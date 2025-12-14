VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Zelensky se reúne con enviados estadounidenses en Berlín para conversar sobre el fin de la guerra en Ucrania

    El Presidente ucraniano dijo que estaba dispuesto a abandonar su objetivo de unirse a la OTAN y que esperaba que Washington respaldara la idea de congelar la línea del frente en Ucrania en su forma actual.

    Marta QuinterosPor 
    Marta Quinteros
    Zelensky se reúne con enviados estadounidenses en Berlín para conversar sobre el fin de la guerra en Ucrania. Foto: X

    El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió en Berlín con el enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, para mantener conversaciones entre las partes ucraniana y estadounidense.

    El canciller alemán, Friedrich Merz, también estuvo presente en la conversación. “Queremos una paz duradera en Ucrania”, escribió Merz en X. “Nos esperan preguntas difíciles, pero estamos decididos a seguir adelante”.

    El líder alemán fue mostrado ofreciendo una “cálida bienvenida” a Zelensky, así como a Witkoff y Kushner, en un breve video publicado por la cancillería.

    “Comenzamos nuestra reunión”, publicó Zelensky en Telegram. Antes de la reunión, Zelensky dijo en una publicación en X que “lo fundamental es que todos los pasos que acordemos con los socios deben funcionar en conjunto con los socios para brindar una seguridad garantizada”.

    “La opción más justa es ‘quedarnos donde estamos’. Esto es cierto porque se trata de un alto el fuego... Sé que Rusia no lo ve con buenos ojos, y me gustaría que los estadounidenses nos apoyaran en este asunto”, declaró Zelensky a la prensa poco antes de llegar a Berlín, constató la agencia France-Presse (AFP).

    “Lo más importante es que el plan sea lo más justo posible, en primer lugar para Ucrania, porque Rusia inició la guerra”, añadió.

    Reuniones continuarán el lunes

    El mandatario ucraniano ofreció abandonar las aspiraciones de Ucrania de unirse a la alianza militar de la OTAN durante horas de conversaciones con los enviados en Berlín el domingo para poner fin a la guerra con Rusia, según informó la agencia Reuters.

    Esta medida supone un cambio importante para Ucrania, que ha luchado por unirse a la OTAN como protección contra los ataques rusos y tiene esta aspiración incluida en su constitución. Además, cumple uno de los objetivos bélicos de Rusia, aunque Kiev se ha mantenido firme hasta ahora en su negativa a ceder territorio a Moscú.

    Las discusiones del domingo en Berlín entre funcionarios ucranianos y estadounidenses sobre el fin de la guerra de Rusia en Ucrania concluyeron por la noche y las conversaciones continuarán el lunes.

    En un mensaje enviado a los periodistas a través de WhatsApp, el asesor presidencial ucraniano, Dmytro Lytvyn, dijo que las conversaciones “continuaron durante más de cinco horas y finalizaron hoy con un acuerdo para reanudarse mañana por la mañana”.

    Lytvyn agregó que el Presidente ucraniano comentaría sobre las discusiones el lunes una vez que se completen.

    Exigencias de Zelensky

    Zelensky ha estado revisando propuestas para un acuerdo que ponga fin a la guerra con el enviado especial Witkoff y Kushner. “Solo garantías fiables pueden traer la paz. Contamos con que nuestros socios también seguirán trabajando de forma constructiva”, añadió.

    Zelensky ha enfatizado las garantías de seguridad de Occidente si se logra un alto el fuego con Rusia. Los líderes ucranianos exigen garantías en caso de que Rusia vuelva a atacar Ucrania.

    Zelensky ha descartado ceder tierras a Rusia a cambio de un acuerdo de alto el fuego con Moscú.

    Un militar ucraniano dispara con una ametralladora desde una posición en la línea del frente, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, cerca de la ciudad de Nueva York, región de Donetsk, Ucrania, 9 de junio de 2022. Foto: Archivo GLEB GARANICH

    Rusia ha insistido en que Ucrania debe retirarse de toda la región oriental del Donbás como condición para cualquier acuerdo, incluso de las zonas que no están bajo control ruso.

    El presidente ruso, Vladímir Putin, ha exigido reiteradamente que Ucrania renuncie oficialmente a sus ambiciones de unirse a la OTAN y retire sus tropas de aproximadamente el 10% del Donbás que Kiev aún controla. Moscú también ha declarado que Ucrania debe ser un país neutral y que no se pueden estacionar tropas de la OTAN en Ucrania.

    El último impulso en los esfuerzos por poner fin a la guerra que ha matado a decenas de miles de personas desde que Rusia invadió en 2022 se produce cuando Kiev informó de nuevos ataques aéreos. Según su fuerza aérea, Rusia lanzó 138 drones y un misil balístico durante la noche.

    Un dron ruso atacó “uno de los hospitales de Jersón”, informó la administración regional en Telegram, hiriendo a dos personas, incluida una enfermera. Al menos 11 personas resultaron heridas en los ataques en la región de Zaporizhia, dijo el gobernador Ivan Fedorov.

    Lee también:

    Más sobre:UcraniaGuerra en UcraniaVolodymyr ZelenskyVladimir PutinDonbasRusiaKievSteve WitkoffJared KushnerPlan de pazBerlínMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Who is José Antonio Kast, the new President of Chile?

    José Antonio Kast es electo Presidente de la República 2026-2030

    Machado afirma que para conseguir la “libertad” en Venezuela hace falta la “fuerza”

    “El primer cómputo es claro”: integrante del comando de Jara admite derrota

    Segunda vuelta presidencial: revisa en vivo los resultados del Servel

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    José Antonio Kast es electo Presidente de la República 2026-2030
    Chile

    José Antonio Kast es electo Presidente de la República 2026-2030

    “El primer cómputo es claro”: integrante del comando de Jara admite derrota

    Segunda vuelta presidencial: revisa en vivo los resultados del Servel

    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir
    Negocios

    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir

    Cinco libros recientes sobre cómo es el camino de emprender en Chile

    La “inmobiliaria” del Estado que pretende comprar el edificio de Telefónica

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile
    Tendencias

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Who is José Antonio Kast, the new President of Chile?

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Oxígeno para Xabi Alonso: Mbappé y Rodrygo le dan un triunfo necesario al Real Madrid en la liga española
    El Deportivo

    Oxígeno para Xabi Alonso: Mbappé y Rodrygo le dan un triunfo necesario al Real Madrid en la liga española

    Arturo Vidal aborda su futuro en Colo Colo y le deja un recado al próximo Presidente de Chile

    ¿Se acerca a la U? La decisión de Eduardo Vargas en torno a su futuro en Audax Italiano

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers
    Cultura y entretención

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Ir al paraíso, donde nadie me espera: un relato de Jaime Bayly

    Machado afirma que para conseguir la “libertad” en Venezuela hace falta la “fuerza”
    Mundo

    Machado afirma que para conseguir la “libertad” en Venezuela hace falta la “fuerza”

    Zelensky se reúne con enviados estadounidenses en Berlín para conversar sobre el fin de la guerra en Ucrania

    Ascienden a 16 los muertos, incluido un niño, tras ataque antisemita en playa de Australia

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas