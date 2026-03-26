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    120 bomberos y una persona fallecida: lo que se sabe del fatal incendio que afectó a un hogar de ancianos en Providencia

    Ocurrido durante la noche de este miércoles, el siniestro, en principio provocado por una estufa, además dejó seis personas lesionadas.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Incendio en Providencia.

    La de este jueves fue una madrugada triste para el hogar de ancianos El Bosque, ubicado en calle Luis Videla Herrera, esquina Avenida Diego de Almagro, en la comuna de Providencia.

    El lugar, próximo a Avenida Los Leones, tuvo que ser socorrido por el Cuerpo de Bomberos de Santiago, que respondió con voluntarios y máquinas de un total de 12 compañías, alcanzando 120 voluntarios.

    El siniestro registró una persona de 81 años fallecida y seis lesionados: dos se encuentran grave, mientras que tres en una situación de mediana consideración, totalizando 17 afectados.

    Imagen del lugar siniestrado. Crédito: Bomberos

    Sergio Yévenes, 3er. comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, señaló desde el lugar de los hechos que “nos enfrentamos a un incendio en un asilo de ancianos en donde tuvimos 17 adultos mayores afectados, 16 se lograron rescatar. Tenemos la lamentable noticia de un adulto mayor que quedó en el interior, que no logramos rescatar en el minuto adecuado”.

    El primer llamado por fuego estructural fue a las 00:11 horas, mientras que el fin del incendio ocurrió a la 01:34 horas.

    “Pasada la medianoche, ingresó al 1414 un llamado de emergencia por incendio en el hogar El Bosque. Nuestros patrulleros llegaron a los pocos minutos y vieron fuego en el segundo piso y parte del primero. De inmediato comenzaron a evacuar a las personas mayores a la espera de la llegada de Bomberos”, relatan desde la Municipalidad de Providencia.

    Con respecto a la víctima fatal, Yévenes estableció que aún están en proceso de identificación, pero primero se debe terminar con las labores para determinar la siguiente línea investigativa.

    Patente al día

    Desde Bomberos relatan que algunos residentes del hogar de ancianos salieron por su propia cuenta, mientras que otros tuvieron que ser asistidos, los que fueron atendidos de inmediato por el personal de Bomberos, del SAMU, con seis ambulancias enviadas, y municipal de Providencia.

    También acudieron Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones (PDI) y Servicio Médico Legal (SML).

    Beatriz Arteaga, directora de la Escuela Enfermería de la U. de las Américas, explica que desde el punto de vista de la salud en un lugar así ocurre inhalación de humo, lo que provoca hipoxia, disminución del oxígeno en la sangre, puede dañar los pulmones, puede intoxicar a las personas por distintos gases, además de descompensaciones sistémicas, es decir, de distintos órganos porque las personas mayores son más frágiles y poseen más enfermedads asociadas. Problemas que pueden provocar la muerte“.

    Desde la Municipalidad de Providencia revelan “que contactamos a todas las familias para que vinieran a buscar a los que no fueron a centros de salud”.

    Imagen del lugar siniestrado. Crédito: Bomberos

    También detallan que “la patente del lugar está al día. Nosotros hacemos todos los años un plan de fiscalización de todos los hogares de ancianos con un equipo de la Defensoría Municipal y Seremi”.

    Para llevar a cabo la maniobra de rescate, Bomberos, que no registró lesionados, tuvo que extremar recursos, utilizando diferentes elementos como carros bomba, portaescalas y escaleras mecánicas telescópicas.

    Yévenes reveló que, según información entregada por el personal que trabaja en el hogar de ancianos, había una estufa en la habitación. “No obstante, no se puede dar certeza hasta la investigación de nuestros peritos”.

    Bomberos llegó a controlar el incendio. Crédito: Bomberos

    El 3er. comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago da cuenta de más antecedentes de la tragedia en relación al origen del fuego. “Tenemos el punto focal del inicio del fuego, no obstante estamos terminando el trabajo y una vez terminado, con ventilación y remoción, nuestros peritos determinarán fehacientemente el origen y la causa del incendio”.

    El lugar afectado, Hogar o Residencia El Bosque, se define como especialistas en pacientes con deterioro cognitivo y demencias. “Este centro dirigido por su propio dueño, Tecnólogo Médico, es acompañado además por un equipo profesional altamente calificado y especializado en residentes con estas condiciones, brindando cuidados de salud profesionalizados en forma permanente, siendo nuestro sello como Eleam”.

    En este tipo de circunstancias, Patricia Montecinos, académica de Carrera Prevención De Riesgo de la U. de las Américas, señala que “la prevención es fundamental, contar con detectores de humo, alarmas operativas, extintores y vías de evacuación despejadas, puede marcar la diferencia. También es clave mantener un buen estado de instalaciones eléctricas y de gas evitando sobrecargas. Además, el personal debe estar capacitado en evacuación y ante respuestas de emergencias”.

    Más sobre:NacionalIncendioProvidenciaAncianosAsiloSiniestroFuegoBomberos

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