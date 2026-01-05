Venezuela: Edmundo González insta al Ejército a respaldarlo como presidente electo

Tras la captura por parte de EE.UU. de Nicolás Maduro, el excandidato presidencial opositor Edmundo González defendió a última hora de este domingo su legitimidad como presidente electo de Venezuela e instó al Ejército de ese país a “cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024”.

Esto, en referencia a las últimas elecciones presidenciales, tras las que González se autoproclamó ganador al no reconocer la victoria del líder chavista y denunciara un fraude, mientras múltiples gobiernos y organizaciones pedían transparencia a las autoridades.

“La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas (...) y se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio”, manifestó el opositor mediante un video publicado en su cuenta de X.

En su mensaje, González defendió que la legitimidad de su presidencia “proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos” en los comicios de 2024. “Ese respaldo es profundo, mayoritario y sostenido, y jamás será traicionado”, añadió.

Por otro lado, en referencia a Nicolás Maduro, sostuvo que “quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia”, lo que “configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante”.

De este modo, e insistiendo en su papel como presidente legítimo, González hizo “un llamamiento sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado”, destacando que “su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024”. “Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República”, relevó.

Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza. pic.twitter.com/a7IidGHYZH — Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2026

Sus palabras se producen después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela designara a la hasta ahora vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta en funciones. Tras ello, Rodríguez recibió el respaldo de las Fuerzas Armadas de la mano del ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López.

Asimismo, se registran tras su primera declaración emitida el sábado luego de la captura de Maduro, en la que afirmó que Venezuela vive horas decisivas y que están listos para la “reconstrucción” del país.

“Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”, indicó en la misma red social.