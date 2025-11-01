10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

Durante los últimos años se han realizado una serie de convocatorias en distintas ciudades del país, a través de las redes sociales, para que motociclistas recorran las calles con disfraces y con parlantes durante la noche de Halloween.

Precisamente por las críticas de vecinos por los ruidos molestos, este año se desarrolló una fiscalización especial pensando en las llamadas “rodadas de Halloween”.

“Esta es una cultura extranjera que no era tradicional en nuestro país. Por tanto, ya con las experiencias anteriores, como institución y no solamente como Carabineros de Chile, sino también como Estado, se articularon con los distintos servicios, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la Policía de Investigaciones a través de su área de extranjería, Senda, las municipalidades y todos en general, abocados a aquellos puntos donde se concentraban o donde se hacían estos llamados a reunir”, explicó el teniente coronel Rodrigo Pérez, de la Prefectura Tránsito y Carreteras de Carabineros.

Carabineros de Chile

Carabineros realizó durante la noche de Halloween más de 4.800 controles: 1.340 de identidad y 3.494 de vehículos.

En ese contexto, también 10 personas resultaron detenidas : 4 con orden de detención vigente, 2 por infracciones a la Ley de Drogas, 1 por amenaza a la autoridad, 1 por apropiación indebida y 2 por otro tipo de delitos.

“Se detectaron algunas situaciones asociadas al incumplimiento cierto de la norma del tránsito y situaciones que obviamente como institución debemos de denunciar. Por tanto, dentro de ese aspecto, las acciones preventivas fueron las adecuadas, las oportunas y las acciones también de denuncia que generaron la labor finalmente para este tipo de situaciones son las que se realizaron y las que nosotros en este momento estamos dando cuenta”, señaló Pérez.