SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump afirma que Venezuela solo comprará productos estadounidenses con los ingresos del petróleo

    El presidente norteamericano además detalló que estas compras incluirán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos “para mejorar” la red eléctrica del país latinoamericano.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Facebook @DonaldTrump

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Venezuela solo comprará productos estadounidenses con los ingresos que obtenga del petróleo, en el marco de su nuevo acuerdo sobre el crudo tras la captura de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.

    “Me acaban de informar que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo Acuerdo Petrolero”, anunció Trump a través de su cuenta en Truth Social.

    Para luego detallar que las compras incluirán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos “para mejorar” la red eléctrica y las instalaciones energéticas del país latinoamericano.

    “En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio. Una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo estadounidense y para Estados Unidos”, añadió el mandatario norteamericano.

    Su anuncio llega después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, explicara que el plan de la administración Trump para Venezuela pasa por tres fases, siendo la última de ellas la “transición” política y, por lo tanto, priorizando sus negocios en el sector petrolero.

    Por su parte, Petróleos de Venezuela (PDVSA), la petrolera estatal, había confirmado el inicio de negociaciones con las autoridades estadounidenses para la venta de volúmenes de crudo, “en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”.

    Este miércoles, el Departamento de Energía estadounidense además dio a conocer un comunicado oficial que asegura que las ventas de petróleo venezolano comenzarán de inmediato.

    La cantidad prevista para entregar a EE.UU. es de aproximadamente 30 a 50 millones de barriles, tal como este martes adelantó Trump. Estas transacciones “continuarán de manera indefinida”, afirmó el organismo.

    Más sobre:VenezuelaEstados UnidosDonald TrumpPetróleoProductos estadounidensesMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    Futura oposición a Kast da primeros pasos y acuerda negociar en bloque gobernabilidad y presidencia del Senado

    Disidentes a reformas políticas intentan frenar tramitación pese a discusión inmediata

    Karinna Fernández: “Más que un invento, la Suprema ha dado un buen ejemplo de cómo deben cumplirse las sentencias internacionales”

    Alcalde Claudio Castro ante propuesta de Sichel de no traspasar colegios al SLEP: “Entorpece y dificulta el proceso”

    Eutanasia en suspenso: gobierno eleva proyecto a urgencia inmediata ante maniobras que traban su avance

    Lo más leído

    1.
    Delcy Rodríguez desafía a Washington y afirma que Venezuela “no está gobernada por agentes externos”

    Delcy Rodríguez desafía a Washington y afirma que Venezuela “no está gobernada por agentes externos”

    2.
    “No puede ser transferido”: Instituto Nobel responde a Machado tras su idea de compartir Nobel de la Paz con Trump

    “No puede ser transferido”: Instituto Nobel responde a Machado tras su idea de compartir Nobel de la Paz con Trump

    3.
    Estados Unidos confirma que baraja el uso del Ejército entre sus opciones para tomar el control de Groenlandia

    Estados Unidos confirma que baraja el uso del Ejército entre sus opciones para tomar el control de Groenlandia

    4.
    Brasil anuncia el envío de ayuda a Venezuela tras el ataque de Estados Unidos

    Brasil anuncia el envío de ayuda a Venezuela tras el ataque de Estados Unidos

    5.
    Agente de inmigración de EE.UU. mata a una mujer en Minneapolis: gobernador declara estado de emergencia

    Agente de inmigración de EE.UU. mata a una mujer en Minneapolis: gobernador declara estado de emergencia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Demre culpa a la indefinición en el Congreso por erróneo mensaje de incumplimiento de requisito para postular a pedagogías
    Chile

    Demre culpa a la indefinición en el Congreso por erróneo mensaje de incumplimiento de requisito para postular a pedagogías

    Futura oposición a Kast da primeros pasos y acuerda negociar en bloque gobernabilidad y presidencia del Senado

    Disidentes a reformas políticas intentan frenar tramitación pese a discusión inmediata

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento
    Negocios

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    Ofertas de empleo completan tres meses de caídas consecutivas y cierran 2025 como su peor año desde al menos 2017

    Cartera de proyectos energéticos que entraron en operación en 2025 superó los US$4.000 millones de inversión

    Cómo es el televisor Micro RGB de 130 pulgadas de Samsung y por qué promete ser el aliado ideal para ver el Mundial
    Tendencias

    Cómo es el televisor Micro RGB de 130 pulgadas de Samsung y por qué promete ser el aliado ideal para ver el Mundial

    4 formas sencillas para incorporar más fibra en tu dieta

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?

    Manchester City mastica un doloroso empate ante Brighton y cede terreno ante el líder Arsenal
    El Deportivo

    Manchester City mastica un doloroso empate ante Brighton y cede terreno ante el líder Arsenal

    Blanco y Negro acuerda las ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia y entrega la lista de defensas a seguir

    El Barcelona se florea en Arabia Saudita: arrolla al Athletic de Bilbao y es finalista de la Supercopa española

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil
    Cultura y entretención

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil

    Masquemúsica lanza nuevo single y anuncia gira de verano por Chile

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Cómo la intervención de Trump en Venezuela complica los intereses de China
    Mundo

    Cómo la intervención de Trump en Venezuela complica los intereses de China

    Trump afirma que Venezuela solo comprará productos estadounidenses con los ingresos del petróleo

    Agente de inmigración de EE.UU. mata a una mujer en Minneapolis: gobernador declara estado de emergencia

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo
    Paula

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro