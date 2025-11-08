Tornado en Brasil deja al menos seis muertos y 432 afectados

Este viernes se registró un tornado que causó destrucción y al menos seis muertes en el Estado de Paraná, Brasil.

Hasta ahora se han contabilizado 432 personas afectadas por el fenómeno.

De acuerdo a O Globo, los vientos fueron superiores a los 250 km/h, los cuales hicieron volcar autos y derrumbaron viviendas enteras en Rio Bonito do Iguaçu, una localidad de 14.000 habitantes ubicada en el estado de Paraná, a unos 400 kilómetros de la capital, Curitiba.

Según DW, las ciudades más castigadas fueron Río Bonito do Iguaçu, donde fueron reportadas al menos cuatro víctimas mortales. De hecho el epicentro fue en esta ciudad, la cual queda a 300 km de las cataratas del Iguazú y a 3.200 km en línea recta al sur de Belém, la ciudad amazónica que acoge la cumbre climática de Naciones Unidas contra el cambio climático. Le sigue Guarapuava, con un muerto.

Ahora bien, al menos 14 municipios se declararon en estado de emergencia tras el paso del tornado.

El Gobierno federal de Luiz Inácio Lula da Silva, acorde a El País América, se movilizó rápidamente y anunció el envío de operarios de protección civil y ayuda humanitaria a la ciudad del Río bonito de Iguaçu y el resto de la región afectada.

Por su lado, el gobernador del Estado afectado, Ratinho Júnior, decretó Estado de catástrofe en esta ciudad, donde buena parte de las viviendas que resultaron afectadas por los fuertes vientos y la caída de los árboles.