

CMC Vice Chairman Zhang Youxia and CMC member Liu Zhenli officially purged.



The CMC has become more ridiculous from 1 chairman 1 vice chairman 2 members to 1 chairman 1 member 😂😂😂 pic.twitter.com/4Cw8n2glz1 — Taepodong (@stoa1984) January 24, 2026

“Xi buscó evitar una destitución generalizada de los altos mandos en los primeros años de la campaña anticorrupción” al no atacar a generales de alto rango en servicio activo ni a elementos clave del Ejército, como la fuerza de misiles estratégicos, explicó el director de China Strategies Group. “Más tarde se dio cuenta de que eso era imposible, y esta medida es el desenlace de ese proceso”.

La purga fue interpretada ampliamente como un fortalecimiento del control de Xi sobre el Ejército y un paso importante para erradicar a posibles oponentes políticos.

“Estas medidas sugieren que Xi ha consolidado su poder e influencia sobre el EPL de maneras sin precedentes”, declaró Lyle Morris. “Sin duda, habrá resistencia por parte de elementos de la vieja guardia del EPL, especialmente de las facciones leales a Zhang. Pero Xi confía lo suficiente en su control sobre el EPL como para emprender una acción tan drástica”.

Antes de la destitución de Zhang y Liu, el Partido Comunista expulsó en octubre al otro vicepresidente de la comisión, He Weidong. Fue reemplazado por Zhang Shengmin, quien ahora es el único miembro de la comisión. Desde 2012, al menos 17 generales del Ejército Popular de Liberación han sido removidos de sus cargos militares, entre ellos ocho que eran exmiembros de altas comisiones, según una revisión de declaraciones militares e informes de medios estatales realizada por The Associated Press.

President Xi Jinping’s move to probe his top general and one-time ally Zhang Youxia is the most stunning development yet in China’s biggest military purge in roughly half a century.



It also has implications for Taiwan, succession and further turmoil in the Communist Party… pic.twitter.com/uK2bsbS4b5 — Bloomberg (@business) January 26, 2026

Con los cambios recientes, la Comisión Militar Central operará con solo uno de sus seis miembros activos y con Xi en la cima como presidente. El editorial diario del EPL decía que después de las acciones contra Zhang y Liu, el partido está tomando medidas para “promover el rejuvenecimiento del Ejército Popular de Liberación e inyectar un poderoso impulso a la construcción de una fuerza militar fuerte”.

Pero no está claro si los cinco puestos vacantes serán reemplazados pronto o si Xi esperará hasta 2027, cuando se realizará una selección de un nuevo Comité Central del Partido Comunista, el organismo encargado también de nombrar a los nuevos miembros de la CMC.

Tristan Tang, miembro no residente del programa Vasey del Foro del Pacífico, no ve ninguna presión sobre Xi para cubrir los puestos en el corto plazo. “A menos que el objetivo sea crear un contrapeso interno a Zhang Shengmin”, el único miembro actual de la comisión, dijo a The Associated Press.

La caída de Zhang también aumenta la intriga, ya que China entra en un período tumultuoso de maniobras políticas antes de una reorganización de liderazgo que se produce una vez cada cinco años en 2027, cuando se espera ampliamente que Xi busque un cuarto mandato al frente de la segunda economía más grande del mundo. Como el general más poderoso de China y miembro del Politburó, Zhang era una de las pocas personas con la influencia suficiente para potencialmente impulsar planes de sucesión de la oposición para Xi, indicó Bloomberg.

“El Ejército es la única organización en China con un historial de desafiar a los líderes del partido”, dijo Dennis Wilder, exfuncionario de la CIA que cubre Asia Oriental y ahora investigador principal de la Universidad de Georgetown. “Suponiendo que Xi quiera un cuarto mandato, tendría que temer que Zhang pudiera liderar un esfuerzo dentro del Partido para derrocarlo”, comentó a la agencia.

Impacto sobre Taiwán

En cualquier caso, la agitación en la élite militar china se produce mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, se enfrenta con aliados clave sobre Groenlandia, los aranceles y el futuro del orden basado en normas. Todo esto ha suscitado debates sobre si Xi podría intentar aprovechar la situación incursionando en Taiwán. El Partido Comunista considera la democracia autogobernada como su propio territorio, a pesar de nunca haber gobernado la isla de unos 23 millones de habitantes.

China’s “most trusted” general, Zhang Youxia, is accused of taking US bribes for military intelligence, including on nuclear weapons, and reportedly forming a “political clique” reportedly aimed at fomenting a coup against Xi Jingping.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/7axIclSNrd — AF Post (@AFpost) January 25, 2026

Según NIkkei Asia, los observadores solo pueden hacer conjeturas fundamentadas, pero muchos afirman que la agitación política en la CMC reduce la probabilidad de una amenaza directa e inmediata para la Taiwán democrática, que China reclama para sí. Sin embargo, un Ejército chino más leal podría eventualmente causar problemas, ya que Xi ha calificado repetidamente la unificación de “imparable” y ha prometido tomar la isla por la fuerza si es necesario.

“La purga de los altos mandos por parte de Xi debilita la amenaza de China hacia Taiwán a corto plazo, pero la fortalece a largo plazo”, afirmó Neil Thomas, investigador de política china en la Asia Society. Por ahora, añadió, “un alto mando desorganizado hace que sea aún más arriesgado para Xi arriesgarse a una escalada militar masiva” contra Taipéi. Pero “a largo plazo, un Ejército menos corrupto, más leal y más capaz podría obligar a Taipéi a someterse con mayor credibilidad y disuadir a Washington de intervenir. La modernización militar de China continúa, pero tener armas es diferente a poder desplegarlas correctamente”.

Amanda Hsiao, directora de la práctica en China de Eurasia Group, planteó una idea similar. “La campaña de depuración política de Xi busca mejorar la eficacia del Ejército para que pueda tener éxito en operaciones futuras, como obligar a Taiwán a unirse con China”, afirmó. “Pero a corto plazo, una invasión china de Taiwán parece aún menos probable”.

“La destitución de dos generales de alto rango con experiencia en combate deja un gran vacío en la cadena de mando y sugiere que el liderazgo chino no confía lo suficiente en su propio Ejército como para asumir semejante riesgo”, señaló en declaraciones a Nikkei Asia.