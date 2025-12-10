Un juez de EE.UU. permite publicar documentos sobre la investigación penal de 2019 contra Epstein

Un juez de Estados Unidos autorizó este miércoles que se publiquen los documentos sobre la investigación y la acusación formal por tráfico sexual llevada a cabo en 2019 contra el magnate Jeffrey Epstein días antes de que se quitara la vida en una prisión.

El juez federal del distrito sur de Nueva York, Richard Berman, argumentó que esta decisión responde a la solicitud del Departamento de Justicia de “hacer públicos” varios “documentos con evidencias”, tras la aprobación de una ley en el Congreso que busca dar transparencia al caso.

De esta forma, deben publicarse los materiales del gran jurado, incluidas las grabaciones desclasificadas, documentos, comunicaciones, y materiales de investigación. Aunque esta liberación de contenidos “no debe venir a expensas de la privacidad, seguridad, y protección de las víctimas de abuso sexual y tráfico sexual”.

El fallo de Berman, que en agosto había negado la publicación de las transcripciones del gran jurado, afirmando que se trataba de “rumores” de la supuesta conducta de Epstein, llega un día después de que un juez federal accediera el divulgar los registros del caso contra Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Epstein que cumple 20 años de prisión por tráfico de menores.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en marzo del 2005. Fotografía: Patrick McMullan/Getty Images

Además, la semana pasada otro juez ordenó al Departamento de Justicia que publique las transcripciones del jurado de la investigación del estado de Florida sobre Epstein, que llevó a que este cumpliera casi 13 meses de prisión a finales de los 2000 por cargos de prostitución infantil.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de menores a principios de los años 2000. El financiero llegó a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra -quien hace poco fue despojado del título por su hermano, el rey Carlos III-, el ex mandatario Bill Clinton y el actual presidente Donald Trump.

El multimillonario neoyorquino fue descubierto ahorcado en su celda el Metropolitan Correctional Center en Manhattan el 19 de agosto de 2019.