Repelen ataque de al menos diez drones ucranianos en Moscú

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó que lograron derribar el ataque de diez drones ucranianos en la capital rusa durante la tarde de este domingo.

A través de publicaciones en sus redes sociales, también dijo que los servicios de emergencia trabajan en el lugar del accidente donde cayeron escombros.

Según la Agencia Federal de Transporte Aéreo, Rosaviatsia por seguridad se restringieron temporalmente los vuelos de los aeropuertos de Vnukovo, Domodedovo, Zhukovsky y Sheremetyevo.

De acuerdo con Alexander Bogomaz, gobernador de Bryansk, región al sur de Moscú, el distrito municipal de Starodub también se vio afectado por esta ofensiva.

“El régimen de Kiev atacó un centro médico y obstétrico. No hubo víctimas. El ataque dañó el tejado del edificio”, dijo a través de Telegram.

Según un informe del Ministerio de Defensa ruso compartido por la agencia Tass, en las últimas 24 horas “los sistemas de defensa aérea derribaron cinco bombas aéreas guiadas, siete cohetes del sistema de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS de fabricación estadounidense y 326 vehículos aéreos no tripulados de ala fija (drones)”.