    Zelensky se reúne con líderes europeos en Londres para conversar sobre el fin de la guerra en Ucrania

    El encuentro se produce en medio de una fuerte presión de Washington para que Kiev ceda territorio a Rusia.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    El Presidente ucraniano, Volodimyr Zelensky, junto al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz. Foto: Europa Press CUENTA EN X DEL PRESIDENTE DE UCRANIA.

    El Presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky se reunió, el lunes, con los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania en Londres en medio de una fuerte presión del gobierno de Donald Trump para que Ucrania ceda el territorio que posee para poner fin rápidamente a la guerra.

    Las conversaciones del lunes llegaron luego de varios días de negociaciones entre funcionarios estadounidenses y ucranianos, que terminaron el sábado sin un avance aparente y fueron calificadas por el Presidente ucraniano como “constructivas, aunque no fáciles”.

    El primer ministro británico, Keir Starmer, mantuvo una reunión bilateral con Zelensky en Downing Street, después de que ambos se reunieran previamente con el Presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

    Por su parte, el Palacio del Elíseo dijo que Francia planeaba más trabajos para proporcionar a Ucrania garantías de seguridad sólidas, una preocupación clave para Kiev.

    La reunión tuvo lugar mientras los líderes europeos se apresuraban a mostrar solidaridad con Ucrania, ya que los esfuerzos de la Casa Blanca para impulsar un acuerdo de paz entran en una fase clave. Starmer insistió en que no presionará a Zelensky para que acepte un acuerdo de paz, mientras que Merz expresó su escepticismo ante la propuesta estadounidense.

    “Garantizar una seguridad real es siempre un reto y un esfuerzo compartidos. ¡Gracias por su apoyo!”, declaró Zelensky en X tras la reunión.

    Los líderes “mantuvieron una discusión detallada sobre nuestro trabajo diplomático conjunto con la parte estadounidense, alinearon una posición compartida sobre la importancia de las garantías de seguridad y la reconstrucción, y acordaron los próximos pasos”, agregó.

    Según el diario Kyiv Independent, los líderes europeos han expresado en privado su preocupación por estar siendo marginados de las negociaciones, ya que el plan de paz original de 28 puntos, elaborado por Rusia y Estados Unidos y presentado el mes pasado, imponía duras condiciones a Ucrania.

    El primer ministro británico, Keir Starmer, da. la bienvenida al Presidente ucraniano, Volodimyr Zelensky en el número 10 de Downing Street en Londres. Foto: Archivo

    Si bien la propuesta original ha sido revisada en conversaciones posteriores que Estados Unidos mantuvo por separado con Ucrania y Rusia, Zelensky dijo a Bloomberg que “cuestiones delicadas”, como las garantías de seguridad y el estatus de las regiones del este de Ucrania, aún deben acordarse.

    Después de la reunión de Downing Street, Zelensky tenía previsto reunirse con altos funcionarios de la OTAN y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Bruselas.

    Anteriormente, un funcionario en Kiev familiarizado con las conversaciones declaró a AFP que el territorio seguía siendo el tema más problemático. “(Vladimir) Putin no quiere firmar un acuerdo sin territorio. Por eso, están buscando cualquier opción para garantizar que Ucrania ceda territorio”, declaró el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

    “Los estadounidenses están presionando, como diciendo ‘más rápido, más rápido, más rápido’”, añadió la fuente, diciendo que Ucrania “no puede aceptar todo sin resolver los detalles”.

    El Presidente Trump reafirmó su postura el domingo por la noche, sugiriendo que Zelenskyy “aún no ha leído la propuesta (estadounidense)” y afirmando sin pruebas que “a su gente le encanta”.

    Más sobre:Guerra en UcraniaUcraniaVolodimyr ZelenskyKievMoscúRusiaVladimir PutinReino UnidoKeir StarmerEmmanuel MacronFriedrich Merz

    COMENTARIOS

