Rusia acusa a Ucrania de intentar introducir “condiciones inaceptables” para Moscú en la propuesta de paz

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha denunciado que Ucrania pretende incluir “condiciones inaceptables” para Moscú en la propuesta de paz mediada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr su “objetivo principal”, que sería poder acusar al Kremlin de interrumpir las negociaciones, según un alto cargo de la cartera.

“Kiev quiere reescribir al máximo los términos propuestos por Trump”, ha afirmado el embajador en misión especial del Ministerio de Exteriores Ruso, Rodion Miroshnik, en declaraciones al diario ‘Izvestia’. “Se trata de una táctica dilatoria y de un farol”, ha alegado.

Al hilo, ha argumentado que, “en esencia, (Ucrania) busca lograr condiciones inaceptables para Rusia, de modo que el siguiente paso sea simplemente acusarla de interrumpir las negociaciones; ese es el objetivo principal”.

Miroshnik, encargado por Moscú para supervisar posibles crímenes de guerra cometidos por Ucrania, se ha manifestado de este modo en la misma jornada en la que Trump ha afirmado que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, “tiene que ser realista”.

Éste, por su parte, ha asegurado en un comunicado difundido por Presidencia que su gobierno “está trabajando para obtener resultados” y que ya ha actualizado sus puntos de vista sobre los puntos del documento marco para el fin de la guerra.