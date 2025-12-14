Zelensky se reúne con enviados estadounidenses en Berlín para conversar sobre el fin de la guerra en Ucrania. Foto: X

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió en Berlín con el enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, para mantener conversaciones entre las partes ucraniana y estadounidense.

El canciller alemán, Friedrich Merz, también estuvo presente en la conversación. “Queremos una paz duradera en Ucrania”, escribió Merz en X. “Nos esperan preguntas difíciles, pero estamos decididos a seguir adelante”.

El líder alemán fue mostrado ofreciendo una “cálida bienvenida” a Zelensky, así como a Witkoff y Kushner, en un breve video publicado por la cancillería.

Ukraine’s fate is Europe’s fate. We’re here to see how we can step up our efforts. No one should have any doubt: our support will not falter. pic.twitter.com/xBZ1phFSZX — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) December 8, 2025

“Comenzamos nuestra reunión”, publicó Zelensky en Telegram. Antes de la reunión, Zelensky dijo en una publicación en X que “lo fundamental es que todos los pasos que acordemos con los socios deben funcionar en conjunto con los socios para brindar una seguridad garantizada”.

“La opción más justa es ‘quedarnos donde estamos’. Esto es cierto porque se trata de un alto el fuego... Sé que Rusia no lo ve con buenos ojos, y me gustaría que los estadounidenses nos apoyaran en este asunto”, declaró Zelensky a la prensa poco antes de llegar a Berlín, constató la agencia France-Presse (AFP).

“Lo más importante es que el plan sea lo más justo posible, en primer lugar para Ucrania, porque Rusia inició la guerra”, añadió.

Reuniones continuarán el lunes

El mandatario ucraniano ofreció abandonar las aspiraciones de Ucrania de unirse a la alianza militar de la OTAN durante horas de conversaciones con los enviados en Berlín el domingo para poner fin a la guerra con Rusia, según informó la agencia Reuters.

Esta medida supone un cambio importante para Ucrania, que ha luchado por unirse a la OTAN como protección contra los ataques rusos y tiene esta aspiración incluida en su constitución. Además, cumple uno de los objetivos bélicos de Rusia, aunque Kiev se ha mantenido firme hasta ahora en su negativa a ceder territorio a Moscú.

We are preparing for a meeting with the American side. There are many important details, and we are working thoroughly on every point of every draft. The key thing is that all the steps we agree on with partners must work in practice to deliver guaranteed security. Only reliable… pic.twitter.com/yQrn6YupGE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2025

Las discusiones del domingo en Berlín entre funcionarios ucranianos y estadounidenses sobre el fin de la guerra de Rusia en Ucrania concluyeron por la noche y las conversaciones continuarán el lunes.

En un mensaje enviado a los periodistas a través de WhatsApp, el asesor presidencial ucraniano, Dmytro Lytvyn, dijo que las conversaciones “continuaron durante más de cinco horas y finalizaron hoy con un acuerdo para reanudarse mañana por la mañana”.

Lytvyn agregó que el Presidente ucraniano comentaría sobre las discusiones el lunes una vez que se completen.

Exigencias de Zelensky

Zelensky ha estado revisando propuestas para un acuerdo que ponga fin a la guerra con el enviado especial Witkoff y Kushner. “Solo garantías fiables pueden traer la paz. Contamos con que nuestros socios también seguirán trabajando de forma constructiva”, añadió.

Zelensky ha enfatizado las garantías de seguridad de Occidente si se logra un alto el fuego con Rusia. Los líderes ucranianos exigen garantías en caso de que Rusia vuelva a atacar Ucrania.

Zelensky ha descartado ceder tierras a Rusia a cambio de un acuerdo de alto el fuego con Moscú.

Un militar ucraniano dispara con una ametralladora desde una posición en la línea del frente, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, cerca de la ciudad de Nueva York, región de Donetsk, Ucrania, 9 de junio de 2022. Foto: Archivo GLEB GARANICH

Rusia ha insistido en que Ucrania debe retirarse de toda la región oriental del Donbás como condición para cualquier acuerdo, incluso de las zonas que no están bajo control ruso.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha exigido reiteradamente que Ucrania renuncie oficialmente a sus ambiciones de unirse a la OTAN y retire sus tropas de aproximadamente el 10% del Donbás que Kiev aún controla. Moscú también ha declarado que Ucrania debe ser un país neutral y que no se pueden estacionar tropas de la OTAN en Ucrania.

El último impulso en los esfuerzos por poner fin a la guerra que ha matado a decenas de miles de personas desde que Rusia invadió en 2022 se produce cuando Kiev informó de nuevos ataques aéreos. Según su fuerza aérea, Rusia lanzó 138 drones y un misil balístico durante la noche.

Un dron ruso atacó “uno de los hospitales de Jersón”, informó la administración regional en Telegram, hiriendo a dos personas, incluida una enfermera. Al menos 11 personas resultaron heridas en los ataques en la región de Zaporizhia, dijo el gobernador Ivan Fedorov.