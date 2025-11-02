Trump sobre Xi Jinping y eventual acción militar de China sobre Taiwán: “Él conoce las consecuencias”
En una entrevista que se emitirá este domingo en 60 Minutes de CBS News, el mandatario se refirió a las relaciones territoriales de el país norteamericano con China, específicamente con el territorio de Taiwán.
Este domingo 2 de noviembre el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró en una entrevista que, el presidente de China, Xi Jinping, “conoce las consecuencias” de una acción militar en Taiwán.
Sin embargo, se negó a dar más detalles sobre su plan si China invadiera la isla, diciéndole a la corresponsal, Norah O’Donnell: “No puedo revelar mis secretos”.
En ese sentido, Trump mencionó que tanto él y como Xi no abordaron el tema durante su reunión y que los funcionarios chinos “conocen las consecuencias” de emprender acciones militares contra Taiwán.
Asimismo, Trump afirmó que el tema “nunca surgió” durante su reunión de la semana pasada. “Nunca lo mencionó. La gente se sorprendió un poco”. “Pero entienden lo que va a pasar. Él ha dicho abiertamente, y su gente también lo ha dicho abiertamente en las reuniones: ‘Nunca haríamos nada mientras el presidente Trump sea presidente’.
Por otro lado, esta es la primera entrevista de Trump con 60 Minutes en cinco años, y la primera desde que demandó a Paramount, la empresa matriz de CBS, y con la cual, posteriormente, estableció un acuerdo extrajudicial por una entrevista prevista para 2024.
