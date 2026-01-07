Trump afirma que Venezuela solo comprará productos estadounidenses con los ingresos del petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Venezuela solo comprará productos estadounidenses con los ingresos que obtenga del petróleo, en el marco de su nuevo acuerdo sobre el crudo tras la captura de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.

“Me acaban de informar que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo Acuerdo Petrolero”, anunció Trump a través de su cuenta en Truth Social.

Para luego detallar que las compras incluirán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos “para mejorar” la red eléctrica y las instalaciones energéticas del país latinoamericano.

“En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio. Una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo estadounidense y para Estados Unidos”, añadió el mandatario norteamericano.

Su anuncio llega después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, explicara que el plan de la administración Trump para Venezuela pasa por tres fases, siendo la última de ellas la “transición” política y, por lo tanto, priorizando sus negocios en el sector petrolero.

Por su parte, Petróleos de Venezuela (PDVSA), la petrolera estatal, había confirmado el inicio de negociaciones con las autoridades estadounidenses para la venta de volúmenes de crudo, “en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”.

Este miércoles, el Departamento de Energía estadounidense además dio a conocer un comunicado oficial que asegura que las ventas de petróleo venezolano comenzarán de inmediato.

La cantidad prevista para entregar a EE.UU. es de aproximadamente 30 a 50 millones de barriles, tal como este martes adelantó Trump. Estas transacciones “continuarán de manera indefinida”, afirmó el organismo.