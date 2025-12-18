Trump pone fin a la expectación y no se pronuncia sobre Venezuela en su mensaje a la nación

En su discurso a la nación emitido esta noche, el presidente de EE.UU., Donald Trump, abordó someramente la guerra contra el narcotráfico en la frontera sur del país y no se pronunció sobre Venezuela, en momentos en que se especulaba que el mandatario podría informar sobre una escalada militar de las fuerzas estadounidenses en el país sudamericano.

Esto, luego de que su administración declarara al régimen de Nicolás Maduro como “organización terrorista” y ordenara el bloqueo de toda la flota petrolera venezolana.

Sin embargo, el líder republicano no anunció esta noche ninguna medida respecto de la lucha contra los carteles de narcotráfico, y tampoco contra Venezuela.

Las palabras del mandatario se dan en el marco del discurso realizado para hacer un balance de su gestión, a pocos días de cumplir un año en la Casa Blanca.

Asimismo, minutos después de que el propio mandatario asegurara que el despliegue naval estadounidense en las costas de Venezuela es solamente un bloqueo.

Esto, frente a las reacciones de algunos congresistas demócratas que intentaron evitar una eventual escalada militar con el país latinoamericano, aunque sus resoluciones fueron rechazadas por la Cámara de Representantes de EE.UU.

“Es solo un bloqueo, no vamos a dejar pasar a nadie que no deba hacerlo”, manifestó Trump en alusión a la medida que anunció para “todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”.

El mensaje a la nación de Trump había creado gran expectación, luego de que el periodista republicano Tucker Carlson asegurara que en su alocución el mandatario republicano anunciará el inicio de una guerra con Venezuela, según le habría informado un miembro del Congreso.