Zelenski reafirma que Ucrania “no entregará su tierra al ocupante” en el Día de la Bandera

En el marco del Día de la Bandera, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este sábado que su país no cederá territorio a Rusia, en un mensaje en medio de los combates en el este del país.

“Esta bandera es la meta y el sueño de muchos de nuestros compatriotas en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Y ellos la protegen, la mantienen a salvo, porque saben que no entregaremos nuestra tierra al ocupante”, señaló el mandatario en un discurso difundido en su cuenta de X.

El jefe de Estado ucraniano sostuvo que el emblema nacional “encarna un sentimiento de liberación” y representa “lo más preciado para miles de nuestros combatientes”. Además, recordó el anuncio realizado esta semana sobre el desarrollo del nuevo misil de crucero Flamingo, con alcance de hasta 3.000 kilómetros y cuya producción en serie podría comenzar en febrero.

En paralelo, el Ministerio de Defensa ruso informó la toma de la localidad de Kleban-Byk, situada a 10 kilómetros al sureste de Konstantinivka, en la región de Donetsk, además del control de otra aldea cercana a Sloviansk, considerado un objetivo clave de la ofensiva en curso.

Estos movimientos en el frente ocurren mientras se diluye la posibilidad de un encuentro entre Zelenski y el presidente ruso, Vladímir Putin, el cual el mandatario estadounidense, Donald Trump, había dicho estar intentando facilitar para avanzar hacia una salida negociada al conflicto.