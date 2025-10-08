Trump anuncia que Israel y Hamas firmaron la primera fase del plan de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Israel y Hamas acordaron la primera fase de un marco de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes. El mandatario había dicho previamente que podría viajar a Oriente Medio tras alcanzar un acuerdo.

“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz”, escribió Trump en su red Truth Social.

“Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!”, aseguró.

A lo que añadió: “Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y Estados Unidos, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!”.

Poco después de que Trump diera a conocer la noticia, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Israel traería a casa a todos los rehenes de Gaza, afirmando que “con la ayuda de Dios los traeremos a todos a casa”.

Por su parte, el Dr. Majed Al Ansari, asesor del primer ministro de Qatar, afirmó que el acuerdo recién anunciado “conducirá al fin de la guerra, la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos y la entrada de ayuda”.