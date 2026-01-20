SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    El equilibrio geopolítico parece haber sido profundamente cuestionado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025. El director del Observatorio Político y Geoestratégico de Estados Unidos en el instituto IRIS analiza el primer año del segundo mandato del republicano.

    Por 
    Julien Hennequin/RFI
    El presidente Donald Trump asiste a un partido de fútbol americano entre el Ejército y la Marina en el estadio M&T Bank, en Baltimore, Maryland, el 13 de diciembre de 2025. Foto: Casa Blanca/Daniel Torok Daniel Torok

    En entrevista con Radio Francia Internacional (RFI), Romuald Sciora, ensayista y director del Observatorio Político y Geoestratégico de Estados Unidos en el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS), analiza el primer año del segundo mandato del presidente republicano.

    En entrevista con Radio Francia Internacional (RFI), Romuald Sciora, ensayista y director del Observatorio Político y Geoestratégico de Estados Unidos en el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS), analiza el primer año del segundo mandato del presidente republicano.

    En el último año, ¿cómo ha redefinido Donald Trump el papel internacional de Estados Unidos y su relación con instituciones como la ONU?

    En primer lugar, tenemos que entender que el Trump de hoy no tiene nada que ver con el Trump de 2016 o 2017. En aquel momento, era un hombre sin columna vertebral política. Estuvo aislado hasta 2015 e incluso había pensado en presentarse por los demócratas. Se encontró presidente de Estados Unidos mal elegido y con poco apoyo del Partido Republicano, lo que llevó a una presidencia caótica. Desde entonces, Trump se ha radicalizado al final de su primer mandato y especialmente durante los cuatro años que pasó en la oposición, acercándose más a la extrema derecha estadounidense, una derecha ultra-criptofascista. Nada comparable a lo que a veces se llama la extrema derecha en Francia.

    Regresó al poder rodeado de figuras de esta corriente -J.D. Vance, el vicepresidente, y Susie Wiles, la jefa de gabinete de la Casa Blanca- con un claro proyecto ideológico y estratégico, resumido en lo que se denomina el “Proyecto 2025”. Donald Trump no es el único elemento. El objetivo central de esta administración es desmantelar lo que queda del sistema multilateral establecido tras 1945, donde reina el bilateralismo, es decir, la ley de la más fuerte, las relaciones de Estado a Estado y un orden internacional donde las alianzas son de circunstancias.

    ¿Cuál es la visión internacional de esta nueva administración Trump hoy en día?

    La administración Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX, con alianzas de circunstancias. Es un orden internacional donde el derecho internacional, el sistema multilateral, es ignorado, y donde organizaciones como la ONU están totalmente marginadas. Aunque no fueran ellos quienes iniciaron el colapso del sistema multilateral y de la ONU. Ya estaba bastante avanzado. Estados Unidos se ha convertido así en lo que yo llamo la “primera hiperpotencia bandida de la historia”. Y esto solo en un año. Hasta entonces, intentaban mantener al menos una apariencia civilizacional que cubriera sus acciones en las relaciones internacionales. Lo que ocurrió en Venezuela es bastante revelador de este nuevo método mafioso. Hubo más de 70 intervenciones estadounidenses en Sudamérica en el siglo 20. Cada vez, se cubrían con el pretexto de exportar la democracia, los derechos humanos, etc. Ahí, nada de eso.

    Las relaciones con Europa y la OTAN parecen haberse transformado profundamente: la ayuda estadounidense a Ucrania se reduce y los europeos son vistos más como “clientes” que como socios. ¿Qué revela esta postura sobre la estrategia estadounidense en Europa y la percepción de las alianzas tradicionales?

    En este nuevo orden mundial, los tratados y alianzas internacionales quedan obsoletos y son solo circunstanciales. La OTAN -que históricamente fue una alianza ideológica contra el comunismo y hoy una alianza occidental- no significa absolutamente nada para los teóricos de la nueva política internacional estadounidense, y mucho menos para Donald Trump.

    El caso de Groenlandia es sin precedentes: por primera vez, un miembro fundador de la OTAN, el miembro más poderoso, amenaza con anexionar el territorio de otro miembro, sin ningún pretexto humanista ni de otro tipo. Llegamos a ver, simbólicamente, a soldados europeos en Groenlandia. Eso por sí solo ha destruido definitivamente el espíritu mismo de la Alianza.

    Es poco probable que Donald Trump abandone la OTAN a menos que haya un tira y afloja increíble. Hará todo lo posible para preservarla, porque esta organización trae dinero a Estados Unidos. Esto no es por ideología o convicción estratégica, sino por razones puramente económicas. Por eso podríamos ver a Trump decidir abandonar la ONU en una maniobra. Esto enterraría definitivamente el sistema multilateral posterior a 1945.

    Más allá de las decisiones concretas, ¿cómo influyen el estilo y las decisiones de Donald Trump en la percepción y el papel de Estados Unidos en el mundo? ¿Podemos hablar de un “trumpismo geopolítico” duradero?

    Esta política forma parte de una ideología más amplia, marcada por un masculinismo radical. Es una ideología en la que existe un deseo de virilismo extremo y donde la violencia es intrínseca. Este masculinismo, que está cada vez más de moda en Estados Unidos, también tiene repercusiones sociales. El masculinismo es una política de acción. Se extiende a través de su dinamismo y su violencia, que resuena, como en Mineápolis, por ejemplo. También se está extendiendo internacionalmente, en un contexto donde el modelo de democracia liberal resulta cada vez menos atractivo para Occidente, y un planeta cada vez más tentado por los modelos alternativos autoritarios rusos y chinos. Donald Trump solo está abriendo un bulevar a estas nuevas ideologías. En Europa, sus políticas liberan la voz de muchos partidos de la derecha radical o de la extrema derecha. Podemos hablar claramente de una geopolítica trumpiana que nos sumerge en una era en la que reinan el bilateralismo y la ley del más fuerte.

