    Universidades chinas consolidan su posición y desplazan a sus pares de EE.UU. en ranking global de producción académica

    La Universidad de Zhejiang ocupa el primer puesto en el Ranking de Leiden, mientras que otras siete escuelas chinas se encuentran entre las 10 primeras. Harvard descendió recientemente al tercer puesto de la lista.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    La Universidad de Zhejiang en Hangzhou, China, ahora está en la cima de un ranking mundial de producción de investigación, reemplazando a la Universidad de Harvard. Yuhan Liao

    Ratificando su ascenso en los rankings globales de educación, las universidades chinas siguen escalando en las clasificaciones, mientras sus pares de Estados Unidos caen. Así lo destacó The New York Times, que destacó que si bien Harvard sigue dominando, descendió al tercer puesto en una lista que mide la producción académica. Otros planteles norteamericanos se están quedando aún más atrás de sus pares internacionales, apunta el periódico.

    Hasta hace poco, Harvard era la universidad de investigación más productiva del mundo, según un ranking global que analiza las publicaciones académicas. Pero esa posición podría estar tambaleándose, sostiene el Times, en lo que constituiría la evidencia más reciente de una tendencia preocupante para el mundo académico estadounidense.

    Harvard descendió recientemente al tercer puesto del ranking. Las universidades que suben rápidamente en la lista no son sus homólogas estadounidenses, sino universidades chinas que han ido ascendiendo constantemente en rankings que enfatizan el volumen y la calidad de la investigación que producen.

    A principios de la década de 2000, el Ranking CWTS Leiden, del Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Leiden en los Países Bajos, que mide la producción científica, como los artículos publicados en revistas, ubicaba a siete universidades estadounidenses entre las 10 mejores, encabezadas por la Universidad de Harvard en el puesto número 1. Sólo una escuela china, la Universidad de Zhejiang, lograba llegar al top 25.

    Hoy la situación luce muy diferente. Zhejiang ocupa el primer puesto en el Ranking de Leiden, mientras que otras siete escuelas chinas se encuentran entre las 10 primeras.

    Según The New York Times, Harvard produce mucha más investigación ahora que hace dos décadas, pero aun así ha caído al tercer puesto. Y es la única universidad estadounidense que se mantiene cerca del primer puesto. En todo caso, sigue siendo la primera en el ranking de Leiden en cuanto a publicaciones científicas altamente citadas.

    El problema en las mejores universidades estadounidenses no es la caída de la producción, señala el periódico. Seis importantes universidades norteamericanas que habrían estado entre las 10 mejores en la primera década de los 2000 -la Universidad de Michigan, la Universidad de California en Los Ángeles, Johns Hopkins, la Universidad de Washington-Seattle, la Universidad de Pennsylvania y la Universidad de Stanford- están produciendo más investigación que hace dos décadas, según los cálculos de Leiden.

    Ceremonia de graduación en Harvard. Foto: Archivo

    Pero la producción de las universidades chinas ha aumentado mucho más. “China está desarrollando una gran capacidad de investigación”, afirmó Mark Neijssel, director de servicios del Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Leiden. Al mismo tiempo, añadió, los investigadores chinos están priorizando la publicación en revistas en inglés, que son más leídas y citadas en todo el mundo.

    Coincide con este análisis Rafael Reif, expresidente del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), quien dijo en un podcast el año pasado que “la cantidad y la calidad de los artículos que llegan de China son excepcionales” y “eclipsan lo que estamos haciendo en Estados Unidos”.

    De hecho, consigna el Times, el centro de Leiden ha comenzado a elaborar una clasificación alternativa basada en una base de datos académica diferente, llamada OpenAlex. Harvard ocupa el primer puesto en dicha clasificación, pero la tendencia es la misma: 12 de las siguientes 13 universidades en la lista alternativa son chinas.

    Manifestación para pedir a los líderes de Harvard que resistan la interferencia del gobierno federal en la universidad en Cambridge, Massachusetts, el 12 de abril de 2025. Foto: Archivo Nicholas Pfosi

    Otros sistemas de clasificación que priorizan la producción científica reflejan un cambio similar hacia las instituciones chinas. Harvard ocupa el primer puesto a nivel mundial en el Ranking Universitario por Rendimiento Académico, elaborado por el Instituto de Informática de la Universidad Técnica de Medio Oriente en Ankara, en Turquía. Sin embargo, la Universidad de Stanford fue la única otra institución estadounidense entre las 10 mejores, que incluye cuatro universidades chinas. Otro ranking, el Nature Index, situó a Harvard en primer lugar, seguida de 10 instituciones chinas.

    Estos cambios en los rankings universitarios se producen en un momento en que la administración de Donald Trump ha recortado drásticamente los fondos para la investigación de las escuelas estadounidenses que dependen en gran medida del gobierno federal para financiar sus proyectos científicos. Las políticas del presidente republicano no iniciaron el declive relativo de las universidades estadounidenses, que comenzó hace años, pero podrían acelerarlo, asegura el Times.

    “Se avecina un gran cambio, una especie de nuevo orden mundial en el dominio global de la educación superior y la investigación”, declaró Phil Baty, director de asuntos globales de Times Higher Education, una organización británica no vinculada a The New York Times que elabora una de las clasificaciones mundiales de universidades más conocidas.

    El presidente chino Xi Jinping conversa con estudiantes en la biblioteca de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Macao. Foto: Xinhua

    En una señal de ese cambio de tendencia, en junio pasado China ubicó por primera vez más universidades que Estados Unidos en la lista de las 2.000 mejores del mundo que elabora cada año el Center for World University Rankings (CWUR). Si en 2024 la clasificación incluía 324 instituciones del país asiático frente a 329 de EE.UU., en 2025 la proporción fue de 346 frente a 319, respectivamente. Según el Ranking Mundial de Universidades 2025, que se publicó el 2 de junio, el 98% de las universidades chinas mejoraron sus posiciones.

    Ya en abril de 2024, las universidades chinas ocuparon 8 de los 10 primeros lugares en ranking científico mundial del centro de Leiden, desplazando a Oxford y el MIT. Sólo Harvard y la Universidad de Toronto se mantuvieron entre los 10 primeros en esa oportunidad.

