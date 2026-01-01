SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Taiwán promete defender su soberanía tras el ejercicio militar de China

    En su discurso de Año Nuevo, el presidente Lai Ching-te además reafirmó la necesidad de aumentar las adquisiciones de defensa. Poco después, un portavoz chino aseguró que la intervención del mandatario taiwanés estuvo "plagada de mentiras y hostilidad".

    Por 
    Lya Rosen
    Imagen @ChingteLai en X

    El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, afirmó este jueves que la isla está decidida a defender su soberanía y reforzar su defensa ante la expansión de China, después de que este último país disparara cohetes hacia territorio taiwanés como parte de ejercicios militares.

    En su discurso de Año Nuevo, transmitido por la oficina presidencial en Taipei, Lai aseguró además que la comunidad internacional está observando para ver si el pueblo taiwanés tiene la determinación de defenderse.

    “Como presidente, mi postura siempre ha sido clara: defender resueltamente la soberanía nacional y fortalecer la defensa nacional”, dijo Lai, señalando que Beijing había supuesto que las capacidades de combate de Taiwán son un “adversario hipotético” durante sus ejercicios de esta semana, como consignó la agencia Reuters.

    El mandatario señaló que esto demostraba la necesidad de aumentar las adquisiciones de defensa, instando a los partidos de oposición a apoyar su plan de aumentar el gasto de defensa de Taiwán en unos US$40 mil millones.

    Una última propuesta que actualmente está estancada, junto con otras propuestas de la administración de Lai, debido a que el parlamento taiwanés es controlado por la oposición.

    Poco después de que se emitiera el discurso del presidente de la isla, China afirmó que este estuvo “plagado de mentiras y hostilidad”, e incitó a la confrontación entre ambos lados del Estrecho.

    Chen Binhua, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, criticó a Lai, afirmando que repetía la cantinela de “democracia versus autoritarismo” en un intento de engañar al pueblo taiwanés y a la opinión pública internacional.

    A su juicio, el mandatario taiwanés además expuso su obstinada postura a favor de la “independencia de Taiwán” y su pensamiento confrontacional, confirmando que es un “saboteador de la paz”, “creador de crisis” e “instigador de guerra”.

    EE.UU.: ejercicios militares chinos causan tensiones innecesarias

    Este mismo jueves, el Departamento de Estado de Estados Unidos se refirió también a las actividades militares de China cerca de Taiwán y otros lugares de la región, afirmando que “aumentan las tensiones innecesariamente”,

    En un comunicado de prensa, Thomas Pigott, el portavoz adjunto principal del departamento, además instó a Beijing a “que actúe con moderación, cese su presión militar contra Taiwán y, en su lugar, entable un diálogo constructivo”.

    “Estados Unidos apoya la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y se opone a cambios unilaterales del status quo, incluso mediante la fuerza o la coerción”, agregó finalmente.

    China disparó misiles y desplegó aviones y buques de guerra a principios de esta semana, en una simulación de acciones militares para rodear a Taiwán, que Beijing reclama como parte integral de su territorio y ha prometido poner bajo su control.

    Los ejercicios militares chinos se han convertido en algo frecuente, causando pocas perturbaciones en la vida de la isla autónoma, sobre cuyo estatus Estados Unidos hasta hoy no ha intervenido oficialmente.

    Más sobre:TaiwánChinaPresidenteLai Ching-teSoberaníaEjercicio militar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Catástrofe de Año Nuevo en Suiza: incendio en bar de centro de esquí deja más de 40 muertos en los Alpes

    El primer alcalde musulmán de Nueva York, Zohran Mamdani, asume el cargo

    Calor extremo en el país: Conaf reporta 16 incendios forestales en combate a nivel nacional

    Corte Suprema brasileña niega nueva petición de prisión domiciliaria para Bolsonaro

    Declaran alerta roja en Paine por incendio forestal en ladera de cerro y cercano a viviendas

    Milei anuncia la formación de un bloque regional contra el “socialismo del siglo XXI”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Servicios

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    Controlan incendio forestal en límite de Machalí y Rancagua

    Controlan incendio forestal en límite de Machalí y Rancagua

    Calor extremo en el país: Conaf reporta 16 incendios forestales en combate a nivel nacional
    Chile

    Calor extremo en el país: Conaf reporta 16 incendios forestales en combate a nivel nacional

    Declaran alerta roja en Paine por incendio forestal en ladera de cerro y cercano a viviendas

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Toesca acuerda la compra del 100% de Frontal Trust AGF
    Negocios

    Toesca acuerda la compra del 100% de Frontal Trust AGF

    Los tres principales índices de Wall Street suben en el 2025 y anotan tres años consecutivos de ganancias

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones

    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño
    Tendencias

    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño

    Cuáles fueron las 5 peores películas del 2025, según los críticos de The Washington Post

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán

    Ruy Barbosa ya está listo para debutar en el Dakar: Estoy feliz... Soñé mucho tiempo con esto"
    El Deportivo

    Ruy Barbosa ya está listo para debutar en el Dakar: Estoy feliz... Soñé mucho tiempo con esto"

    Celebra el Arsenal: Manchester City y Liverpool decepcionan en sus primeros encuentros del año y se alejan del líder

    La emotiva despedida de Tomás Asta-buruaga de la UC: “Cierro una etapa importante de mi carrera”

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel
    Cultura y entretención

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Die’ced: la nueva apuesta del cine de terror que llega a las salas chilenas

    Maya Rudolph: “Como esta serie trata sobre el mundo de los multimillonarios, las posibilidades son infinitas”

    Catástrofe de Año Nuevo en Suiza: incendio en bar de centro de esquí deja más de 40 muertos en los Alpes
    Mundo

    Catástrofe de Año Nuevo en Suiza: incendio en bar de centro de esquí deja más de 40 muertos en los Alpes

    El primer alcalde musulmán de Nueva York, Zohran Mamdani, asume el cargo

    Taiwán promete defender su soberanía tras el ejercicio militar de China

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año
    Paula

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar