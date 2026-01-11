Trump advierte a Cuba para que llegue a un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde” y Díaz-Canel responde que “nadie nos dicta qué hacer”

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, pronuncia un discurso durante un acto masivo de denuncia ante la agresión militar estadounidense contra Venezuela, en la Tribuna Antiimperialista, en La Habana, el 3 de enero de 2026. Foto: Xinhua/Joaquín Hernández

Después del ataque militar a Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro, el siguiente blanco de Donald Trump pareciera ser Cuba, tal y como el presidente estadounidense ha venido sugiriendo. El inquilino de la Casa Blanca instó este domingo al régimen de La Habana a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar consecuencias no especificadas, y advirtió que el flujo de petróleo y dinero venezolano hacia la isla se detendrá a partir de ahora.

“¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: CERO!”, dijo Trump en su red Truth Social. “Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”, añadió.

“…NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA, ¡CERO! Les recomiendo firmemente que lleguen a un acuerdo ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE.” —Presidente Donald J. Trump pic.twitter.com/2SLlyp1rhF — USA en Español (@USAenEspanol) January 11, 2026

Estas declaraciones del mandatario republicano se producen una semana después de la captura por parte de Estados Unidos del presidente venezolano ahora depuesto, Nicolás Maduro, en una operación nocturna en Caracas que dejó decenas de agentes de seguridad venezolanos y cubanos muertos.

Poco antes, Trump republicó en Truth Social un mensaje de un usuario de X que sugiere que el secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, sea presidente de Cuba.

El mensaje del usuario Cliff Smith, publicado el 8 de enero, decía: “Marco Rubio será presidente de Cuba”, acompañado de un emoji de risa. El comentario de Trump en republicación fue: “¡Suena bien para mí!”. El desconocido usuario, que en su biografía en la plataforma se presenta como un “californiano conservador”, tiene poco más de 500 seguidores.

Trump, además, opinó que le "parece bien" que su secretario de Estado, Marco Rubio, sea mandatario de Cuba.



"¡Suena bien para mí!", comentó Trump en su red social Truth Social al compartir una publicación de X del usuario @Cliff_Smith_1 que prevé que "Marco Rubio será presidente… pic.twitter.com/iH2aJRStzd — Primicias (@Primicias) January 11, 2026

En su propia publicación poco después, Trump dijo que “Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘Servicios de Seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO MÁS!”.

“La mayoría de esos cubanos están MUERTOS por el ataque de Estados Unidos la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionistas que los mantuvieron como rehenes durante tantos años”, añadió. Bajo un embargo de Estados Unidos, La Habana ha dependido cada vez más, desde el año 2000, del petróleo venezolano proporcionado como parte de un acuerdo alcanzado con el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, hoy fallecido.

#Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país.



A diferencia de #EEUU, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados.



Como todo… pic.twitter.com/BnifpEjyIg — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 11, 2026

Más tarde, en la red X, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó que “Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país”. “A diferencia de EE.UU., no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados”, añadió.

Además dijo que su país “tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo”. “El derecho y la justicia están de parte de Cuba. EEUU se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero”, concluyó.

Respuesta de Díaz-Canel

Poco después de Rodríguez, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se sumó a las reacciones de La Habana ante la advertencia de Trump. “Nadie nos dicta qué hacer”, apuntó.

“Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer”, señaló en X Díaz-Canel, tras subrayar que la isla “se prepara” y está “dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”.

#Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre.#CubaEsCoraje — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 11, 2026

“Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político”, añadió Díaz-Canel. “No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas”, señaló.

Asimismo, destacó que “quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas” que padecen los cubanos, “deberían callar por vergüenza”, porque “saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EE.UU. nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora”.

Trump ha dicho que el régimen de La Habana “está a punto de caer”, tras asegurar que “todos sus ingresos venían de Venezuela, del petróleo venezolano”.

Al respecto, este domingo, en entrevista con La Tercera, el ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se refirió a la posibilidad de que el inquilino de la Casa Blanca pase de la retórica a la acción. “Visto lo que hemos visto, el riesgo es altísimo”, alertó.

“El régimen de los Castro ya ha llevado a Cuba a una situación imposible, a la que ha contribuido, sin duda, también el bloqueo americano”, comentó Borrell. “Sí, es posible que su intención (de Trump) sea llevar a la asfixia económica hasta el final” a la isla, reconoció.