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    158 detenidos deja operativo policial preventivo en la Región Metropolitana y de Valparaíso

    Durante el operativo, además se realizaron 8.504 fiscalizaciones, se cursaron 522 infracciones y se retiraron 106 vehículos de circulación.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Un total de 158 detenidos dejó un operativo policial preventivo realizado en la Región de Valparaíso y Metropolitana.

    Durante el operativo, se desplegaron 720 carabineros y 236 vehículos en la Región Metropolitana, mientras que en la Región de Valparaíso participaron 133 efectivos y 54 medios logísticos.

    De los 158 detenidos, 129 fueron detenidos en la Región Metropolitana y 29 en la Región de Valparaíso.

    Entre estos se encuentran 71 detenidos por órdenes judiciales vigentes, 29 por infracción a la Ley de Drogas, tres por delitos de robos, tres por Ley de Armas, tres por violencia intrafamiliar, 14 por delitos de mayor connotación social y 35 por otros delitos.

    De acuerdo a la información policial entregada, 142 de los detenidos corresponden a hombres y 16 a mujeres (16). Mientras que el 98,1% son adultos (155) y el 1,9% a adolescentes (3). En cuanto a la nacionalidad, 146 corresponden a chilenos y 12 a extranjeros.

    Además, se realizaron 8.504 fiscalizaciones, de las cuales 5.454 correspondieron a controles de identidad preventivos, 274 controles de identidad investigativos conforme al artículo 85 y 2.776 controles vehiculares.

    Durante el operativo también se realizaron fiscalizaciones en 36 establecimientos comerciales, de las cuales 30 corresponden a locales de expendio de bebidas alcohólicas.

    Finalmente, en el operativo también se cursaron 522 infracciones, entre tránsito, alcohol y por otros motivos. Además, se retiraron de circulación 106 vehículos y se incautaron 14 armas.

    Más sobre:PolicialCarabinerosOperativoValparaísoRegión Metropolitana

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