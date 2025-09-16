Trump pide 15 mil millones de dólares a The New York Times en una demanda por difamación y calumnias

El inquilino de la Casa Blanca acusó al afamado diario de ejecutar “la mayor contribución ilegal a una campaña electoral de la historia”. Foto: Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado en la madrugada de este martes una demanda por difamación y calumnia por valor de 15.000 millones de dólares contra el diario The New York Times, que ha tachado de haberse convertido en “vocero” del Partido Demócrata.

“El Times lleva décadas mintiendo sobre su presidente favorito (¡YO!), mi familia, mi negocio, el movimiento America First, MAGA (las siglas de su eslogan Make America Great Again) y nuestra nación en su conjunto”, ha afirmado Trump en su red social, Truth Social, en una publicación en la que se ha mostrado “orgulloso de hacer responsable a este ‘trapo’ que antes era respetado”.

Donald J. Trump Truth Social 09.15.25 11:45 PM EST



Today, I have the Great Honor of bringing a $15 Billion Dollar Defamation and Libel Lawsuit against The New York Times, one of the worst and most degenerate newspapers in the History of our Country, becoming a virtual… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 16, 2025

El inquilino de la Casa Blanca ha acusado asimismo al afamado diario de ejecutar “la mayor contribución ilegal a una campaña electoral de la historia”, destacando su respaldo en portada a la candidatura presidencial de la exvicepresidenta demócrata Kamala Harris, y ha descrito al medio como “uno de los peores y más degenerados periódicos de la historia” de Estados Unidos.

“Se ha permitido al New York Times mentir, difamar y calumniarme libremente durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba ya!”, ha subrayado el mandatario republicano, que ha comparado su demanda con las interpuestas contra 60 Minutes, CBS y Paramount, en julio, y contra ABC y el presentador George Stephanopoulos, en diciembre de 2024.