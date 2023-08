Tras revolucionar el trabajo remoto en pandemia: Zoom pide a su personal regresar a la oficina

Zoom, la compañía cuyo nombre se convirtió en sinónimo de trabajo remoto durante la pandemia, se une a la creciente tendencia de regreso a la oficina. La empresa, con base en San José, California, quiere que sus trabajadores vuelvan al trabajo presencial para “tener mayor productividad”.

El pionero de las videoconferencias está pidiendo a los empleados que viven dentro de un radio de 80 kilómetros de sus oficinas que trabajen en el sitio dos días a la semana, confirmó un portavoz de la compañía en un correo electrónico, informó The Associated Press. El comunicado dice que la compañía ha decidido que “un enfoque híbrido estructurado -lo que significa que los empleados que viven cerca de una oficina deben estar en el lugar dos días a la semana para interactuar con sus equipos- es más efectivo para Zoom”.

“Como empresa, estamos en una mejor posición para utilizar nuestras propias tecnologías, seguir innovando y apoyar a nuestros clientes globales. Continuaremos aprovechando toda la plataforma Zoom para mantener a nuestros empleados y equipos dispersos conectados y trabajando de manera eficiente”, dijo la compañía.

La nueva política, que se implementará en agosto y septiembre, fue reportada por primera vez por el New York Times, que dijo que el CEO de Zoom, Eric Yuan, respondió preguntas de empleados descontentos con la nueva política durante una reunión de Zoom la semana pasada.

Vista de la sede central de Zoom en San José, California, el 3 de febrero de 2023. Foto AP

Esta nueva política es un cambio respecto a lo que la compañía estableció a principios de 2022, cuando anunció que la gran mayoría de sus empleados trabajaría desde casa. A partir de ese anuncio se crearon varias modalidades de trabajo dentro de la empresa: híbrido, donde la mayoría de empleados que vivía a poca distancia podía asistir a la oficina ocasionalmente, remoto y en persona, quienes tendrían que acudir diariamente, tratándose de menos del 2% de su fuerza laboral.

Zoom ha tenido sus propias dificultades a medida que la demanda disminuye luego de un repunte del servicio provocado por la pandemia. Las acciones de Zoom Video Communications Inc. han caído con fuerza desde que alcanzaron su punto máximo a principios de la pandemia, de US$ 559 cada una en octubre de 2020, a menos de US$ 70 el martes. Las acciones se han desplomado más del 10% para comenzar el mes de agosto. En febrero, Zoom despidió a unas 1.300 personas, o alrededor del 15% de su fuerza laboral. Los miembros del equipo de liderazgo ejecutivo también redujeron sus salarios base en un 20% para el próximo año fiscal y perdieron sus bonos del año fiscal 2023, destaca CNN.

Esta es la última de una serie de empresas tecnológicas que revierten su política de trabajo flexible. En los últimos meses, Google, Amazon y Salesforce han promulgado políticas similares, poniendo fin a un enfoque de la era Covid que les dio a los empleados más libertad para trabajar desde casa. Por ejemplo, Amazon demandó a sus trabajadores el regreso a las oficinas, a pesar de prometer previamente que este sería remoto de forma permanente, lo que derivó en que la gente se terminara mudando a otras ciudades.

Los empleados de Zoom que viven dentro de 80 km de una de sus oficinas deberían trabajar de forma presencial al menos dos veces por semana.

Al igual que Zoom, señala The Associated Press, muchas empresas están pidiendo a sus empleados que se presenten en la oficina solo a tiempo parcial, ya que el trabajo híbrido se perfila como un legado duradero de la pandemia. Desde enero, la tasa promedio de ocupación semanal de oficinas en las 10 principales ciudades de EE.UU. ha rondado el 50%, cayendo por debajo de ese umbral durante los meses de verano, según Kastle Systems, que mide la ocupación a través de pases de entrada.

En julio, aproximadamente el 12% de los trabajadores en EE.UU. trabajaban en forma totalmente remota, mientras que otro 29% tenía políticas híbridas, según una encuesta que desde la pandemia realizan mensualmente investigadores de la Universidad de Stanford y otros. Eso es similar a los patrones registrados a principios de este año por la Oficina de Estadísticas Nacionales de Reino Unido, consigna MDZ Online.

Una investigación anterior realizada por el equipo de Stanford descubrió que el trabajo remoto es más común en los países de habla inglesa y mucho menos común en Asia y Europa. Antes de la pandemia, la proporción de días trabajados desde casa en EE.UU. era solo del 5%.