“¡Y fuera!”: Alexandria Ocasio-Cortez hace referencia al “Chacal de la trompeta” de Sábado Gigante en medio de caótico debate Trump-Biden

Haciendo un comentario durante el debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez hizo referencia al popular Chacal de la trompeta, personaje de los concursos del programa Sábado Gigante.

La congresista de origen latino, electa el 2018, mencionó al reconocido personaje del programa que por décadas condujo Mario Kreutzberger (Don Francisco), mientras -en medio de sucesivas interrupciones de los contendores- se discutía sobre el caso de los impuestos de Trump, quien según The New York Times no ha pagado tributos federales en 10 de los últimos 15 años.

“Alguien llame al chacal de la trompeta (...) porque esta es una situación de ‘¡y fuera!’”, dijo durante la contienda verbal moderada por Chris Wallace.