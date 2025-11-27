Yakarta desplaza a Tokio y se posiciona como la ciudad más poblada del mundo

Con sus 42 millones de habitantes, la ciudad de Yakarta, capital de Indonesia, ha desplazado a Tokio (Japón) como la ciudad más poblada del mundo.

Así lo reveló el informe Perspectivas de urbanización mundial 2025 del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES), en donde dieron a conocer las estimaciones y proyecciones oficiales de la ONU sobre la urbanización de 237 países y zonas del mundo.

En el extenso documento, se detalla que Yakarta pasa al primer lugar en cuanto a la ciudad más poblada, con Tokio en tercera posición de esta lista, con 33 millones de habitantes.

Este cambio en la lista se debe a una nueva metodología empleada por la ONU este 2025, "Degree of Urbanization", en donde la ONU combinó datos sobre el grado de urbanización y definiciones específicas para cada país.

Con este método se pudo identificar aquellas zonas densas, continuas y urbanizadas, basándose en datos obtenidos por imágenes satelitales y en rejillas de población.

De esta forma, las 10 ciudades más pobladas del mundo este 2025 son las siguientes:

Yakarta (Indonesia): 41,9 millones de personas.

Dacca (Bangladesh): 36,6 millones de personas.

Tokyo (Japón): 33,4 millones de personas.

Nueva Delhi (India): 30,2 millones de personas.

Shanghái (China): 29,6 millones de personas.

Guangzhou (China): 27,6 millones de personas.

El Cairo (Egipto): 25,6 millones de personas.

Manila (Filipinas): 24,7 millones de personas.

Calcuta (India): 22,5 millones de personas.

Seúl (Corea del Sur): 22,5 millones de personas.

Incremento de las megaciudades

De acuerdo al informe, el número de megaciudades se cuadruplicó de ocho en 1975 a 33 en 2025, 19 de ellas en Asia. Las proyecciones indican que habrá 37 megaciudades en todo el mundo para 2050, a medida que las poblaciones de Addis Abeba (Etiopía), Dar es Salaam (República Unida de Tanzania), Hajipur (India) y Kuala Lumpur (Malasia) crezcan hasta superar los 10 millones.

Asimismo, se estiman que de aquí a mediados de siglo, el crecimiento de la población urbana mundial se concentre en siete países: India, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Egipto, Bangladesh y Etiopía.

Se esoera que, juntos, esos países añadan más de 500 millones de residentes urbanos en los próximos 25 años, lo que representa más de la mitad del aumento previsto de 986 millones en el número global de habitantes de ciudades.

El éxito o fracaso de la urbanización de esos países clave, se indica, determinará los resultados del desarrollo global.

“Su capacidad para gestionar el crecimiento urbano de forma sostenible tendrá profundas implicaciones no solo para sus poblaciones, sino también para el progreso global hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los objetivos climáticos”, se explica en el reporte.