Renuncia de Luis Arce a reelección en Bolivia allana camino a presidente del Senado y complica a Evo Morales

En un encendido discurso desde la Casa Grande del Pueblo en La Paz, el presidente boliviano Luis Arce anunció la noche de este martes que no buscará la reelección en los comicios del próximo 17 de agosto, ante el inminente fracaso de su candidatura a causa de su impopular gobierno. El economista lidia desde hace más de un año con una severa crisis económica por la escasez de dólares y combustibles, que ha derivado en protestas.

“Hoy doy a conocer al pueblo boliviano, con absoluta firmeza, mi decisión de declinar mi candidatura a la reelección presidencial”, dijo Arce en un mensaje transmitido por el canal oficial Bolivia TV, renunciando así a su aspiración de renovar el mandato por cinco años, tras ser proclamado por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), a finales de abril.

Hay que poner en alto los intereses de la Patria y del pueblo, antes que las ambiciones personales y electoralistas de corto plazo, pues hay un bien mayor a cuidar. No podemos poner en riesgo el porvenir y el bienestar del pueblo por apetitos individuales.



En un momento de… pic.twitter.com/UjIJIhQHbU — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) May 14, 2025

Al mismo tiempo planteó “la más amplia unidad de la izquierda” para buscar un solo candidato que compita con la derecha. En ese sentido, apeló directamente al expresidente Evo Morales (2006-2019), con quien mantiene un abierto enfrentamiento que ha dividido al partido de gobierno, con acusaciones mutuas de golpismo. “Desde aquí lanzo un desafío al expresidente Evo Morales de no insistir en ser candidato a la presidencia: constitucionalmente no puede y la división solo favorece a la derecha”, advirtió.

Con Arce fuera de carrera, la disputa por el liderazgo de la izquierda será entre Morales y el actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien hace pocos días rompió con el líder cocalero al anunciar su intención de participar en las elecciones. Durante su discurso, Arce invocó a Rodríguez y a otras fuerzas de izquierda a “pensar y actuar en función de la unidad”.

Tras la renuncia de Luis Arce a su candidatura presidencial, la Alianza Libre advierte que esta decisión no fue voluntaria, sino impuesta por el MAS-IPSP debido al fracaso de su gestión. En su comunicado, la alianza señala que Andrónico Rodríguez asumiría el liderazgo. pic.twitter.com/BQOXvvJasf — Asuntos Centrales (@AsuntoCentral) May 14, 2025

“Para la oposición” de derecha, dividida en varias candidaturas, enfrentar a una izquierda unida “es el escenario más complicado”, dijo a la AFP Carlos Cordero, analista político.

Rodríguez, según las últimas encuestas que excluyen a Morales por su impedimento legal, lidera la intención de voto, con un 18%.

Pero Morales parece lejos de abandonar su candidatura. “Solo el pueblo puede pedirme que decline la candidatura. No tenemos ambiciones personales. Vamos a obedecer el mandato del pueblo para salvar, otra vez, a Bolivia”, escribió el exmandatario en redes sociales.

Necesitamos retomar la política de industrialización de los recursos naturales estratégicos para generar excedente, estabilizar la economía y redistribuir la riqueza. Nuestra gestión inició este proceso con las Plantas Industriales de Carbonato de Litio y Cloruro de Potasio,… — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 14, 2025

“Nunca renunciaremos a nuestra conciencia revolucionaria. Con la fuerza del pueblo seguimos de pie”, agregó Morales en su publicación.

Pero en un golpe a las intenciones de Morales, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó la inhabilitación del expresidente luego de que declaró inconstitucional la reelección por más de una vez, ya sea continua o discontinua. La resolución, que resuelve un recurso de inconstitucionalidad presentado por dos legisladores, establece que el presidente y el vicepresidente están habilitados para una reelección por una sola vez de manera continua, según informó el diario Correo del Sur, que accedió al documento.

Evo Morales junto a Andrónico Rodríguez. Foto: Archivo

Después de que se conociera que el TCP declaró la inconstitucionalidad de la reelección continua y discontinua, el equipo jurídico de Morales insistió este miércoles en que el exmandatario está “plenamente habilitado” para postularse en las elecciones generales. “Nos tiene sin cuidado, de verdad, lo que diga o no diga el Tribunal Constitucional, lo que sencillamente (ocurre) es que Evo está habilitado”, dijo Wilfredo Chávez, uno de los abogados del líder cocalero.

Reafirmamos nuestro compromiso con una unidad verdadera y transparente, construida de cara al pueblo y no mediante pactos oscuros o acuerdos a espaldas del pueblo.

(1/5) — Andrónico Rodríguez (@AndronicoRod) May 14, 2025

Morales confirmó este martes la marcha que partirá desde el trópico de Cochabamba hasta La Paz para inscribir su candidatura en el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones del 17 de agosto. Se prevé que la caravana llegue este viernes, informa el medio Brújula Digital. Sin embargo, Morales especificó que la movilización no será para la inscripción de su candidatura, sino que será una “marcha en defensa de la democracia”. No obstante, reconoció que aún no tiene una sigla para participar de las elecciones y señaló que sigue en negociaciones.

Desde este miércoles hasta el lunes 19 de mayo, el registro de candidatos estará abierto, y 18 días después, el 6 de junio, el ente electoral avisará qué candidatos están habilitados para las elecciones y cuáles no podrán seguir en carrera.

Por su parte, Andrónico Rodríguez coincidió con la importancia de buscar la unión, pero no con la dirigencia actual a la que acusa de perder conexión con las bases y ser responsable de la crisis económica. “Mantendremos firme nuestra consecuencia y coherencia política, haciendo un llamado sincero a la unidad del bloque nacional popular, apelando principalmente a nuestras organizaciones y sectores sociales, antes que a una dirigencia política que ha perdido conexión con las bases”, escribió este miércoles en sus redes sociales.

“Reafirmamos nuestro compromiso con una unidad verdadera y transparente, construida de cara al pueblo y no mediante pactos oscuros o acuerdos a espaldas del pueblo”, reiteró.

Según el diario Los Tiempos de Cochabamba, desde el androniquismo surge la denuncia de un supuesto pacto entre el evismo y el arcismo para hacer frente al presidente del Senado en los comicios. El diputado androniquista Fredy López dijo que dirigentes de ambas alas se reunieron en La Paz y en el Trópico para llegar a acuerdos.

“Si esto no es verdad, que salga el presidente Luis Arce, el propio Evo Morales, no queremos enterarnos de que mañana o pasado nos digan que sí, que se está devolviendo la personería jurídica del MAS”, afirmó López.

La denuncia también la hizo el diputado disidente de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, quien dijo que hay acuerdos entre el evismo y el arcismo para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilite a Evo Morales. “Esto no es casualidad (...) el acuerdo consiste en que Evo recobre el poder del MAS. Evo es el candidato a la presidencia, y si no fuera posible designaría a (el senador) Leonardo Loza, Arce se baja de la candidatura”, indicó Roca.

El Movimiento al Socialismo se encuentra sumido en una división en tres corrientes: la arcista, la evista y la que es afín al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. La sigla del MAS, sin embargo, se encuentra en manos de Grover García, afín al mandatario. Aún no se conoce quiénes serán los candidatos por este partido, luego de que Arce declinara su candidatura.