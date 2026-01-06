Venezuela: reportan ráfagas de disparos en inmediaciones del Palacio de Miraflores en Caracas

Intensas ráfagas de disparos cerca del Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, han sido reportadas por usuarios de redes sociales y medios de comunicación en los últimos minutos.

Según los reportes, además se ha informado el sobrevuelo de 10 a 12 drones sobre el palacio presidencial, los que estarían sido combatidos a tiros por las fuerzas armadas venezolanas.

Hasta el momento, se desconoce el origen de los drones y las intenciones del sobrevuelo.

Asimismo, testigos reportan el despliegue de efectivos militares en la zona, junto a vehículos blindados.

Los incidentes se registran el mismo día en que Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela y dos días después del ataque militar estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

