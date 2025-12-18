Trump le baja el perfil a trascendidos y sostiene que el despliegue militar en las costas de Venezuela “es solo un bloqueo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que el despliegue naval estadounidense en las costas de Venezuela es solamente un bloqueo, frente a las reacciones de algunos congresistas demócratas que intentaron evitar una eventual escalada militar con el país latinoamericano, aunque sus resoluciones fueron rechazadas por la Cámara de Representantes de EE.UU.

“Es solo un bloqueo, no vamos a dejar pasar a nadie que no deba hacerlo”, manifestó Trump en alusión a la medida que anunció ciñéndose a “todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”.

El jefe de Estado norteamericano argumentó que la administración de Nicolás Maduro actuó ilegalmente contra los intereses estadounidenses en el país caribeño: “Nos quitaron todos nuestros derechos energéticos, nos quitaron todo nuestro petróleo hace no mucho, y lo queremos de vuelta, pero lo tomaron, lo tomaron ilegalmente”.

Sus declaraciones llegaron mientras la Cámara de Representantes debatía y terminaba por rechazar por apenas unos votos dos resoluciones referentes al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

El primer documento abogaba por retirar a las Fuerzas Armadas estadounidenses “de las hostilidades con cualquier organización terrorista designada por la presidencia en el hemisferio occidental”, a menos que el Congreso haya declarado la guerra o autorizado el uso de la fuerza militar para tales fines. Este obtuvo 210 votos a favor frente a 216 en contra.

La segunda resolución retiraría al ejército “de las hostilidades dentro o contra Venezuela que no hayan sido autorizadas por el Congreso”, pero fue apoyada por 211 representantes y rechazada por 213, pese a contar con el apoyo de tres republicanos, incluida Marjorie Taylor Greene.

En este contexto, Trump restó importancia a su anuncio afirmando que es “solo un bloqueo” a poco menos de una hora de que tenga lugar su discurso a la nación y en medio de las amenazas sobre una eventual declaración de guerra a su homólogo venezolano.