SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Trump planea viajar a Oriente Medio este fin de semana y afirma que el acuerdo de paz en Gaza está “muy cerca”

El mandatario además afirmó que Estados Unidos tiene un excelente equipo en las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas que se realizan en Egipto, y que estas deberían avanzar “muy bien”.

Por 
Lya Rosen
 
Europa Press
Donald Trump. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) ANNA MONEYMAKER

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que planea viajar este fin de semana a Oriente Medio y añadió que las negociaciones en Egipto para poner fin a la guerra de dos años en Gaza estaban “muy cerca” de llegar a un acuerdo.

“Quizás vaya allí a finales de semana, quizás el domingo, ya veremos. (...) Saldremos probablemente el domingo, quizá el sábado, quizá un poco más tarde del sábado por la noche. Pero ese parece ser nuestro horario”, declaró el mandatario a la prensa durante una reunión de su gabinete.

En la cita en la Casa Blanca, Trump además aseguró que EE.UU. tiene “un gran equipo allí, excelentes negociadores” y reconoció que “lamentablemente también hay excelentes negociadores del otro lado”.

“Pero hay muchas posibilidades de que las negociaciones avancen muy bien. Estamos tratando con Hamas y con otros muchos países”, afirmó, para luego agregar que: “prácticamente todos” los países árabes y musulmanes están involucrados en las negociaciones.

“Nunca había sucedido antes. Nada parecido había sucedido antes. Y nuestra negociación final, como saben, es con Hamas”, añadió. Por último, consideró que la paz en la región, que espera que “se haga realidad”, está “muy cerca”.

Funcionarios estadounidenses, qataríes y turcos participaron este miércoles en el tercer día de negociaciones indirectas entre Israel y Hamas en Egipto, luego de que se sumaran el enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente.

Jared Kushner y Steve Witkoff. @MarioNawfal en X.

El primer ministro catarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, y el jefe de inteligencia turco, Ibrahim Kalin, también asistieron al balneario egipcio de Sharm el-Sheikh donde se desarrolla la reunión para lograr un posible acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.

La propuesta del mandatario de EE.UU. fue apoyada públicamente por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aunque horas después especificó que no respaldará la creación de un Estado palestino y que las tropas israelíes permanecerán desplegadas “en la mayoría” de Gaza, lo que generó dudas sobre la viabilidad de la aplicación del plan estadounidense.

La ofensiva israelí contra la Franja, ejecutada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, deja hasta la fecha cerca de 67.200 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamas, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria.

Más sobre:Donald TrumpOriente MedioAcuerdo de PazGazaEgiptoNegociaciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump anuncia que Israel y Hamas firmaron la primera fase del plan de paz

Fuentes israelíes aseguran que Hamas no podría devolver a todos los rehenes muertos

Tribunal Supremo de Demócratas suspende a miembros de su directiva que declararon su apoyo a Kast y candidatos republicanos

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Los detalles del proyecto de Ossandón (RN) para poner fin a los “supersueldos” en el Congreso

Sonami golpea la mesa por listado de sitios prioritarios: 273 instalaciones mineras están dentro de esas áreas

Lo más leído

1.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

2.
“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

3.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

4.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

5.
Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Servicios

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Tribunal Supremo de Demócratas suspende a miembros de su directiva que declararon su apoyo a Kast y candidatos republicanos
Chile

Tribunal Supremo de Demócratas suspende a miembros de su directiva que declararon su apoyo a Kast y candidatos republicanos

Los detalles del proyecto de Ossandón (RN) para poner fin a los “supersueldos” en el Congreso

Condenado por el crimen de Carmelo Soria y atentado a Carlos Prats: muere Juan Hernán Morales Salgado

Sonami golpea la mesa por listado de sitios prioritarios: 273 instalaciones mineras están dentro de esas áreas
Negocios

Sonami golpea la mesa por listado de sitios prioritarios: 273 instalaciones mineras están dentro de esas áreas

EuroAmerica aumenta participación en Clínica Las Condes

Actas de la Fed revelan un comité dispuesto a bajar la tasa una vez más, pero con recelo por la inflación

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena
Tendencias

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Capacita+: Google Cloud capacitará a 200 mil personas en IA en Latinoamérica

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

La sentida despedida de Boca Juniors a Miguel Ángel Russo
El Deportivo

La sentida despedida de Boca Juniors a Miguel Ángel Russo

Municipalidad de Las Condes solicita la suspensión del duelo entre la UC y Ñublense en el Claro Arena

En vivo: Japón enfrenta a Francia por un cupo en los cuartos de final del Mundial Sub 20

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista
Finde

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Artista chileno interviene museo en Madrid e irrumpe con figura de Netanyahu como Chucky y de Milei como perro de Trump
Cultura y entretención

Artista chileno interviene museo en Madrid e irrumpe con figura de Netanyahu como Chucky y de Milei como perro de Trump

Lucybell se despide de los escenarios con doble sold-out en Movistar Arena

A 20 años de su debut: Harry Potter y el Cáliz de Fuego regresa a los cines chilenos

Trump anuncia que Israel y Hamas firmaron la primera fase del plan de paz
Mundo

Trump anuncia que Israel y Hamas firmaron la primera fase del plan de paz

Fuentes israelíes aseguran que Hamas no podría devolver a todos los rehenes muertos

Trump planea viajar a Oriente Medio este fin de semana y afirma que el acuerdo de paz en Gaza está “muy cerca”

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?