Zelensky afirma que Ucrania está lista para nuevas conversaciones con Rusia “la próxima semana”

Tras el segundo ciclo de conversaciones trilaterales en Abu Dabi entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que habrá nuevas negociaciones posiblemente a partir de la próxima semana para poner fin a cuatro años de guerra, en medio de una nueva ola de ataques rusos contra territorio ucraniano.

Zelenksy señaló que las reuniones del sábado concluyeron con intercambios “constructivos” centrados en “posibles parámetros para poner fin a la guerra”. Además, sostuvo que Ucrania está dispuesta a continuar las negociaciones en un próximo encuentro en la capital de Emiratos Árabes Unidos.

Our delegation delivered a report; the meetings in the UAE have concluded. And this was the first format of this kind in quite some time: two days of trilateral meetings. A lot was discussed, and it is important that the conversations were constructive.



The negotiations also… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 24, 2026

El encuentro entre negociadores de Rusia, Ucrania y Estados Unidos se enmarca en un plan impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de poner fin a la guerra. En ese sentido, el mandatario ucraniano valoró el rol de Estados Unidos como garante del proceso, así como la mediación de Emiratos Árabes Unidos.

Pese al avance diplomático, Ucrania denunció que Rusia lanzó durante la noche más de 370 drones y 21 misiles, afectando principalmente a Kiev y a regiones del norte del país. Los bombardeos dejaron al menos un muerto y decenas de lesionados en ciudades como Járkiv.

Según Zelensky, cerca de 6.000 edificios de Kiev quedaron sin calefacción, en momentos en que la capital registraba temperaturas cercanas a los −12 °C.

Por su parte, Rusia insiste en la retirada de las fuerzas ucranianas de Donbás, una de las principales líneas rojas para el gobierno ucraniano.