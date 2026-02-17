Zelenski denuncia un “ataque masivo” de Rusia destinado a “causar el mayor daño posible” al sector energético

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este martes un “ataque masivo” ejecutado por el Ejército de Rusia contra varias zonas del país, en el que ha empleado más de 25 misiles y cerca de 400 drones, según han denunciado las autoridades ucranianas, a pocos días del cuarto aniversario del inicio de la invasión desatada a finales de febrero de 2022.

“Fue un ataque combinado, calculado de forma deliberada para causar el mayor daño posible a nuestro sector energético”, ha señalado en un mensaje en redes sociales, en el que ha indicado que “las labores de rescate y reparación continúan en muchas regiones” tras el ataque, sobre el que Moscú no se ha pronunciado.

“En total, doce regiones fueron atacadas y, lamentablemente, se reportaron nueve heridos, incluidos niños. Más de diez edificios residenciales e infraestructura ferroviaria resultaron dañados”, ha dicho Zelenski, quien ha resaltado que “decenas de miles de personas han quedado sin calefacción ni agua” en Odesa.

Así, ha insistido en que “los socios socios deben responder a todos estos ataques contra la vida”. “Rusia debe rendir cuentas por su agresión. Nuestra diplomacia será más eficaz si hay justicia y fuerza”, ha destacado, antes de pedir sanciones y “apoyo rápido” al Ejército ucraniano, especialmente para la defensa aérea.

“Para que la paz sea real y justa, la acción debe dirigirse a la única fuente de esta agresión: porque es Moscú quien continúa con las matanzas, los ataques masivos y los asaltos”, ha zanjado el presidente ucraniano, una línea apoyada por su ministro de Exteriores, Andri Sibiga.

En este sentido, el jefe de la diplomacia ucraniana ha acusado a Rusia de “ignorar los esfuerzos de paz” al lanzar “un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania justo antes de la próxima ronda de negociaciones en Ginebra”, prevista para este mismo martes. “Principales objetivos: energía e infraestructura civil”, ha añadido.

“Moscú solo entiende el lenguaje de la presión. No se tomará en serio la diplomacia si no está respaldada por la fuerza”, ha esgrimido. “Los nuevos paquetes de sanciones son cruciales. Bloqueo de la ‘flota fantasma’. Prohibición de servicios marítimos. Prohibición de entrada a participantes de la agresión rusa. Solo nuestra unidad y fuerza pondrán fin a esta guerra”, ha reiterado.

La Fuerza Aérea ucraniana ha sostenido que las fuerzas rusas han lanzado durante las últimas horas 396 drones, además de ocho misiles balísticos ‘Iskander’, 20 misiles de crucero ‘Kh-101’ y un misil guiado ‘Kh-59’.

Así, ha manifestado que los sistemas de defensa aérea lograron derribar casi todos los misiles, a excepción de cuatro ‘Iskander’, y 367 drones, si bien ha confirmado el impacto de cuatro misiles balísticos y 18 drones en trece puntos del país, mientras que los restos de los drones interceptados han caído en otras ocho ubicaciones, sin hablar sobre víctimas o daños.

Por su parte, las autoridades rusas han anunciado la destrucción de más de 151 drones lanzados por las tropas ucranianas durante las últimas horas, incluidos 50 sobre el mar Negro y 38 en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

El Ministerio de Defensa ruso ha subrayado que además han sido derribados 29 drones en el mar de Azov, así como 18 en Krasnodar, once en Kaluga, cuatro en Briansk y uno en Kursk, igualmente sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales a causa de esta oleada de ataques por parte de Kiev.