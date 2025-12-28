Sismo 6,0 remece Perú y causa daños materiales en el norte del país

Un sismo de magnitud 6,0 en la escala de Ritcher sacudió Perú en la madrugada de este domingo, según reportó el Instituto Geofísico del Perú, el organismo encargado de monitorear estos fenómenos en el vecino país.

Otros organismos internacionales de monitoreo de sismos, como el Servicio Geológico de Estados Unidos fijaron la magnitud del movimiento telúrico en 6,2.

El epicentro del temblor se localizó a 67 kilómetros al oeste del distrito de Chimbote, región de Áncash, situada al norte de Lima, la capital, y tuvo una profundidad de 52 kilómetros.

De acuerdo con lo reportado por el medio digital peruano RPP, el movimiento telúrico se dejó sentir en Lima y en las regiones de Cajamarca, Tumbes, Ica, Lambayeque, Amazonas, San Martín, Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali, San Martín y Piura.

Entre los daños se contabilizan grietas y caídas de baldosas en el Hospital La Caleta de Chimbote. El recinto médico experimentó daños principalmente en las áreas de emergencia y cirugía.

Por otro lado, también hubo heridos producto de colapsos en viviendas situadas en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, así como en el distrito de Chao, provincia de Virú. En el distrito de Virú, en particular, la caída de un tanque de agua alteró el sistema de alumbrado público.