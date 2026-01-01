Taiwán promete defender su soberanía tras el ejercicio militar de China

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, afirmó este jueves que la isla está decidida a defender su soberanía y reforzar su defensa ante la expansión de China, después de que este último país disparara cohetes hacia territorio taiwanés como parte de ejercicios militares.

En su discurso de Año Nuevo, transmitido por la oficina presidencial en Taipei, Lai aseguró además que la comunidad internacional está observando para ver si el pueblo taiwanés tiene la determinación de defenderse.

“Como presidente, mi postura siempre ha sido clara: defender resueltamente la soberanía nacional y fortalecer la defensa nacional”, dijo Lai, señalando que Beijing había supuesto que las capacidades de combate de Taiwán son un “adversario hipotético” durante sus ejercicios de esta semana, como consignó la agencia Reuters.

El mandatario señaló que esto demostraba la necesidad de aumentar las adquisiciones de defensa, instando a los partidos de oposición a apoyar su plan de aumentar el gasto de defensa de Taiwán en unos US$40 mil millones.

Una última propuesta que actualmente está estancada, junto con otras propuestas de la administración de Lai, debido a que el parlamento taiwanés es controlado por la oposición.

Poco después de que se emitiera el discurso del presidente de la isla, China afirmó que este estuvo “plagado de mentiras y hostilidad”, e incitó a la confrontación entre ambos lados del Estrecho.

Chen Binhua, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, criticó a Lai, afirmando que repetía la cantinela de “democracia versus autoritarismo” en un intento de engañar al pueblo taiwanés y a la opinión pública internacional.

A su juicio, el mandatario taiwanés además expuso su obstinada postura a favor de la “independencia de Taiwán” y su pensamiento confrontacional, confirmando que es un “saboteador de la paz”, “creador de crisis” e “instigador de guerra”.

EE.UU.: ejercicios militares chinos causan tensiones innecesarias

Este mismo jueves, el Departamento de Estado de Estados Unidos se refirió también a las actividades militares de China cerca de Taiwán y otros lugares de la región, afirmando que “aumentan las tensiones innecesariamente”,

En un comunicado de prensa, Thomas Pigott, el portavoz adjunto principal del departamento, además instó a Beijing a “que actúe con moderación, cese su presión militar contra Taiwán y, en su lugar, entable un diálogo constructivo”.

China’s military activities and rhetoric toward Taiwan and others in the region only increase tensions unnecessarily. We urge Beijing to exercise restraint, cease its military pressure against Taiwan, and engage in meaningful dialogue. — Tommy Pigott (@StateDeputySpox) January 1, 2026

“Estados Unidos apoya la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y se opone a cambios unilaterales del status quo, incluso mediante la fuerza o la coerción”, agregó finalmente.

China disparó misiles y desplegó aviones y buques de guerra a principios de esta semana, en una simulación de acciones militares para rodear a Taiwán, que Beijing reclama como parte integral de su territorio y ha prometido poner bajo su control.

Los ejercicios militares chinos se han convertido en algo frecuente, causando pocas perturbaciones en la vida de la isla autónoma, sobre cuyo estatus Estados Unidos hasta hoy no ha intervenido oficialmente.